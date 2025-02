Un punto ¿de inflexión? (1-1)

Punto ¿de inflexión? El Xerez DFC ha cosechado ante la Balompédica Linense su 12º empate esta temporada en el estreno de Antonio Fernández en el banquillo tras la destitución de David Sánchez la pasada jornada después de la derrota ante el Águilas. El técnico gallego se ha estrenado con una igualada a uno en el Ciudad de Línea ante un exequipo, que llegaba a este partido como el peor local del grupo. Los xerecistas, en un partido con más emoción que brillo, se adelantaron en el marcador con un gol de Sergio García, tras mandar dentro el rechace de un penalti a la media hora y encajaron la igualada antes del descanso. Con este punto, sigue en descenso con 24 puntos, los mismos que tiene ya el Cádiz Mirandilla, y está a cuatro del San Fernando, que está en play-out con 28.

El preparador gallego tiene trabajo por delante y once jornadas -nueve llevan los xerecistas sin vencer- para conseguir una empresa que él considera "complicada, pero no imposible". De momento, las sensaciones sí que fueron mejores que las mostradas ante el cuadro murciano el pasado encuentro, pero no mucho más de las exhibidas en otros compromisos lejos de Chapín.

Marcelo Villaça, en primer plano, sujeta a Fran Carbiá. / Erasmo Fenoy

Primer once

El primer once del gallego era muy esperado y no presentó grandes sorpresas. Apostó por la 'vieja' guardia, aunque le dio un toque personal, apostando de inicio por futbolistas a los que conoce bien, ya que no los llegó a entrenar en el San Roque de Lepe, pero sí que recomendó sus contrataciones. Matías Ramos conservó su puesto en la portería en lugar de Ángel, en la defensa Marcelo y Beny le ganaron la partida a Beto y David León en los laterales y en el centro de la defensa aparecieron Oca y Salguero. En el centro del campo, Espinar fue la pareja de Rafa Parejo, con Sergio García, Juaniyo y Jacobo, la novedad más destacada porque en los últimos partidos de David Sánchez fue uno de los jugadores más cuestionados, y arriba, Abraham. Javi Moreno, por su parte, tampoco realizó modificaciones en su once de salida respecto al que se impuso la pasada jornada al Don Benito por 0-2. El único cambio fue la presencia de Carlos Cano en lugar de Fran Tena, molestias en un abductor.

Ambas escuadras, con la soga al cuello, se jugaban mucho y los primeros minutos fueron de tanteo, con acercamientos al área, pero sin oportunidades claras y las fuerzas niveladas. De todos modos, la primera (6') fue para los xerecistas y la tuvo Abraham, con un balón al borde del área que mandó fuera. Luego lo intentaron Fran Carbiá y Harper, pero la zaga azulina solventó ambas situaciones.

Los jugadores azulinos celebran el 0-1 de Sergio García en el rechace de un penalti. / Erasmo Fenoy

0-1, Sergio García

Y cuando el choque enfilaba la media hora, Abraham fue derriba dentro del área tras un agarrón claro y el colegiado no tuvo dudas en decretar pena máxima. El encargado de lanzarlo fue Sergio García, que le pegó con la zurda muy al centro y Álex Lázaro, que aguantó bien, le adivinó el lanzamiento y lo detuvo, pero el rechace le cayó justo para mandarlo dentro. 0-1 con suspense (30').

El gol debía dar tranquilidad a un cuadro azulino que no pasaba apuros ante un rival que se precipitaba en algunas acciones y en el 32', otra vez el de siempre, Abraham fue derribado cuando se marchaba en una acción en la que forzó una amarilla a Jou. Sergio García le pegó desde lejos y el meta albinegro tiró de reflejos para detenerla. Harper, bien defendido, apenas se mostró en el primer acto, pero en el 38' reclamó penalti por un agarrón.

Joao Pedro puso el empate de la Balona justo antes del descanso. / Erasmo Fenoy

Tangana y 1-1

El primer acto encaraba su recta final, Juaniyo recibió un golpe en la cara y se montó una tangana que el trencilla mallorquín solventó con dos amarillas, una para el atacante azulino y otra para Moha Hamdoune y justo después una falta en la que los locales estuvieron más listos terminó en el empate local. Fan Carbià fue el más listo de la clase tras esa infracción. Le puso un balón de cine a Joao Pedro, que engañó a su par y solo tuvo que mandarlo dentro. 1-1. Minuto 43.

Antes del final, Fran Carbiá tiro de calidad e intentó una picadita a Matías Ramos, pero el argentino estuvo atento y atajó la pelota. Con todo por decidir, ambas escuadras se marcharon al descanso tras un primer tiempo con dos goles, pero con más emoción que juego.

Balona y Xerez DFC salieron con una marcha más en el segundo tiempo. / Erasmo Fernoy

Segundo acto movido

La segunda mitad arrancó algo más eléctrica que la primera. Los dos equipos necesitaban ganar y los dos buscaron la portería rival. Un centro-chut de Jacobo se marchó junto al lateral de la red y en el 51', Matías Ramos comprobó como un balón se paseaba por el área sin encontrar rematador.

Y para buscar un revulsivo, Fenández Rivadulla no tardó en mover banquillo y en realizar un doble cambio. En el 58', retiró a Abraham, que estaba llevando todo el peso en ataque, y a Jacobo para apostar por Ilias y Fran Núñez. Juaniyo pasó a jugar en punta, pero ocupó pronto esa demarcación porque Ingoma ocupó su puesto. Y nada más, entrar no llegó en el primer palo a un centro de Sergio García ni tampoco Fran Núñez, quen no contactó con el esférico por centímetros (64').

No había tregua y la respuesta azulina la puso Ilias, que estuvo atento en un robo, encaró y cayó justo al entrar en el área, pero el colegiado dejó seguir el juego (66') y Toni Jou también lo intentó, pero ni uos ni otros estaban acertados de cara a puerta, ni siquiera el goleador Harper, que en el 76' buscó el tanto de rosca, pero lo envió por encima del larguero.

La Balona apretaba, pero la escuadra xerecista se agarraba al partido con mucho orden y saliendo desde atrás sin renunciar a nada. El descuento fue de cinco minutos y en el 92', los azulinos no se entendieron dentro del área en una buena opción con Fran Núñez listo para rematar. El choque llegó al final con tablas en un encuentro poco brillante, en el que las dos escuadras demostraron que no se encuentran en su mejor momento y que deberán mejorar bastante si quieren conservar la categoría.

Primer once del Xerez DFC de Antonio Fernández Rivadulla ante la Balona. / Erasmo Fenoy