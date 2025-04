Antonio Fernández: "Estos futbolistas son los que nos han sacado del descenso y los que nos va a dar la salvación, hay que arroparles"

El Xerez DFC, tras sus dos últimos resultados adversos ante Deportiva Minera (3-0) y Don Benito (1-0) ha visto frenada su reacción desde la llegada al banquillo de Antonio Fernández frente a dos rivales frente a los que todos esperaban sacar tajada. Los de Pepe Aguilar certificaron prácticamente la salvación con su goleada y el revés frente al cuadro extremeño en Chapín el domingo es el que ha hecho daño al equipo, ya que llegaba colista y descendido. Los azulinos están fuera del descenso con 37 puntos, pero a falta de dos jornadas para el final se han complicado y se han quedado con un mínimo margen de error, debe ganar al menos un partido de los dos que restan para estar libre de cualquier peligro.

Antonio Fernández, técnico xerecista, ha mostrado su cara más conciliadora con la plantilla tras los dos toques de atención que dio a sus jugadores en las ruedas de prensa posteriores a las derrotas, ha asegurado que se siente orgulloso de sus jugadores, ha recordado que están fuera del descenso, que dependen de sí mismos y cree que el rival no les va a poner las cosas fáciles. Además, sobre el incidente con aficionados del Fondo Sur el domingo y el encuentro de la plantilla con una representación de ellos durante la semana, ha asegurado que "está todo solucionado" y cree que "debemos centrarnos en el juego y darles motivos para que se sientan orgullosos del equipo".

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo tras la derrota ante el Don Benito?

–Hemos intentado hacer mucho trabajo anímico, al margen de lo técnico-táctico en función de lo que creemos que puede hacer el rival y de lo que queremos hacer nosotros, que es básico tenerlo claro. Después de lo que pasó el domingo, los futbolistas y el cuerpo técnico estamos responsabilizados y dolidos por lo sucedido. Toca pasar página y pensar que tenemos un derbi contra el otro equipo de la ciudad, jugamos en casa, delante de nuestra gente, y queremos conseguir esa victoria que nos dé la tranquilidad que tanto buscamos y que, bajo mi punto de vista, tanto nos merecemos. Por todo lo hecho desde que estoy aquí, considero que el equipo ha podido salir de esa zona comprometida, encontró un camino que, ahora mismo, se ha torcido un poquito, pero estamos ahí para salvarnos.

–Habla del tema anímico, ¿es más importante ahora ese aspecto que cualquier otro?

–Hay que recuperar a los jugadores. El futbolista, con lo que hay en juego, también está tenso y el otro día se notó. Hay que trabajar en eso, intentar rebajar esa tensión, que jueguen más fluido, que se atrevan a hacer más cosas y que no miren tanto lo que es el resultado, que se fijen más en tener las cosas claras y en saber lo que tienen que hacer en cada momento ante un equipo que nos lo va a poner muy difícil. Los derbis suelen ser partidos muy cerrados, muy trabados... Hay que saber jugar y no tener la más mínima duda.

–Los dos equipos tenían los objetivos cerca y en las dos últimas jornadas no han sido capaces de cerrarlo ante rivales de la parte baja de la tabla...

–Nosotros dependemos de nosotros mismos y ellos están salvados y pelean por un objetivo superior, pero ahora mismo no depende de sí mismos. Tenemos que mirar por nosotros, intentar hacer el mejor partido posible y recuperar las buenas sensaciones que hemos tenido antes de estos dos últimos encuentros. En casa estábamos bien y el otro día cosechamos la primera derrota, pero en cinco partidos llevábamos tres victorias y un empate, los números son muy buenos en casa y tenemos que agarrarnos a eso, debemos volver a generar esa confianza y dar a la afición esa alegría que tanto se merece de ver a su equipo que desde el minuto uno no da un balón por perdido y que quiere ganar desde el primer momento. Insisto, hay que saber jugar porque este partido tienen unas connotaciones diferentes a muchos de los que hemos jugado.

Lo que pasó con la afición está todo solucionado, debemos centrarnos en el juego y en darle motivos para que se sienta orgullosa de su equipo"

–¿Le ha podido pesar la responsabilidad al equipo en estos últimos encuentros?

–El futbolista es humano y como humano pues sufre. No puedo decir que el equipo y el cuerpo técnico no estemos sufriendo con el resultado del otro día y no queremos hacer sufrir a nuestra afición, pero sabía desde el primer momento que llegué aquí que íbamos a sufrir para salvar la categoría. Hicimos una primera parte de estos ocho partidos muy buena y, con alguna derrota por el medio, logramos colocarnos en posiciones mucho mejores y ganarnos depender de nosotros mismos. A pesar de las dos derrotas, la disposición es parecida, aunque nos han restado algunos puntos los que llegan por detrás, seguimos a dos del play-out. Tenemos que trabajar, hacer las cosas bien y el domingo no hay excusas. No me voy a esconder, tenemos que hacer ese partido redondo que nos tiene que salir para ganar al Xerez CD y en eso estamos.

–El Xerez DFC depende de sí mismo e incluso si no gana y empata, los rivales serían los que deben apretar...

–No pensamos en eso, nos centramos en este partido. Tenemos que ser uno y la afición nos tiene que ayudar y llevarnos en volandas. Está muy bien que nos exija porque la masa social es grande, anima desde el minuto uno y es normal, lógico y comprensible que se pueda enfadar, pero esto es de todos. Estos futbolistas son los que nos han sacado del descenso y son los que nos va a dar la salvación, tenemos que arroparles y ayudarles. Todo lo que sea un clima de crispación no nos a ayudar en nada, va a provocar que el jugador esté más preocupado y presionado, que es lo que tenemos que sacarle. Debemos restarle presión y responsabilidad. Llevamos jugando finales desde hace mucho tiempo.

–Habla del estado de ánimo de los jugadores y de la presión, ¿cómo están después de lo que sucedió al final del partido ante el Don Benito y de la reunión de esta semana con representantes de los aficionados?

–Eso está todo solucionado y ahora tenemos que centrarnos en el juego y dar motivos a los aficionados para que se sientan orgullosos de su equipo, pero sabiendo que la empresa es complicada, lo sabíamos desde el principio, pero que valoren y que se den cuenta de que ddependemosde nosotros mismos y eso es un mérito de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos, del trabajo semanal que hacen y de las posibilidades completamente intactas que tenemos de salvarnos. A eso nos tenemos que agarrar y la fuerza que debemos tener. Es la fuerza que tengo yo para hacerles ver que dependemos de nosotros mismos, aunque los rivales también se juegan cosas, nos va a poner las cosas muy complicadas y el domingo no va a ser menos. Tenemos que intentar liberarnos y ser ese equipo fiable de antes del partido del Don Benito en casa. Recuerdo partidos como el del Antoniano, en el que fuimos mejores que ellos, el del Granada, el Villanovense... Supimos sacar esos partidos adelante y deben ser un espejo en el que mirarnos. Desde el minuto uno hay que ser un equipo protagonista y que se vea que queremos ganar.

–¿Cómo espera al Xerez CD?

–En la dinámica que está mostrando, aunque no van a llegar con ese bagaje de puntos que tenían antes y entiendo que no van a estar cómodos, que se juegan mucho. Espero a un rival incómodo, que desde el minuto uno tampoco va a querer dar un balón por perdido y es un equipo que está ahí por méritos propios.