Antonio Fernández: "Podemos ganar en Jaén, el Extremadura ha enseñado el camino"

El Xerez DFC ha sumado dos puntos de nueve en las tres primeras jornadas que se llevan disputadas de liga, en la última no pasó del empate frente al Atlético Malagueño en Chapín (1-1), en esta oportunidad visita al histórico Real Jaén, que ascendió el pasado verano, y espera romper la dinámica. La semana en el equipo xerecista ha estado marcada por la lesión de José Perales, muy cuestionado desde el inicio de la competición y la llegada de un nuevo portero, Florentin Bloch. Antonio Fernández, técnico azulino, pasa revista a la actualidad del equipo, a la situación de Perales y Oier, a la llegada de Bloch y explica cómo están preparando un partido en el que espera lograr la primera victoria del curso.

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo después del empate en casa ante el Atlético Malagueño?

–Normal, estamos intentando preparar bien el partido para ir a Jaén con todas las garantías de sumar. Ojalá puedan ser tres y consigamos ya esa primera victoria que tanto estamos buscando y que por el momento se nos está resistiendo. La semana está siendo buena en cuanto a efectivos, no hemos perdido a nadie, excepto a José Perales, que ya se sabía. El resto de la plantilla está disponible.

–Acaba de hablar de José Perales, ¿cómo está?, ¿cuándo se lesionó?

–Eso es más de los servicios médicos. Lo único que te puedo decir es que tuvo unas molestias el domingo en el partido y se ha resentido. Le han hecho unas pruebas y han determinado que tiene una pequeña rotura en el cuádriceps. El tiempo de recuperación lo determinarán los fisios y los médicos. Mientras, teníamos que movernos, el club se ha movido y hemos traído a otro portero porque no conocíamos la evolución ni el tiempo que en principio podía estar fuera Perales, pensábamos que era una lesión mayor y hemos traído a Florian.

–¿Cómo valora la llegada de Bloch?

–Este portero ya lo tuvimos en la agenda a principios de temporada, ya estaba controlado. Por circunstancias, prefirió esperar por si le salía algún equipo en Primera RFEF y ahora el destino ha querido ser así de caprichoso. Estaba en Portugal probando en el Torrenense, un equipo de Segunda División de allí, y hemos decidido su incorporación porque podíamos por el tema de Mauro, que es una baja de larga duración y hemos determinado dar ese paso.

–Oier no fue convocado la pasada semana, ¿cómo se encuentra?

–Oier está bien, es de total garantías y si el domingo tiene que ser el elegido, será el elegido. Los futbolistas tienen que saber que no podemos quedarnos en la portería sin competencia y yo no le voy a dar más de lo que tiene. Hemos decidido dar ese paso. Estamos contentos con los porteros del filial, pero, lógicamente, esto es Segunda Federación y eso ya lo dice todo. La pasada semana tuvo una gastroenteritis. No entrenó desde el jueves y, lógicamente, ya él se autodescartó porque no tenía fuerzas y también es mala suerte. En el fútbol pasan este tipo de cosas. No pudimos disponer de él, entró en la convocatoria David Villegas y en ese aspecto estuvimos muy tranquilos.

–Hizo antes referencia a las ganas de lograr el primer triunfo, la Victoria es un buen escenario para conseguirlo...

–Acaba de ascender a esta categoría junto al Extremadura y son dos equipos a tener muy en cuenta, tienen masa social detrás, tienen gente importante que han incorporado, han mantenido mucho del bloque que ya era bueno el año pasado en Tercera Federación y es un rival que juega en su casa, delante de su gente. En Lebrija logró su primera victoria fuera de casa, remontando y con un hombre menos y están con esa confianza, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, jugar con nuestras armas. Solo han jugado un partido en casa y lo han perdido. Hay que saber que se puede ganar allí, el Extremadura ha enseñado el camino que también se puede puntuar en ese estadio.

–¿Qué es aspecto le preocupa más de este partido?

Debemoss seguir en la línea esa de ser un equipo reconocible, un equipo ordenado. Tenemos que mejorar en las áreas, minimizar los errores en la nuestra que nos están lastrando, los equipos con poco nos están haciendo goles, y ser nosotros en ataque, tener esa frescura de ideas y esa claridad para las ocasiones que generamos, que solemos generar bastantes, materializar alguna.

–¿Qué se puede hacere para lograr esa vuelta de tuerca?

–Con el transcurrir de los partidos, a veces no tienes una varita mágica para saber. Los jugadores pasan por estados de forma y ven portería con más claridad o menos claridad, hay veces que con menos hacen goles. No hay que preocuparse. Lo que hay que hacer es preparar la semana bien, que está bien preparada, preparar el plan partido lo mejor posible para ser mejores y superiores al rival tanto en aspectos ofensivos como defensivos, controlar mucho el tema de las transiciones del Jaén, que es un equipo que lo hace bien y saber dónde tienen sus puntos fuertes y sus debilidades para, a partir de ahí, explotarlas.