Antonio Fernández aprueba con nota al Xerez DFC en su test ante el Algeciras

El técnico azulino resalta: "Vamos dando pasitos, a mí lo que me interesa es que mi equipo sea competitivo y ordenado y ante otro rival de Primera RFEF lo fue"

Antonio Fernández sigue el juego pensativo en la banda del Nuevo Mirador en el partido ante el Algeciras.
Al Xerez DFC ya sólo le resta un encuentro, el que disputará el próximo sábado 30 de agosto en Chapín frente al Real Madrid C- para echar el telón a la pretemporada 25/26, una fase de preparación que está completando con excelentes resultados -no ha perdido y hay que tener en cuenta que se ha medido hasta a tres rivales de Primera RFEF- y mejores sensaciones. El equipo muestra un buen nivel físico y las caras nuevas se están adaptando rápidamente a las exigencias de Antonio Fernández, que siempre les pide un poquito más. De todos modos, el preparador azulino aprueba con nota a sus jugadores tanto durante el verano como en el último choque jugado este sábado en el Nuevo Mirador contra el Algeciras (1--1).

El gallego detalla sobre el encuentro que "tuvo dos mitades, una para cada equipo. Fue un partido más de pretemporada, vamos quemando etapas y estoy contento con el trabajo que realizamos. En la primera parte, el Algeciras fue superior y en la segunda, ajustamos mejor el daño que nos hicieron en la primera y mi equipo estuvo mucho mejor, fue superior al Algeciras y mereció el empate".

La pretemporada toca a su fin, pero Fernández no cree que en la primera mitad pasara factura a sus jugadores la carga de minutos tras el partido del jueves contra el Ceuta B en Chapín (3-3). "Hay que tener en cuenta que nos hemos enfrentado a un equipo que es de Primera RFEF, que tiene otro ritmo, que va a empezar a competir ya la próxima semana en liga y la distancia entre la Primera RFEF y la Segunda sigue siendo grande y en la primera parte se ha demostrado. Pero bueno, después creo que el equipo supo competir y fue mejor que el rival. Cuando al Algeciras se le acabó la gasolina, pues nosotros lo aprovechamos. Estamos en un muy buen momento de forma, supimos aguantar y esperar nuestro momento a base de control. Tuvimos en la segunda parte mucho control con balón y les hicimos daño, pocos acercamientos tuvieron en la segunda mitad".

Cuando restan apenas quince días para el inicio de liga, Antonio Fernández tiene mucho trabajo adelantado y al equipo se le nota su sello. En ese sentido, es cauto y considera que todavía les resta. "Vamos dando pasitos. A mí lo que me interesa es que mi equipo sea competitivo, que esté ordenado y en este partido sí que se ha visto cierto orden, sobre todo en la segunda parte. En la primera nos desordenaron y hasta que ajustamos las líneas casi llegando al final de ese primer tiempo, sufrimos. Pero bueno, supimos sufrir con el marcador en contra y esperar esa segunda parte, que es importante. Hay que darse cuenta jugábamos fuera de casa, ante un rival de Primera RFEF y el partido lo encarábamos como una cita importante en nuestra apuesta a punto. Ahora, quedan dos semanas, la que vamos a empezar que será la última de preparación y siguiente, que será tipo de liga para pensar en la Minera".

