Antonio Fernández: "Este partido es la final de las finalísimas y los puntos deben quedarse en casa"

El Xerez DFC, tras su revés de la pasada jornada ante la Deportiva Minera (3-0) en un partido que era vital frente a un rival directo de cara a sus opciones de acercarse la permanencia, recibe este domingo (18:00) en Chapín al ya descendido Don Benito, un equipo que juega sin presión y que ha sido capaz de puntuar en sus dos últimas salidas -San Fernando (0-1) y Xerez CD (2-2), con la necesidad de sumar de tres para no complicarse más de lo debido.

Antonio Fernández, técnico azulino, terminó enfadado con sus jugadores por la imagen mostrada en la abultada derrota, pero ya ha pasado página, se ha centrado en recuperar la moral del plantel para que recuperen las buenas sensaciones, no se fía del rival, asegura que está mostrando su mejor versión después de descender al quitarse la presión, y espera una buena respuesta de la afición para atar tres puntos que considera decisivos para la permanencia.

–¿Cómo han ido estos días de trabajo del equipo en una semana atípica?

–Bien, para los futbolistas y para los entrenadores no existen festivos, nos tocaba trabajar. Ha sido una semana buena, como las anteriores. Lo que queremos es tenerlo todo atado y bien preparado hacer un partido serio y bueno contra el Don Benito.

–Tras el revés, ¿qué le ha dicho a los jugadores y qué le han comentado ellos?

–El lunes no fue el mejor día después de la derrota. Lo importante era recuperar anímicamente al futbolista, el palo fue grande para todos, afición, directiva, cuerpo técnico y también para ellos. Debemos recuperar las buenas sensaciones que teníamos, ahora jugamos en casa y en nuestro campo, por el momento, lo estamos haciendo bien, sacando puntos y es la línea que tenemos que seguir. Les he comentado que no estoy contento con el desempeño del otro día. Llegamos tarde a muchos balones, no fuimos ese equipo que a mí me gusta y debemos subsanar esos errores para que no vuelven a suceder. Ahora, como he dicho antes, jugamos en un contexto diferente, jugamos en nuestro campo y queremos ganar, aunque no quiero ser reiterativo ni pesado, respetando siempre muchísimo al rival.

–(...)

–El mejor Don Benito de la liga lo estamos encontrando ahora que está descendido, si hubiesen llevado a cabo el mismo desempeño de estos últimos partidos antes, estaría en condiciones de salvarse. Veo a un equipo muy vivo pese al descenso, está peleando, no da un balón por perdido y es ordenado. El partido será complicado si no salimos como tenemos que salir y aún saliendo bien nos van a poner las cosas difíciles. De todos modos, excusas cero, tenemos que dejar claro desde el minuto uno que queremos ganar el partido y, a partir de ahí, estar acertados y minimizar las cosas buenas que tienen porque para ganar en San Fernando y aquí al Xerez tienes que hacer cosas buenas. A partir de ahí, debemos ser el equipo reconocible que quiero en casa y con el apoyo de la afición, que creo que va a ser fundamental, pues tenemos que sacar adelante otra final. Las finales se juegan y se intentan ganar.

No pueden salir más enchufados que nosotros, eso sería una equivocación; mi equipo cuando es profundo, agresivo y dinámico se convierte en un rival difícil"

–¿Cómo hay que jugarle al Don Benito para marcar territorio?

–Tenemos que igualar todo lo que ellos hagan. No pueden salir más enchufados que nosotros, eso sería una equivocación. Tenemos que salir desde el minuto uno con cabeza, ganando duelos, siendo agresivos y mejores que ellos en las áreas, hay que defender bien y, después, estar afortunados. Ocasiones estamos teniendo en todos los partidos de casa y lo que hay que hacer es materializarlas. El equipo cuando es profundo, agresivo y dinámico se convierte en un equipo complicado para los rivales.

–El equipo se juega mucho, ¿cómo puede controlar las áreas?

–Hay que saber jugar estos partidos, ya se lo comenté a ellos. El partido dura noventa minutos, no se gana en el minuto cinco, pero sí se puede perder en el minuto cinco si no sales bien. Hay que salir con la tranquilidad de saber que estamos delante de nuestra afición y que en casa estamos siendo competitivos y difíciles de batir, así lo dicen los números, y con esas sensaciones hay que quedarse. Lo pasado pasado está. Tenemos dos partidos seguidos en casa, la primera final es la del domingo y queremos los tres puntos para tener tranquilidad en lo que resta. Será vital la contundencia en las áreas para lograr el triunfo.

–Pese a la derrota, el Xerez DFC depende de sí mismo...

–El resultado del Estepona-San Fernando nos influye, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es hacer las cosas bien independientemente de lo que hagan los rivales. Si sacamos el partido adelante seguiremos una semana más fuera de problemas y mantendremos a una cierta distancia al San Fernando, que ahora mismo marca el play-out. Tenemos que hacer los deberes para seguir dependiendo de nosotros mismos, que es lo que buscamos. Si somos capaces de ganar y los resultados nos favorecen, pues daremos un paso de gigante hacia la salvación que tanto queremos.

–Desde que llegó, le ha gustado hablar de ciclos de cuatro partidos, restan tres, ¿qué importancia le da a estos encuentros?

–Estamos aún en disposición de hacer los números de los bloques anteriores, aunque va a ser complicado. Hacer siete puntos serían dos victorias y un empate, pero igual no necesitamos hacer tantos. Ahora mismo, lo que más me importa es sacar adelante el partido del domingo. Ahora las cábalas y los números quedan en un segundo plano, lo que me importa es el partido del domingo. Es la final de la finalísimas y los tres puntos se tienen que quedar en casa.

–Ante la Minera se decantó por el trivote, ¿recuperará el sistema habitual?

–Durante la semana, trabajamos las dos cosas, pero el domingo no salió. Esta semana jugamos en casa, tenemos otro tipo de argumentos y veremos qué once sacamos. Pretendemos apostar por el once más competitivo posible para buscar la victoria.

–¿Cómo se encuentra Oca?

–Lleva un par de semanas trabajando con cierta normalidad con el grupo, aunque estuvo mucho tiempo parado y físicamente no está al cien por cien. Miraremos si le podemos utilizar, ir al banquillo o si tiene que esperar otra semana más para entrar en la convocatoria.