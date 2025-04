Antonio Fernández: "Estoy orgulloso, somos justos merecedores de la permanencia"

El Xerez DFC ha logrado la permanencia a lo grande. Se ha impuesto en el derbi al Xerez CD por 2-1 y ha logrado los puntos que le restaban para atar su objetivo de forma matemática después complicarse la vida con dos derrotas seguidas que le habían mermado moralmente y a efectos de clasificación. Los azulinos han sido superiores a su rival y han convertido Chapín en una fiesta.

El técnico Antonio Fernández ha sido uno de los protagonistas y uno de los artífices de la remontada de un equipo al que cogió en puestos de descenso y ha salvado a falta de una jornada para el final de la competición. El gallego se mostraba feliz tras la gesta, daba todo el mérito a sus jugadores y no quería hablar abiertamente de su futuro. En su contrato hay una cláusula por la que renovaba de forma automática en caso de permanencia, pero con matices.

El entrenador azulino ha explicado tras lograr su gran objetivo que "sabíamos las connotaciones que tenía este partido a nivel aficiones, de dos equipos enfrentados de la misma ciudad y los jugándose cosas, ellos el play-off y nosotros la permanencia. Tengo que darle el mérito a mi equipo por lo que ha hecho, ceñirse al plan de partido que habíamos diseñado, les teníamos perfectamente estudiados. Son un buen equipo con balón, pero hemos anulado muchas de sus facetas e hicimos un gol en transición y otro a balón parado que nos ha dado tranquilidad, aunque luego encajamos ese tipo de goles que no gusta encajar. Somos justos merecedores de haber conseguido el objetivo de salvarnos. Me siento orgulloso. Si hace once jornadas nos dicen que íbamos a estar salvados a falta de una jornada y a cinco puntos del descenso, ni los más optimistas lo hubieran soñado. Lo hemos conseguido y estos jugadores se han vaciado con los palos que les han metido. Insisto, estoy muy orgulloso y también por la afición, que ha sabido sufrir. Al final,, entre todos lo hemos logrado. Había un ambientazo en el campo y nos han llevado en volandas en los momentos que hemos sufrido".

La permanencia se le ha resistido al equipo con las dos derrotas seguidas y lo celebró como la ocasión requería. "Los futbolistas han sufrido mucho, solo había que verlos, es algo palpable desde que llegué. Teníamos cinco puntos de desventaja, había que remontar, cada partido era una final y, lógicamente, sabíamos que íbamos a tener dificultades, el sino del equipo esta temporada ha sido estar en la parte baja mirando de reojo a la zona complicada. Hemos dado un paso adelante tremendo. El Xerez DFC es equipo de Segunda RFEF otro año, se asienta el proyecto tras ascender el año pasado en una temporada en la que hicieron cosas muy buenas, eso no hay que olvidarlo, hay que darle valor a todo. Hemos materializado esa salvación y hemos asentado el proyecto de cara el futuro”.

Cuando llegó todo se veía negro y ahora su sensación es de alivio, de haber conseguido algo que estaba muy complicado, sólo hay que mirar los equipos que tenemos por detrás, con los presupuestos y jugadores que manejan, que estaban hechos para otro tipo de objetivos. Hay que darle el valor que tiene a esta salvación. San Fernando, Balona o Cádiz B, a priori, salían con otro tipo de objetivos. Nosotros hemos conseguido el nuestro a falta de una jornada, que era asentar el proyecto, y es para estar muy contentos tras salir de esa zona comprometida".

Una vez lograda la salvación, no se ha querido pronunciar de forma clara sobre su futuro. Su cuerpo, en esos momentos, le pide "disfrutar mucho de la victoria porque lo merecemos y pensar en el siguiente partido ante el UCAM. Cuando acabe la liga, se mirará todo. Hablaremos con el club y Antonio Fernández también con su cuerpo técnico. Lo principal para mí era dejar al equipo en esta categoría, que era fundamental. Veníamos con una sensación muy peligrosa, pero cuando aceptas un proyecto de esta magnitud, a la distancia que estábamos y con las jornadas que quedaban por delante, siempre te entra ese miedo. Hemos demostrado capacidad para salir de ahí y dejar al club en la categoría que merece por afición, por ciudad y por todo. Es un club que está al día de pagos, saneado... Es una maravilla".

De todos modos, hizo también un guiño a su posible continuidad. "No puedo esconder que es una ciudad que me gusta y un club que me gusta. Me he partido la cara desde el minuto uno que llevo aquí. Antonio es profesional y quiere vivir de esto. Sabíamos perfectamente que cuando coges un proyecto puede haber dificultades, que no cuajes, que no se vea tu capacidad y que no seas capaz de conseguirlo. Al final, yo no lo he conseguido, lo han conseguido los futbolistas, esos en los que nadie creía cuando yo llegué. Han demostrado tener una capacidad grandísima y salvar una categoría que estaba muy complicada”.

Finalmente, el planteamiento del partido que le valió la permanencia, fue impecable. Realizó cambios arriesgados y le salieron bien: "Veníamos de dos derrotas consecutivas y siempre digo que hay que poner a los que estén mejor. Mi responsabilidad como entrenador es grande y es alinear, verlos entrenar durante la semana y en los dos últimos partidos hubo cosas que no funcionaron. Hemos hecho cambios, los que han salido han demostrado una capacidad grande. Marlone lo ha hecho muy bien, ha esperado su momento, ha sido profesional, Juaniyo, Núnez o Espinar, igual. Eso también hace grande a un equipo, el fondo de armario. Que los expongas en un partido tan complicado como el de hoy y den un nivel grandísimo es para estar muy contentos. Los cambios nos dieron aire en el momento de dificultad en el que nos encontrábamos. Corrieron mucho y bien, mientras que en anteriores partidos corrieron mucho y mal".