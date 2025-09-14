Antonio Fernández: "Me siento orgulloso de mis jugadores, pero el punto es agridulce"

El Xerez DFC comenzó ganando su primer partido fuera de casa frente al Unión Malacitano en el Juan Cayuela de Totana, pero luego se tuvo que conformar con un empate a uno que Antonio Fernández, técnico azulino, cataloga como "agridulce, veníamos a por los tres puntos", aunque se ha mostrado "contento y orgulloso de mis jugadores porque supieron competir y tuvimos ocasiones para llevarnos el encuentro".

El entrenador gallego ha explicado que "hicimos un muy buen partido para ser el primero fuera de casa, supimos competir en un campo complicado, ante un rival complicado. Lo hemos habíamos analizado durante su pretemporada, en la que realizó grandes encuentros ante equipos como el Marbella y fue mejor. Les teníamos bien controlados y les neutralizamos bastante bien en la primera parte, nos pusimos por delante en el marcador y, luego, pues igual pagamos el esfuerzo a mediados del segundo tiempo. Ellos quisieron más y se encontraron con un gol, pero tuvieron un bagaje muy pobre en lo que a ocasiones se refiere. Nos marcó un central y desde el borde del área, algo hemos hicimos mal ahí para que sucediera eso". De todos modos, añade: "En líneas generales, estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores porque supieron competir, se ciñieron al plan de partido que habíamos diseñado y nos vino bien para ser mejores que el rival. Tuvimos más bagaje ofensivo y en la segunda parte generamos varias ocasiones claras para llevarnos al partido".

Dos de las ocasiones a las que hace referencia el técnico xerecista fueron muy claras, dos mano a mano con el portero, y, bajo su punto de vista, "ahí estaba el partido, en las transiciones cuando ellos se exponían y en saber que les podíamos de coger la espalda. Sergio salió fresco y tuvo su ocasión y antes, tuvo otra Ilias también muy clara. La toma de decisiones en los tres cuartos fue la clave, lo que da estar en una posición u otra en la clasificación. Nosotros debemos seguir trabajando, sabíamos que veníamos a un campo complicado, dimos muy buenas sensaciones y supimos competir".

Preparar un encuentro en un escenario desconocido y hacer sufrir mucho al rival no es fácil y Antonio Fernández detalla que "el año pasado nos enfrentamos a ellos en otro escenario completamente diferente, pero ellos, ya lo dije en la rueda de prensa previa, mantienen el bloque, se han reforzado muy bien, con jugadores de otra categoría, y sigue el mismo entrenador, con unas ideas similares con pequeños matices. Sabíamos que veníamos a un campo de césped natural, no artificial, que también es diferente y está claro que las connotaciones del nivel de juego, de presión y de muchas cosas son distintos. Como he comentado, nos hemos encontrado con un rival que también tiene que viajar y que es muy bueno, pero es lo que toca, jugábamos fuera de casa, sabíamos a dónde veníamos y teníamos las ideas muy claras".

Por último, sobre el resultado aclaró: "El equipo en los últimos quince o veinte minutos se ha expuesto para intentar aprovechar ese pequeño paso atrás que dan los equipos después de empatar y volver a marcar. Hicimos los cambios de Emaná y de Julen, que nos han aportado mucho, nos han dado mucha más profundidad y más presión. Ilias, Fran y Dieste estaban cansados y estábamos un poquito más vendidos, así vino la ocasión de ellos, en la que el central mete ese gol desde fuera del área. Lógicamente, el empate es agridulce porque veníamos a por los tres puntos. Fuimos ordenados y correctos y en el mínimo error que tuvimos, si se puede llamar a eso error, nos han metido un gol de fuera del área, que creo que es neutralizable".