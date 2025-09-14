Un punto con doble lectura (1-1)

Un punto, el primero de la temporada, con doble lectura para el Xerez DFC en su primera salida para medirse en Totana al Unión Malacitano. Los azulinos igualaron a uno. Se adelantaron en el marcador con un gol Dieste al filo del descanso, pero en el segundo acto bajaron sus prestaciones tras el empuje local, aunque dispusieron de alguna opción para haber ganado. Mario Gómez puso las tablas en un choque que terminó con el resultado más justo. Buenas sensaciones de un equipo que muestra que irá a más con el paso de las jornadas.

Dos cambios de inicio

Antonio Fernández realizó dos cambios en el once inicial respecto al que perdió ante la Minera 1-3 en Chapín en el estreno liguero. El extremo Diego Iglesias se quedó fuera de la convocatoria por problemas musculares y en su lugar entró Fran Viñuela y el gallego se decantó por reforzar la medular con la entrada de Curro Rivelott junto a Rafa Parejo y Gandoy más adelantado. El sacrificado fue Sergio García. De salida jugaron Perales, Juanjo Mateo, Morante, Mauro Lucero, Carlos Daniel, Rafa Parejo, Curro Rivelott, Gandoy, Fran Viñuela, Ilias y Dieste. De todos modos, muy pronto el entrenador gallego se vio obligado a realizar un cambio. Mauro se lesionaba antes de los diez minutos y tenía que debutar el joven central nigeriano sub-23 Udom (10').

Lesión de Mauro

El cuadro azulino no entró seguro al encuentro ante un rival que a los nueve minutos tuvo su primera oportunidad con un Ekhiotz, que conectó un centro pasado en el segundo que atajó seguro Perales. Los locales mandaban mientras a los xerecistas les tocaba recomponerse con el cambio. No se encoraban cómodos y les costaba llegar frente a un adversario ordenado y con calidad a la hora de mover el balón. Aún así, Dieste no llegó por poco a un centro de Fran Viñuela al cuarto de hora. Era aviso de que el Xerez DFC estaba en el partido.

Con el paso de los minutos, la escuadra azulina respiraba, presionaba más y mejor y comenzaba a hacerse con el mando de las operaciones en la medular. Al filo de la media hora, una falta lateral desde la izquierda lanzada por Viñuela obligaba a Fernández a realizar una buena intervención para mandar el balón a saque de esquina, un córner que acabó con un remate alto de Morante en el área pequeña.

Gandoy fue titular en el centro del campo junto a Rafa Parejo y Curro Rivelott. / José María Partida/Xerezdfc.com

Intercambio de roles

Los pupilos de Campos se diluían ante un equipo mucho más ordenado y con las ideas muy claras. Y en esas, en el 35', un robo de balón de Rafa Parejo lo centró Juanjo Mateo y lo desvió a córner el portero tras un remate de cabeza de Viñuela. Definitivamente, el Xerez DFC se estriaba y aumentaba sus prestaciones ofensivas. La Unión no intimidaba, le costaba un mundo superar el entramado defensivo azulino, se había quedado sin el balón y cuando lo tenía, fallaba.

0-1, Dieste (45')

El último cuarto de hora y el tiempo añadido fueron totalmente xerecistas, que sacaron partido a esa superioridad. Juanjo Mateo, en el 40', remató fuera por poco un saque de esquina en el segundo palo y sobre la campana (45'), la recompensa. Dieste, muy listo y bien colocado en el área, aprovechó un fallo garrafal de la defensa local y del portero para hacer el 0-1. La acción la comenzó Ilias, que presionó muy bien y fuerte y provocó el error de la zaga. La Unión se descompuso y ya estaba más pendiente del final del primer tiempo que de atacar y de reorganizar sus planteamientos.

Viñuela y Márquez saltan de cabeza para intentar llegar al balón. / José María Partida/Xerezdfc.com

Segundo acto

El Xerez DFC regresó al verde con los mismos efectivos y la idea de no echarse atrás para conservar su ventaja, que tenía su peso en oro, pero los locales también regresaron con una marcha más para buscar el empate y obligaba a los xerecistas a retrasar las líneas. De todos modos, a la oportunidad más clara del inicio del segundo tiempo le puso su firma con Ilias, con una buena internada, que quiso resolver ante un Fernández que le adivinó la intención y evitó el 0-2. Al extremo navarro lo acompañaban Dieste y Viñuela, pero quiso resolver.

Mario empata

Campos movió el banquillo en el descanso con la entrada de Rafa de Vicente por Ekhiotz y Jesús Ruiz dejó su plaza a Karim El Kounni, que nada más pisar al verde lo intentó con un lanzamiento que no terminó dentro por poco. Y luego, ya sacó a toda su artillería con una triple sustitución. Las variantes le dieron resultado. Los suyos pasaron a dominar el encuentro y a base de empuje firmaron las tablas. Un buen disparo de media distancia de Mario Gómez se alojó en el fondo del portal de Perales. 1-1. Minuto 70.

Antonio Fernández también dio aire a su once y apostó por Marcelo, Sergio García, Ekiza y Emaná y el encuentro se animó. Los azulinos no le perdían la cara, pero su control en la medular ya no era tan notable. Y Francis Ferrón, en una acción clara de las que no suele fallar, perdonó el 2-1 en el minuto 79. Totalmente solo se hizo un lío y no acertó.re

El Xerez DFC sufría, pero tuvo la opción de colocarse nuevamente por delante en el minuto 88. Adrián Fernández demostró su nivel ante Sergio García, que realizó una gran internada. El descuento se hizo largo para las dos escuadras, que después del esfuerzo daban por buenas las tablas.

Once que presentó el Xerez DFC en Totana frente al Unión Malacitano. / José María Partida/Xerezdfc.com