Antonio Fernández: "No supimos competir en la segunda mitad"

El Xerez DFC perdió ante el líder La Unión Atlético por 2-1 en un encuentro en el que plantó cara a su rival durante muchos minutos, se puso por delante con una diana de Rafa Parejo de pena máxima, pero finalmente sucumbió por el mayor acierto de los locales con dos goles con polémica, ya que el primero llegó en un penalti y el segundo después de una falta a Beny. Con la derrota no logran salir de la zona complicada de la tabla.

Antonio Fernández, técnico azulino, se ha mostrado disgustado con la derrota y muy crítico con la segunda parte realizada por su equipo tras su buen primer tiempo y con el árbitro, por no anular el segundo tanto de los locales por falta previa sobre Beny. Estima que sus jugadores realizaron una primera mitad impecable y que en la segunda no supieron competir para hacer más daño al rival.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Es un día jodido, complicado, estoy disgustado porque hicimos una primera parte muy seria y nos pusimos por delante, pero sabíamos peperfectamentey lo dijimos en el descanso, que el árbitro podía compensar en cualquier momento y le dimos la opción en un agarrón no sé si de Abraham o de quien fue. Pitó penalti al inicio de la segunda parte y se nos pusieron las cosas mucho más cuesta arriba. En la segunda parte, no estuvimos tan bien como en la primera y es para estar muy descontento. En el segundo gol le faltó personalidad al línea del lado del balón para señalar una falta muy clara que le hacen a Beny. En un cambio de orientación le bloquearon de forma grande, de hecho hasta se queda en el suelo dolorido, pero al árbitro le faltó esa personalidad para haber rectificado y anulado el gol porque era una falta muy clara.

–(...)

–De todos modos, no hay que buscar excusas. El partido era claro de empate, no lo veía para que ellos se llevaran los tres puntos. Tuvieron más sensación de peligro, pero es lo que toca. Es fácil decirlo ahora, pero veníamos con la intención de sumar y no hemos podido hacerlo en la casa del líder. Hay que intentar recuperarse lo antes posible, pensar ya en el partido de la semana que viene con nuestra gente e intentar que los tres puntos se queden en casa. Veníamos con la intención de puntuar, nos fuimos al descanso con 0-1 y con la sensación de que puedes sacar algo muy grande y la forma con la que lo pierdes... El equipo no estuvo bien en la segunda parte, creo que no supo competir a un rival que tiene el campo muy mamado, saben jugar de memoria. En el segundo tiempo fueron algo superiores a nosotros y con eso es con lo que nos quedamos, con la sensación de no haber hecho algo más para puntuar.

–¿Qué le ha podido pasar al equipo para ese cambio al que hace referencia en la segunda mitad?

–Te encuentras con un gol en el minuto cuatro y eso te cambia el plan de partido totalmente. Teníamos a Jacobo y Salguero con tarjetas y teníamos que protegerles para no quedarnos con uno menos y luego pasamos de tres a arriesgar otra vez y jugar de cuatro, con el consiguiente peligro que conllevaba por sus transiciones. El equipo lo intentó, pero fue con más corazón que cabeza porque no supimos competir en la segunda parte para llevarnos algo positivo de aquí.

–Doblegar al líder era complicado, ahora queda ganar en Chapín...

–Sabíamos que era complicado, pero queríamos puntuar aquí para no tener tantas urgencias, para salir de la zona de peligro en la que estamos ahora, pero no... No hay justificación posible. La primera parte ha sido muy seria, el equipo estuvo muy bien, concedió muy poco y, en la segunda fue todo lo contrario. Hay que analizarlo todo y yo, como entrenador, tengo que asumir la responsabilidad que me toca en esa segunda parte mala, tengo que analizar qué ha pasado y cómo nos han hecho los dos goles. Aunque, insisto, uno de los dos, bajo mi punto de vista, fue de manera ilegal porque fue tras una falta muy clara. Aun así, no podemos darles la opción de ese primer gol en un córner evitable. Beny tenía que haber dejado salir el balón por la línea de fondo, nos equivocamos ahí y en el saque de esquina, cometimos un error de bulto de agarrar a un jugador cuando el balón no estaba casi en juego.

–Marlone se ha estrenado como titular, ¿cómo le ha visto?

–Estoy contento con su trabajo, en la primera parte estoy contento con el trabajo de toda la línea defensiva y de todo el equipo. Supimos presionarles, meterles en problemas y tuvimos esa personalidad que nos faltó en la segunda parte tener los argumentos necesarios para hacerle daño a este equipo. Su cambio estuvo condicionado porque teníamos que arriesgar muchísimo más,a sabiendas de que nos podían coger en una contra y meternos el tercero. Estoy contento con su debut, pero muy descontento con el resultado.