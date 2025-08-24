Así está la enfermería del Xerez DFC a dos semanas del inicio de liga

El Xerez DFC encara sus últimos quince días de pretemporada con la mirada puesta en su estreno en Chapín el próximo domingo 7 de septiembre frente a la Deportiva Minera y con los técnicos pendientes de los futbolistas que arrastran problemas físicos que les están impidiendo trabajar y jugar con normalidad en este tramo importante de preparación. Hasta cinco jugadores sufren contratiempos.

El lateral jerezano Beny se operó de menisco al final de la temporada pasada, ya ha hecho campo, pero todavía no se ha unido a la dinámica del grupo y no estará preparado para comenzar la liga. En el lateral izquierdo se le genera un problema a Antonio Fernández, que durante toda la pretemporada ha tenido que apostar por una opción de emergencia, ya que no cuenta con un sustituto natural, pero sí con varios futbolistas que pueden actuar en esa demarcación. Han jugado el canterano Yonier, Marcelo y Dorado.

El entrenador azulino explica sobre la evolución del zurdo azulino que "lo importante es que se pueda incorporar a los entrenamientos. Esta semana empezará con el grupo, le costará un poco más porque, lógicamente, tiene que hacer una minipretemporada, un mes tiene que entrenar con el grupo para coger la forma y el ritmo que tienen sus compañeros".

El guardameta Perales también lleva dos amistosos sin jugar -en El Palmar sí lo hizo contra el Sanluqueño- por culpa de unas molestias: "Antes de asumir riesgos, hemos parado. La plantilla no es lo suficientemente amplia como para poder asumirlos y es preferible dar a los futbolistas un respiro antes que los podamos perder por mucho más tiempo".

El central, que también puede actuar de lateral izquierdo, Carlos Daniel Dorado hizo su última aparición en Chiclana y se ha perdido los amistosos ante Sevilla Atlético, Sanluqueño, Ceuta B y el de este sábado en Algeciras. En este caso, detalla que la intención de los técnicos y del jugador es "empezar a entrenar ya, en su caso también por precaución lo paramos".

El ariete Emaná tampoco jugó en el Nuevo Mirador ni contra el Ceuta B porque "está en ese proceso. Tuvo un golpe en la rodilla en el primer partido de pretemporada que se la ha dejado renqueante, está recuperándose y tampoco podemos forzarle".

Por último, una de las mejores noticias en Algeciras fue la reaparición de Salguero, lesionado desde el segundo amistoso de la pretemporada, el triangular que el conjunto xerecista disputó en Lepe. "Está mejor. Ya jugó dos partidos, en los dos primeros 45 minutos. Llevaba 90 y aquí ha acumulado algo más, media. Venía de una pequeña molestia en el bíceps femoral que lo ha apartado estas tres o cuatro semanas de pretemporada".

El propio Salguero ha comentado tras su regreso que "me he encontrado muy bien, con buenas sensaciones físicas ante un rival de categoría superior, creía que me iba a costar más, pero me adapté. El equipo estuvo muy bien, se está viendo la pretemporada que estamos haciendo, a un nivel alto, compitiendo a todos los rivales. Creo que estamos muy bien preparados físicamente para encarar la liga al nivel máximo".