El Xerez DFC hace oficial el fichaje de Florentin Bloch

El Xerez DFC ha alcanzado un acuerdo con Florentin Bloch, nacido el 2 de febrero del 2000 en Vernon (Francia), para que se convierta en nuevo futbolista del primer equipo. Se trata un portero internacional sub-20 y sub-19 que la pasada temporada militó en el Fuenlabrada, de Primera Federación, escuadra en la que no llegó a tener minutos. La noticia, adelantada por este Diario este miércoles, ya es oficial. La lesión de José Perales y la desconfianza generalizada creada tras sus actuaciones en los tres primeros partidos de liga ha desembocado en la contratación de un nuevo cancerbero. El otro meta, Oier Arribas, que el domingo contra el Atlético Malagueño no estuvo en el banquillo por una gastroenteritis, no ha debutado.

El cancerbero, de 1,90 metros y 25 años, se formó en las canteras del PSG y del Tours antes de recalar en el Tolousse donde llegó a debutar en la Copa de Francia. De ahí pasó a Unionistas de Salamanca, en su primera experiencia fuera de su país natal, equipo en el que tampoco llegó a tener muchas oportunidades y disputó tres partidos de liga. Posteriormente recaló en el Sporting de Gijón, formando parte de su filial, convirtiéndose en el portero menos goleado en la temporada 23-24 en Tercera RFEF. Asimismo, durante su etapa en tierras asturianas fue convocado en 20 ocasiones con el primer equipo.

El futbolista, que se encontraba libre, llega al Xerez DFC para reforzar la portería y ya se encuentra en dinámica de entrenamientos con sus nuevos compañeros. El club le ha dado la bienvenida y le ha deseado los mayores éxitos como jugador azulino. El meta ya cuenta con el alta federativa por lo que podría estar disponible para el encuentro de este fin de semana si los técnicos lo consideran. Bloch ha ocupado la ficha mayor de sub-23 que estaba libre por la lesión de larga duración de Mauro Lucero.