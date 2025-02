Antonio Fernández: "El Linares es favorito, pero el Xerez DFC está capacitado para hacerle daño a cualquiera"

El Xerez DFC ha vivido una de sus semanas más tranquilas desde que arrancó 2025 con el importante triunfo logrado el domingo en Chapín ante el Villanovense con una diana de Jacobo, que coincidió con el estreno en casa de Antonio Fernández, que servía para romper una dinámica de nueve choques sin vencer. El técnico gallego tomo las riendas del plantel azulino hace dos tras la destitución de David Sánchez y en su puesta de largo empató a uno en el Ciudad de La Línea ante la Balona. Para los azulinos, cuando faltan diez partidos para el final de la competición, cada encuentro es una final y el de esta jornada no va a ser menos. Son decimocuartos con 27 puntos y están en descenso, pero Orihuela, San Fernando y Balona, que marcan el play-ouy, tienen 29.

Este domingo (12:30) visita Linarejos para enfrentarse al Linares, que desde que cambió de técnico -Pedro Díaz ocupó el puesto de José Antonio Milla a finales del pasado mes de diciembre- ha vuelto a resurgir y se parece más al equipo que llegó a ser líder durante algunas jornadas al principio de la temporada que al que pasó a coquetear con el play-out. Los jiennenses son octavos con 36 puntos y se encuentran a solo dos de los equipos que ocupan puestos que permiten pelear por el play-off de ascenso a Primera RFEF.

El técnico gallego está contento con el trabajo del grupo, espera que los resultados les sirvan para ganar confianza, recuerda el potencial del Linares y lo que ha mejorado con el cambio de entrenador, pero cree que su equipo está capacitado para plantar cara a cualquiera y confía en seguir sumando.

La semana de trabajo, después de sumar los tres puntos, está siendo "muy similar a todas las que llevamos aquí . El equipo está trabajando muy bien, con muy buenas las sensaciones y nos queda plasmar todo esto en Linarejos” y "el nivel moral nos vale para ver que trabajando de la manera en la que lo estamos haciendo, estamos sacando resultados. Hay que seguir insistiendo en lo mismo y dando pasos, seguir insistiendo en los aspectos que el cuerpo técnico consideramos que debemos mejorar para nuestra forma de entender el fútbol. La plantilla lo está asimilando todo muy bien y hay buen ambiente. Mucho de este éxito se basa en que hay un gran vestuario, se apoyan entre ellos y ahora están viniendo los resultados. Tenemos que estar preparados para afrontar un partido el domingo en el que queremos buscar la victoria fuera de casa".

Sobre el Linares, destaca que "desde que han cambiado de entrenador han mejorado mucho los resultados, aunque la pasada jornada ante el Don Benito, fuera de casa, no les fue bien y seguro que pensaban que podían ganar para meterse de lleno en la pelea por el play-off. Ahora, van a jugar en casa, pero nosotros vamos en buena dinámica tanto de resultados como en cuanto a las sensaciones que tengo de los jugadores. Va a ser un partido complicado porque Linarejos aprieta, tienen muy buen equipo y nos van a poner en muchas dificultades. A ver si podemos capaces de solventar todo eso, de sobreponernos a los momentos difíciles que podamos sufrir durante el partido y sacar un resultado lo más positivo posible".

El domingo comentó en rueda de prensa, que vio al equipo más suelto en La Línea que en Chapín. En Linarejos espera "ojalá mantengamos la línea que tuvimos en La Línea, allí hicimos un partido muy serio. Si damos esa imagen y mejorando ciertas cosas buenas que ya tuvimos el domingo en casa, creo que el Xerez DFC está en disposición de disputarle cualquier partido a cualquier rival. Es lo que queremos implantar, inculcar a los futbolistas, que no hay rival pequeño, pero podemos darle problemas a cualquier rival de la categoría y con esa intención vamos, siempre respetando al máximo a los rivales. Nos enfrentamos a un buen equipo, con una gran afición y que juega bien en casa. Los favoritos son ellos, pero ahora mismo podemos hacerle daño a cualquiera".

Fernández Rivadulla le da mucha importancia de dejar la portería a cero, el domingo lo logró y apuesta por repetir en Linares: "Muchas de las opciones que tengamos de ganar o de puntuar allí pasan por no encajar. Debemos ser nosotros mismos, tener argumentos tanto ofensivos como defensivos, incidir en esconder nuestros puntos débiles, que son muchos porque de lo contario no nos encontraríamos en esta situación en la clasificación, y fortalecer los puntos fuertes. Hay que intentar que el Linares sufra con nuestra presencia allí, que le hagamos un partido complicado y que no se encuentre cómodo".

La clasificación está apretada y el objetivo está más cerca tras la última jornada. En ese sentido, el preparador gallego le está haciendo ver a sus futbolistas que "si somos capaces de ganar, tenemos opciones de salir del descenso y mayor aliciente que ese no puede haber. Hay que estar preparados para saber que la salvación ahora la vemos más cerca, pero, lógicamente, puede haber reveses. No vamos a ganar todos los partidos, ojalá que sí. Tenemos que encontrar una regularidad de resultados, ahora mismo es buena, y tenemos que seguir insistiendo y creyendo en ella. Cada partido es una final y a por ella vamos. La afición no ve a los futbolistas entrenar, pero yo como técnico sí los veo y tengo la conciencia muy tranquila en ese sentido. Pase lo que pase, lo están dando todo a diario y ese es el camino. Hay que trabajar fuerte y estar acertados el domingo. Entrenar fuerte ya lo tenemos, a ver si estamos acertados".