Antonio Fernández: "El punto es justo, seguimos vivos"

El Xerez DFC no ha podido hacer bueno el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. El estreno de Antonio Fernández se ha saldado con un empate a uno ante la Balona en un partido con pocas ocasiones, que mantiene a los xercistas en descenso y a cuatro de la salvación. El técnico gallego ha dado por bueno el punto, lo considera justo, ha destacado que la Balona se lo puso difícil y se queda con las buenas sensaciones mostradas por sus jugadores y por su personalidad.

–¿Qué valoración hace del partido de su estreno?

–Ha sido muy disputado, con mucho ritmo por parte de los dos equipos y una consigna clara, creo que los dos hemos querido ganar. Nos adelantamos en el marcador y nos empataron en un momento que era un punto de inflexión, justo antes del descanso. Sabíamos que podía pasar, que podíamos sufrir, porque la Balona tiene muy buen equipo y nosotros veníamos con las dificultades que veníamos, con la racha que tenemos y lo importante era con la idea de sumar de tres, nos llevamos un puntito y a seguir.

–La Balona era el peor local del grupo, ¿se va contento?

–Me voy contento con el partido, el resultado, pues veníamos a sumar de tres, pero el rival también juega y te pone las cosas muy difíciles. Hemos sumado un punto, dejado la portería a cero en la segunda parte y tuvimos argumentos para hacer daño. Contento con eso, pero queríamos los tres para acercarnos al grupito de equipos que están cerca de la salvación. Seguimos vivos, que es con lo que me quedo, y con lo que he visto. Se han visto reflejadas en el campo muchas de las cosas que hemos trabajado.

–¿Es bueno el punto para los dos equipos en la situación en la que se encuentran?

–Nosotros jugábamos fuera de casa y sabíamos de la dificultad del partido, todo lo que fuese que la Balona no ganarse nos iba a dar mucho. Mantenemos la misma distancia de la jornada anterior, quedan treinta y tres puntos por disputar y todo puede pasar. Lo principal son las sensaciones que me ha dejado el equipo, he visto un equipo vivo, que quiere, que ha mordido desde el minuto uno hasta el noventa, que ha sabido sufrir cuando ha tenido que hacerlo y que en la segunda parte, bajo mi criterio, ha tenido mucha personalidad y es difícil. Tuvimos el balón y creamos tres o cuatro ocasiones. Era complicado aterrizar, se lo he dicho a los jugadores en el vestuario, este punto es de ellos, yo tengo poco que ver en este punto. Los protagonistas son ellos y la salvación la van a conseguir ellos. Desde el cuerpo técnico les vamos a ayudar desde fuera y este es el camino a seguir, no dando un balón por perdido, siendo ordenados, sabiendo subir cuando hay que hacerlo y, como he comentado antes, con personalidad para tener la pelota. A medida que vayan pasando las jornadas, espero ver a un equipo mejor plantado y con más argumentos tantos ofensivos como defensivos.

–¿Qué importancia le da a este empate?

–Hemos marcado el camino a seguir. Cada partido será diferente, este campo es complicado, lo sé bien, y nos hemos medido a un equipo complicado, hemos competido y salimos con un empate. Ya lo dije en la previa, que veníamos a por los tres puntos y podíamos haber venido con más precauciones, pusimos dos puntas, salimos con toda la carne en el asador, con dos extremos abiertos con muy buenos centros y con llegada y con equilibrio en el medio. He visto bien al equipo y hay que seguir trabajando. No me quiero olvidar de la afición, de los desplazados, que nos han dado mucho aliento y el punto también es de ellos. Nuestra premisa es darles alegrías y que vean que hasta el último partido vamos a estar peleando la salvación.

–¿A qué cree que se debe que hubiera tantas imprecisiones en el partido?

–El campo estaba muy rápido y los futbolistas juegan muy revolucionados, hay muchas cosas en juego, nos estamos acercando al tramo decisivo. A eso me refiero cuando he destacado el papel de mis jugadores en la segunda parte. Tuvieron personalidad para tener la pelota, para hacer diez minutos muy buenos, en los que la Balona estuvo a merced nuestra y en los que creamos ocasiones como para intentar ponernos otra vez por delante en el marcador. La Balona también tuvo las suyas y pudo ganar, pero creo que el punto es justo. Insisto, a seguir trabajando y poco más. Creo mucho en el trabajo, hemos dado un pasito para adelante, pero es insuficiente porque seguimos a la misma distancia que la pasada jornada, pero hemos roto una racha de cuatro derrotas consecutivas, que hubiese sido una losa de haber perdido aquí.

–Ha asegurado que el punto es de los jugadores, pero ¿algo habrá aportado usted?

–Era mi primer partido y ya lo he dicho. Hemos venido todos para hacer grupo, me tenía que decantar por once y he dejado a dos fuera que han trabajado durante la semana como el resto. Eso es lo que nos vas a hacer fuertes, el grupo, el grupo es el que nos va a permitir pelear por intentar salvar la categoría. Tenemos siete partidos en casa y seis fuera y parte de nuestra salvación va a pasar por Chapín. En casa, tocará corregir los errores que hemos cometido y destacar los aciertos para enseñarle a los jugadores que es el camino a seguir. Hay eso y trabajo, nada más.