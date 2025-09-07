Antonio Fernández "El gol antes del descanso nos mata"

El técnico del Xerez DFC, Antonio Fernández, aseguró tras la derrota de su equipo frente a la Deportiva Minera que "los errores que hemos cometido han condicionado el resultado" y defendió a sus jugadores porque "¿qué más se puede hacer para no perder? Lo hicimos todo, pero el gol antes del descanso nos mata y luego tuvimos ocasiones para al menos empatar o icluso ganar".

Pregunta.Antonio, ¿qué valoración hace del partido y de la derrota? ¿Le parece injusta?

Respuesta.No vamos a valorar si es justa o no, es una derrota. Yo estoy contento con el desempeño de mi equipo. Creo que hizo todo para no perder. Errores propios nos han lastrado mucho. Es lo que tenemos que sacar de aprendizaje de este partido. Quiero resaltar la afición, se ha notado. No hemos contribuido para darles la alegría que queríamos buscar. Estamos fastidiados, todos los integrantes del cuerpo técnico y del club en general. Pero toca seguir, se hicieron muchas cosas buenas. Se salió muy bien al inicio del partido, se ha metido un gol, que es lo que queríamos, ponernos por delante en el marcador. Pero después las tomas de decisiones individuales nos han lastrado un pelín. Ese gol antes del descanso nos mata. Es una jugada que se produce muy parecida en el área contraria y se pita falta a favor del equipo de la minera. A nosotros es más claro que se le escapa al portero y choca con el defensor.

P....

R.Es complicado, porque al equipo lo he visto muy bien. Lógicamente en fases la Minera también ha sido superior en aspectos. Pero el bagaje, si te pones a pensar, es un bagaje que no nos han creado oportunidades. Yo no recuerdo paradas de Perales a bocajarro o desde fuera del área. Nosotros hemos tenido, en la primera parte y en la segunda, ocasiones suficientes como mínimo para empatar el partido. Es fútbol. A veces llegando poco y con tanta efectividad... pero yo creo que es más demérito nuestro que mérito de la Minera los goles. Yo creo que son goles que son subsanables. El primero viene el precedido de un error del central nuestro. En el control mejor tenía que despejarla y después se produce la falta y la defendemos mal. Y están acertados, ahí sí que están acertados en ese gol. Después viene el segundo gol y el tercero que yo creo que podríamos haber hecho un poquito más. Por circunstancias no lo hicimos y ellos han aprovechado esos rechaces, esa falta de contundencia en las áreas que no hemos tenido.

P.Es un palo duro. ¿Cree que puede afectar en la confianza al grupo?

R.Bueno, lógicamente es un palo, pero yo voy a defender a mi equipo: jugando e intentando y queriendo sobre todo y no dando un balón por perdido y ganando duelos. ¿Qué más se puede hacer para no perder? Yo creo que hemos hecho de todo para no perder, incluso hasta para ganar, pero nos vamos con uno a tres para casa. La efectividad del rival es grandísima y la nuestra es poca o nula. Creo que hemos tenido muchas opciones de poder meternos en el partido, no ha sido así. Hemos intentado cambiar la estructura de ataque al final, arriesgar más. Pero ya te digo, yo al equipo lo he visto muy bien en ritmo, lo he visto muy bien a nivel individual la mayoría de los jugadores. Nos vamos fastidiados, primero nosotros y después lógicamente también por nuestra afición, que realmente he visto una previa de calentamiento impresionante y le queríamos dar una alegría. El equipo estaba responsabilizado y con ganas de darle una alegría. Lo intentamos y no se ha podido, pero bueno, tenemos que seguir y el domingo vendrá otro partido y tendremos más partidos en casa.

P.Está claro que los errores en esta categoría penalizan el doble.

R.Lo hemos visto, que los errores nos han condicionado totalmente el resultado. Sin desmerecer el desempeño de la Minera y que ha hecho su partido. Yo, lógicamente tengo que ver lo mío y tengo que ver lo que hicieron mis jugadores. Si hubiésemos perdido y dando malas sensaciones estaría preocupado. Lógicamente, estoy preocupado porque no hemos sumado, pero he visto a mi equipo, he visto al equipo que yo quiero y si somos capaces de pulir los errores propios que hemos cometido, lógicamente seguramente no hubiésemos perdido.

P.Queda mucha liga para mejorar.

R.Yo creo que este año tengo una plantilla súper responsable y capacitada para darle la vuelta a este resultado y a esta situación que nos hemos visto abocados por errores propios, pero lógicamente somos humanos, yo me equivoco y mis jugadores, por desgracia, tienen derecho también a equivocarse. Ha sido así.