El Xerez DFC tendrá que estar atento a las tarjetas amarillas

El Xerez DFC prepara con intensidad su cita vital de este domingo (18:00) en Chapín frente al descendido Don Benito, que ha renovado esta semana a su entrenador pese a caer con el sueño de volver cuanto antes a Segunda RFEF y que llega con el único objetivo de mostrar la mejor versión posible. Los azulinos, tras el varapalo recibido el domingo en su compromiso frente a la Deportiva Minera (3-0), un rival directo en la lucha por la permanencia, no pueden tropezar y así lo han asumido los jugadores, que saben que no estuvieron bien en Cartagena.

Este jueves, los xerecistas han entrenado en Chapín y este viernes y el sábado lo harán en el Pepe Ravelo y los técnicos están pendientes de Asier, con molestias en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, y de Antonio Oca, que ha mejorado de forma sorprendente de la lesión que se produjo hace un mes en su tobillo izquierdo, por la que se planteó pasar por quirófano. Todo apuntaba a que el central ya no volvería a jugar más, pero ha acortado los plazos de recuperación y no ha dicho su última palabra.

En el Ángel Celdrán frente al cuadro de Pepe Aguilar, Antonio Fernández cambió su dibujo habitual y apostó por reforzar el centro del campo con la incorporación de Espinar en lugar de Ilias y este domingo frente a los calabazones lo normal es que vuelva a apostar por el extremo navarro de salida. Y precisamente el atacante debe tener cuidado con el tema de las tarjetas, ya que está apercibido y si ve una cartulina se perderá el derbi de la próxima jornada también en Chapín y ejerciendo como local frente al Xerez CD.

Ilias suma cuatro amarillas, todas fuera de casa, las mismas que acumula Alberto Durán, que también corre el riesgo de no jugar el partido ante el Deportivo si es amonestado. Es un encuentro en el que no piensan todavía los xerecistas con su finalísima frente al Don Benito, pero no es menos cierto que es uno de esos compromisos que nadie se quiere perder.