El derbi, para el mejor y más necesitado (2-1)

El Xerez DFC será equipo de Segunda RFEF una temporada más. Ha certificado la permanencia de forma matemática al derrotar por 2-1 al Xerez CD, que ha perdido ya cualquier opción de pelear por el play-off. Los de Antonio Fernández han sido superiores a los de Checa y se han impuesto gracias a dos goles de Fran Núñez y Juaniyo, aunque Santisteban recortó distancias al final.

El combinado local no podía fallar y no lo hizo en un derbi con más emoción que fútbol, pero que supo gestionar muchísimo mejor que su rival. De hecho, el técnico gallego estuvo acertado en el once, en los cambios, en la forma de jugar y de encarar un encuentro con tanto en juego. El partido siempre se jugó como quiso el Xerez DFC.

Cambios en los dos onces

Con mucho en juego y tras dos jornadas seguidas con malos partidos y peores resultados, los dos entrenadores se decantaron por agitar el árbol y realizar cambios en sus onces iniciales. Los anfitriones llegaban con la necesidad de sumar para cerrar la permanencia tras caer ante la Deportiva Minera y Don Benito y los visitantes para no renunciar de forma definitiva al play-off después de igualar frente al Don Benito y de tropezar en Villanueva de la Serena. Antonio Fernández dejó en el banquillo a Alberto Durán y apostó en el centro de la defensa por el joven francés Marlone; en la medular, se quedó en el banco Álvaro Martínez y salió Espinar y en ataque por la derecha Fran Núñez fue el elegido y a Jacobo le tocó esperar su oportunidad. El resto, los de siempre en sus posiciones habituales.

Checa, igualmente, realizó un par de variantes. Atrás Geovanni recuperó la titularidad y Paco Torres fue el sacrificado. Regresó Adri y Reina se quedó fuera y por el sancionado Nané volvió al equipo Armengol, que no se había perdido los dos últimos compromisos por la lesión que se produjo en La Línea frente a la Balona. El nazareno salió con defensa de tres, con Adolfo, Josete y Geovanni, con Ricky y Taufke como carrileros, aunque a la hora de replegarse cambiaba el dibujo, y Armengol era el referente.

Beny y Charaf luchan por un balón en un lance del partido. / Candela Núñez

Presión e intensidad

Los dos equipos saltaron al verde con ganas e intensidad, con acciones casi al límite a las que el árbitro quiso poner fin con una amarilla a Ricky Castro para tranquilizar a unos y otros después de un par de acciones de Rafa Parejo y Adri en un partido con las fuerzas equilibradas, con intercambio de golpes, pero sin ocasiones claras. Hasta que en el 13', Iago Díaz se encontró con un buen balón escorado en el área pequeña tras un centro de Taufek que tocó Ricky. Matías realizó un paradón en el mano a mano con el extremo del Deportivo para evitar el 0-1 mandando la pelota a saque de esquina. Y la réplica la puso Sergio García en el 22'. Un buen centro del extremo lo tocó lo justo el portero.

Sergio García le robó la cartera a Armengol en la jugada que dio origen al 1-0 del Xerez DFC. / Candela Núñez

1-0, Fran Núñez (27')

El Xerez DFC, con una marcha más, apretaba, jugaba fácil, esperando al rival para intentar salir a la contra y aprovechar los fallos para hacer daño. Y así fue. Sergio García encimó a Armengol, le robó la cartera en el centro del campo y no hubo adversario que lo parara cuando se veía venir el peligro que entrañaba la jugada. Se plantó en el área y, cuando todo hacía indicar que dispararía, con clase puso la pelota en el segundo palo para que Fran Núñez lo mandara dentro. 1-0. Minuto 27. Un golazo que celebró Chapín a lo grande. Y es que no era para menos.

El Deportivo pagaba caro sus errores en defensa y los locales respiraban y se asentaban. En el 41', Santos y Abraham chocaron en el suelo y la grada pidió penalti, pero el árbitro resolvió la jugada con saque de esquina. Tras esa acción, los de Checa respiraron y acariciaron las tablas. Beny (45') sacó bajo palos un remate de Josete tras una serie de remates mal despejados en el área y en el descuento, un remate de Charaf se marchaba ajustado al poste.

Un primer tiempo en el que el Deportivo estuvo a un nivel por debajo de lo esperado, el mismo que en los últimos compromisos, se marchaba por detrás en el marcador ante un Xerez DFC que se jugaba mucho más y que, a su manera, se llevaba el gato al agua gracias a un fallo de un desafortunado Armengol.

Doble cambio en el Deportivo

Checa no debía estar contento con la primera parte de su equipo y dejó en la caseta a Ricky Castro, que tenía amarilla, y a Armemgol, renqueante y después de fallar en el gol de los locales. Entraron Paco Torres y Lidueña. El Deportivo era el que tenía que arriesgar si quería seguir aspirando al play-off o, al menos, a empatar un derbi en el que no estaba respondiendo. Antonio Fernández sí que estaba satisfecho con los suyos y mantuvo al mismo bloque.

Los locales se agarraban al verde e intentaban mantener a raya al rival para no sufrir y el Xerez CD, espeso y lento en sus acciones, no sacó petróleo de un centro de Diego Domínguez (50') que no encontró rematador ni en un lanzamiento de Charaf que sacó la defensa. Con el paso de los minutos, el Xerez DFC daba muestras de mucha más seguridad que los visitantes. Ganaba, los resultados de sus rivales directos le favorecían y sabía que tenía atado su objetivo. No había mayor motivación que esa para defender su tesoro.

Sergio García, lesionado

Chapín se puso en pie para aplaudir a la hora de partido a Sergio García. El extremo, exhausto, se tiró al suelo. No podía más después de realizar un esfuerzo tras acabar lesionado la pasada jornada. Jacobo entró en acción y Checa también aprovechó el momento para retirar a Diego para ofrecer minutos a Santisteban. El Deportivo se diluía y ni estaba ni se le esperaba, aunque Matías sacó un remate de Santisteban tras un centro de Lidueñas (65').

El segundo gol del Xerez DFC lo anotó Juaniyo de cabeza en el segundo palo. / Candela Núñez

Triple cambio en el Xerez DFC y 2-0 (81')

El Xerez DFC tenía más claras las ideas, echaba mano de todo para arañar segundos al crono. El Xerez CD lo buscaba a balón parado. Un saque de esquina llevó la incertidumbre a la grada. Y Antonio Fernández realizaba un triple cambio para oxigenar a un equipo que se estaba desgastando. Beto, Juaniyo y Mwanza entraban por Fran Núñez, Ilias y Abraham.

Y precisamente Juaniyo, en el 79', lo intentó en una bonita acción personal que terminó en córner y con todo el estadio rugiendo. Cada vez estaba más cerca su objetivo. Y tanto que el 2-0 lo puso el propio Juaniyo, de cabeza, en el segundo palo tras un saque de esquina de Jacobo. Minuto 81.

2-1, Santisteban (86') y seis de descuento

Y para meter emoción al partido, Santisteban aprovechó un despiste defensivo de los locales para recortar distancias al mandar dentro un balón suelto en el área. 2-1. Minito 86. Al Xerez DFC le tocaba apretar y no perder la concentración para evitar sorpresas. Pero le tocaba sufrir. Matías se tuvo que elevar para blocar una falta peligrosa lanzada por Charaf en el descuento. No había tiempo para mucho, sólo para la gran fiesta del Xerez DFC sobre el verde con el triunfo.

Los jugadores del Xerez DFC y del Xerez CD saltan al terreno de juego. / Candela Núñez