Antonio Fernández: "Tuvimos ocasiones claras y el Malagueño con media nos hizo gol"

El Xerez DFC cerró su tercer encuentro de liga con un empate a uno ante el Atlético Malagueño, que llegaba con cero puntos y como colista, y se llevó uno de Chapín al aprovechar prácticamente la única opción que tuvo en todo el encuentro, mientras los anfitriones volvieron a perdonar. Antonio Fernández, técnico azulino, lamentó esa circunstancia y espera que cambien en los próximos partidos porque está contento con el trabajo de sus jugadores y con su desempeño en el campo.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Estamos ante otro partido en el que se nos han escapado puntos. Yo al equipo lo he visto bien, con ganas de brindar su primera victoria a nuestra afición y, la verdad, poco más se puede hacer para intentar llevarse un resultado mejor.

–Se resiste el primer triunfo...

–El equipo está queriendo y eso es lo que a mí me tranquiliza, pero, lógicamente, con poco bagaje ofensivo los equipos nos están haciendo daño. Nosotros las tenemos de todos los colores y no estamos siendo efectivos de cara a gol, en esos tres cuartos de campo. En este partido, en esas transiciones que hicimos en la primera parte con 0-0 debimos de ser mucho más agresivos en la finalización. Dejamos pasar esos momentos, en los que fuimos mucho mejores que ellos, en los que les robamos en la salida de balón como lo teníamos planeado y no fuimos capaces de materializar las oportunidades como la de Gandoy, las de Viñuela... Tuvimos unas cuantas claras que no fuimos capaces de meter y el Atlético Malagueño con media nos hizo gol.

–El equipo genera y no marca, ¿lo más complicado es trabajar eso?

–Se puede trabajar y lo trabajamos, pero después la toma de decisiones de futbolista. En ese aspecto muchas veces hacemos cosas muchas y buenas, pero en ese aspecto estamos un poco atascados. Ya el otro día en Murcia las tuvimos muy claras para llevarnos el partido, fallamos y al final, pues, empatamos. Hoy fue una cosa muy parecida, pero yo creo que mucho más acentuado, fuimos bastante más superiores que el otro día al rival al que nos enfrentamos.

–¿Frustra mucho ese escenario?

–No sé si frustra, pero es la realidad y es lo que tenemos que intentar cambiar. Estoy contento con el trabajo defensivo del equipo, creo que estuvimos muy bien, robamos muchos balones, le dimos sentido al juego, fuimos y tuvimos cierto control sobre el rival, independientemente de que son buenos chavales y técnicamente el equipo es completo. Creo que hicimos muchos más merecimientos para llevarnos un resultado más positivo del que nos llevamos. Al final, el escenario podría haber sido peor, podíamos haber perdido porque íbamos 0-1 al el descanso. Pero, creo que la salida del equipo en la segunda parte en tromba, pues ha inclinado el campo hacia un sentido, el nuestro. Empatamos en un balón parado y después tuvimos alguna que otra ocasión clara para intentar llevarnos la victoria.

–Habla del aspecto defensivo, han perdido a Mauro, pero Udom está respondiendo...

–Mauro lógicamente es un jugador muy importante para el equipo, no ya como profesional, sino como persona, ahora ya no podemos contar con él, tenemos que intentar animarlo y ayudarlo en su recuperación y con lo que tenemos estoy contento. Tanto Udom como Morante han hecho un partido muy completo, lógicamente el rival también te genera y también te crea problemas, pero solventamos muchas opciones que el rival nos planteó. Creo que estuvimos en ese aspecto muy bien, tanto Juanjo, como Dorado y también Parejo y Gandoy en la creación... Al equipo poco más se le puede pedir para ganar, pero no estamos ganando, esa es la realidad y es lo que hay que asumir. Con pocos los rivales nos estamos haciendo daño y a ver si en los próximos partidos las cosas cambian, generamos menos y ganamos nosotros con menos opciones.

–La liga es larga y queda mucho, ¿se plantean realizar algún fichaje para apuntalar la defensa?

–Esa pregunta es para Antonio Bello, yo lo único que puedo decir es que ahora mismo tenemos tres centrales, por circunstancias estamos utilizando a Carlos Dorado en el lateral, pero es sencillamente porque Beny aún no tiene el ritmo competitivo que tiene que tener para jugar partidos de titular. Tuvo esa lesión de menisco que lo ha apartado dos meses de los terrenos, se ha recuperado, pero no lleva ni una pretemporada hecha y echarle a los leones ahora mismo no es mi cometido como entrenador. Es que vaya cogiendo confianza poco a poco, ha tenido unos minutos, ha estado muy bien y esa es la dinámica. Tiene que seguir creciendo y cogiendo ese bagaje tanto a nivel de condición física como después también de condición técnica, de tener confianza con el balón, hacer cosas a través de hacer cosas. Dorado puede jugar el central zurdo, que es donde más o menos se desempeñó el año pasado en Villanueva, pero aquí lo queremos adaptar también a jugar del lateral.