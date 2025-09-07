Vaya palo para empezar (1-3)

Los errores se pagan muy caros en este Grupo 4 de Segunda RFEF. Y si no que se lo digan al Xerez DFC, cuya buena primera parte no le ha bastado para sumar en Chapín ante una Deportiva Minera que ha aprovechado al máximo sus ocasiones. Los azulinos debutan con derrota ante la escuadra de Checa, que a la quinta pudo celebrar su primer triunfo contra los azulinos. Ilias Charid abrió la lata a los tres minutos de partido, pero antes del descanso los visitantes le daban la vuelta al encuentro con un gol a balón parado y un error garrafal entre Perales y Mauro, que chocaron y dejaron el balón a los pies de Kike Carrasco. El tercero, a poco de iniciarse el segundo tiempo, finiquitó el partido.

Ocho caras nuevas

Antonio Fernández apostó por un once con ocho caras nuevas con respecto al equipo de la pasada temporada. En el equipo titular sólo figuraban Rafa Parejo, Sergio García e Ilias Charid. Las novedades comenzaron obviamente por la portería -los dos guardametas son nuevos- optando como se preveía por José Perales. La defensa, en ausencia de Marcelo y Beny, también era totalmente nueva, con Juanjo Mateo y Carlos Daniel en los laterales y Mauro Lucero y David Morante, ex de la Minera, en el centro de la zaga. Acompañando en la medular a Parejo, Fernándrez Rivadulla se decantó por Yago Gandoy, mientras que la banda derecha era para Diego Iglesias y arriba el nuevo 'killer', Christian Dieste.

1-0 a las primeras de cambio

No se había disputado un minuto de juego cuando el colegiado extremeño Pablo Asensio perdonaba la amarilla al visitante Manu Galán, cortando el autopase de Sergio García desentendiéndose del balón, acción muy protestada desde la grada. En la siguiente jugada, el Xerez DFC se adelantaba en el marcador tras un gran pase de Diego Iglesias a Ilias y una mejor definición del atacante azulino, metiendo la bota y cruzando ante la salida de Álex Lázaro. La jugada nació de una indecisión de la defensa visitante, que no acwrtó a despejar el esférico en un par de rechaces, el último lo recogía Iglesias para habilitar con calidad a Ilias.

La salida del Xerez DFC fue fulgurante y a punto estuvo de nuevo de anotar en una jugada a balón parado que acabó de forma esperpéntica. Lázaro atrapaba el balón, pero chocaba con un compañero, la pelota quedaba franca para embocar, pero el colegiado anulaba la acción por una falta inexistente al meta, ya que chocó con su propio compañero sin intervención de un futbolista local. Increíble.

Los azulinos celebran el 1-0 de Ilias. / Manuel Aranda

No le perdió la cara al partido la Minera, que comenzaba a elaborar y llevar peligro sobre todo por la banda derecha, aunque el XDFC seguía llegando con asiduidad a los dominios de Lázaro, como en una contra entre Ilias y Sergio y centro de este último que tuvo que despejar Paco Torres -actuando como lateral izquierdo- corrigiendo desde atrás.

Al público le gustaba lo que estaba viendo sobre el maltrecho césped de Chapín -en nefastas condiciones y eso que es el primer partido de liga- y animaba y aplaudía a sus jugadores. Se sentía cómodo el equipo de Antonio Fernández ante una Minera que planteó una defensa de tres centrales, Ilias era una pasadilla para los defensas, cayendo a banda o viniendo a recibir. Volvió a acercarse con peligro el Xerez DFC a los 25 minutos en un disparo lejano de Diego Iglesias que se marchaba cerca del palo derecho de Lázaro.

Remonta la Minera

Una falta que le costaba la amarilla a Mauro Lucero fue el anticipo del empate de la Deportiva Minera. Botó el golpe franco Omar Perdomo y Ayala, de cabeza, se elevaba por encima de los centrales azulinos para conectar un cabezazo que se colaba junto a la escuadra izquierda de Perales, que no pudo hacer nada pese a volar en esa dirección.

El banquillo minero celebra el empate. / Manuel Aranda

Llegaron entonces los mejores minutos de los visitantes, más tranquilos tras igualar la contienda, aunque los azulinos no habían dicho aún su última palabra y Lázaro tuvo que intervenir tras un disparo seco de Sergio García, pese a que la jugada quedó invalidada por un fuera de juego muy justo. Acto seguido, Dieste metía en profundidad a Iglesias y la cabalgada del extremo derecho acabó comn un intento de vaselina que se quedó en eso.

Pero justo antes del descanso, mazazo de los visitantes. Un centro sin aparente peligro lo atrapaba Perales, pero en la bajada chocaba con su compañero Mauro y perdía el control del balón. Metió la manopla para desviar, pero la pelota le caía a Kike Carrasco, que resolvía con calidad haciendo subir el segundo de la Minera.

Y otro de la Minera

Salió decidido el Xerez DFC a empatar a las primeras de cambio y lo intentó Iglesias, de los más activos del equipo, con un zurdazo que se perdió junto al palo izquierdo de Álex Lázaro. Antonio Fernández y Checa ordenaban a sus banquillo calentar. La actitud de la Minera en este inicio de segunda parte era la de dar un pasito atrás para intentar coger a la contra a los azulinos.

Diego Iglesias trata de marcharse de Paco Torres. / Manuel Aranda

Sin embargo, fue la Deportiva Minera la que de nuevo percutía la meta xerecista en una jugada muy mal defendida por los zagueros locales. Un centro llovido del cielo lo remataba de cabeza Javi Vera elevándose por encima de David Morante, entrando el balón junto al palo derecho de Perales. Muy blandita la defensa xerecista en una acción que dejaba el partido muy cuesta arriba.

Pudo recortar distancias el Xerez DFC con un zurdazo de Diego Iglesias, pero apareció la mano derecha salvadora de Álex Lázaro para despejar a saque de esquina en la mejor intervención de la tarde-noche. Los de Checa contragolpeaban con muchísimo peligro con un Xerez DFC muy abierto buscando un segundo gol que le diera opciones de puntuar. Kevin Toner se lanzaba a los pies de Dieste taponando un disparo que llevaba veneno y luego Ilias se topaba con Lázaro. La grada estallaba en protestas por una posible mano en el área visitante, pero el colegiado gesticulaba indicando que no había nada punible.

Lázaro, el mejor de los suyos

Rivadulla movió el banquillo a 25 minutos del final dando entrada a Fran Viñuela por Sergio García, mientras calentaban en la banda Emaná, Rivelott, Marcelo y Ekiza. Parejo y Ayala dieron el susto al chocar con sus cabezas en una pugna por alto, aunque por fortuna no fue más que el golpe y pudieron regresar sin más contratiempos. Se jugó el todo por el todo Antonio Fernández con la entrada de Emaná, Ekiza y Rivelott, situándose Parejo en el centro de la defensa en lugar de Mauro.

Se desataba la polémica en Chapín en un fuera de juego pitado a Ekiza tras una peinada de Emaná. Acción que fue muy protestada por la grada y por un Ilias que, ya en el banquillo, saltó al campo y veía la amarilla por esta acción que le recriminó Antonio Fernández. De nuevo Kevin Toner aparecía para meter el pie y desviar un balón de Dieste que iba a portería y Lázaro sacaba una manopla de la escuadra. Se volcaba el Xerez DFC a base de balones colgados, pero no hubo manera y los azulinos cierran la primera jornada con derrota.