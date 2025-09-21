Quiero y no puedo (1-1)

No pudo ser. Quiero y no puedo. Al Xerez DFC se le resiste el primer triunfo de la temporada. Los azulinos no han podido pasar del empate a uno frente al filial del Málaga en un partido algo espeso, en el que fue de menos a más. En la primera mitad, a los xerecistas les costó superar a su rival, que aprovechó un desajuste defensivo para adelantarse (33') en su única ocasión, y en la segunda fue mejor, pero le faltó serenidad, crear más y acertar en la toma de decisiones arriba.

Antonio Fernández retocó el once respecto al que empató el pasado domingo en Totana ante La Unión Malacitano. El puesto de Mauro Lucero, lesionado de gravedad, fue para Udom, la misma opción que utilizó en tierras murcianas tras los problemas del central, Curro Rivelott se quedó fuera y entró en la izquierda Sergio García. De este modo, la portería fue para José Perales y la defensa, de derecha a izquierda, para Juanjo Mateo, Morante, Udom y Carlos Daniel. De la sala de máquinas se encargaron Rafa Parejo y Gandoy, con Fran Viñuela por la derecha, Ilias de enganche, Sergio García por la izquierda y Dieste arriba. De la lista se cayó a última hora el meta Oier Arribas, con gastroenteritis, y tuvo que entrar David Villegas, cancerbero del filial.

Viñuela se tira al suelo para intentar llegar a um balón. / Manuel Aranda

Viñuela cruza en exceso (17')

Frente a un filial con algunas bajas -entre ellas las del guardameta titular Céspedes, expulsado ante el Almería B y la presencia de Jorge de inicio en la puerta, y la de su capitán Ángel Recio, con la primera plantilla- y colista con dos derrotas en sus dos primeros encuentros, el Xerez DFC necesitaba entrar en el partido intenso y con fuerza para marcar territorio. Y lo hizo, pero no podía llevar a buen puerto sus acciones de ataque frente a un rival que mostraba impreciso, pero era capaz de controlar los arreones de los azulinos, que no eran tan peligrosos como a Antonio Fernández le gustan. La finalización fallaba y los visitantes leían bien esas jugadas. En el minuto 17, Ilias controló y puso un gran balón para Fran Viñuela, que no se lo pensó, pero cruzó en exceso su disparo ante Jorge.

El crono avanzaba, el ritmo decaía, el Xerez DFC se mostraba espeso y buscaba a Viñuela, Ilias y Sergio, mientras el Atlético Malagueño llegaba, pero sin peligro. De hecho, lanzó hasta dos saques de esquina en esa primera fase del encuentro, pero sin consecuencias. Ni a balón parado inquietaba. Y el que sí inquietó fue Fran Viñuela, que remató de cabeza fuera en el segundo palo un servicio de Sergio García (22').

A los xerecistas les costaba mucho generar y la opción del juego directo tampoco les salía. A Dieste no le llegaban balones claros. Cuando lo intentaba por banda es cuando más peligro generaba. Una internada de Sergio García terminó en saque de esquina y justo después, José Perales se tuvo que emplear a fondo para despejar a saque de esquina un trallazo junto al palo derecho de Alexis Chamorro (29').

Dieste lamenta el gol del Atlético Malagueño con los jugadores del filial celebrándolo al fondo. / Manuel Aranda

Fallo defensivo y 0-1 (33')

Y cuando parecía que el filial no era capaz de hacer daño, 0-1 superada la media hora. Alexis Chamorro, uno de los destacados del cuadro malagueño, asistió al primer palo y Juan Hernández se adelanta a los centrales y supera a Perales, que se quedó a media salida, para hacer el 0-1 de cabeza. Minuto 33. El runrún llegó a la grada, a los aficionados no les gustaba lo que estaba viendo.

El Malagueño se serenó y los azulinos no aprovecharon para poner las tablas un remate de cabeza de Ilias (39') tras un fallo defensivo de los de Funes, luego Dieste incurrió en fuera de juego con todo a favor para marcar y Gandoy mandó por encima del larguero entrando desde atrás un centro de Sergio García (41') y en el 42', Perales mandó a córner un lanzamiento de Chamorro. El primer tiempo llegó a su fin con 0-1 y un Xerez DFC que no mostró sus señas de identidad ni las buenas sensaciones de encuentros anteriores y sí estuvo espero, tremendamente impreciso y que sufrió atrás.

Ilias intenta llegar al balón con Gandoy llegando por detrás. / Manuel Aranda

Cambio de chip

El segundo acto arrancó con los mismos protagonistas, pero con cambio de look. Los azulinos regresaron al verde con ganas de comerse el balón y a los pocos segundos acariciaron la igualada con un centro de Juanjo Mateo que despejó la defensa. El Xerez DFC sabía que empatar cuando antes era clave para buscar la remontada. Dio un paso al lado y comenzó a mandar sobre el verde. En el 50', Sergio García enganchó un gran disparo que se marchó fuera por muy poco.

Udom celebra su gol de cabeza en el inicio del segundo acto que suponía el empate a uno. / Manuel Aranda

1-1, Udom de cabeza (53')

Y el gol no tardó en llegar. La defensa del filial dudó a la hora de despejar una acción de ataque de los azulinos que terminó en saque de esquina. Lo lanzó Sergio García y en el corazón del área apareció Udom para aprovechar su altura, saltar más que nadie y colocar el balón de cabeza en el fondo de la red. 1-1. Minuto 53.

El panorama cambió por completo, el partido era otro y Antonio Fernández y Funes aprovecharon el tanto para realizar sus primeros movimientos en el banquillo. Diego Iglesias y Ekiza entraron por Fran Viñuela y Carlos Daniel, con lo que Sergio García tenía que retrasar su posición hasta el lateral. El filial realizó un triple cambio, Chrisitan Sarria, Santaella y Bretón saltaron al verde.

Los cambios frenaron el ímpetu de los azulinos, a los que les tocaba rearmarse con la nueva disposición y la grada encontró en Udom en su hombre del encuentro. Una galopada del central que terminó al borde del área con una defensa atenta. Al filial le costaba aguantar, pero se agarraba al partido.

Los dos entrenadores apostaban por nuevas armas para lograr sus objetivos y el técnico gallego se decantó por Beny y Curro Rivelott, con el que pretendía hacerse más con el control en la medular, y luego ya quemó sus naves con Emaná. Los xerecistas necesitaban serenidad y menos precipitación en sus acciones. Llegaban, pero la toma de decisiones arriba no eran las mejores.

Los últimos minutos fueron tensos. El Xerez DFC quería y apretaba y el filial arrañaba segundos al crono de todas las formas posibles. Un córner en corto terminó con remate fuera a la derecha de Jorge Ruiz de Ekiza. En el descuento (4 minutos), un córner se celebró en la grada y en el banquillo como una acción clara, pero no había manera. Uno por otro y la casa por barrer. Falta al portero de Emaná. Sobre la campana, una falta lateral la botó Ekiza con todas las torres dentro del área, optó por el lanzamiento directo y la despejó el portero seguro de puños. Se acabó lo que se daba. 1-1. No llega la primera victoria. Dos puntos de nueve.