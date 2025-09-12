Antonio Fernández: "Quiero un Xerez DFC atrevido y sin ningún tipo de complejo para traernos los puntos de Murcia"

El Xerez DFC afronta este domingo (11:30) en el estadio Juan Cayuela de Totana su primer partido de liga fuera de casa ante La Unión Atlético -la RFEF no le reconoce el nombre de Unión Malacitano ni tampoco su nuevo escudo- tras abrir la competición con una dura derrota en Chapín frente a la Minera (1-3) con la intención de sumar los primeros puntos de curso. Antonio Fernández, técnico azulino, pese al revés, está contento con el rendimiento de su equipo, arropa a Perales tras las críticas recibidas, apuesta por estrenar el casillero de puntos y elogia al rival, al que considera uno de los mejores del Grupo IV, igual que la pasada temporada.

–¿Cómo afronta el Xerez DFC el partido en Totana tras la derrota contra la Minera y el amistoso en San Fernando?

–Al equipo, independientemente de que la semana ha sido un poco diferente por encontrarnos con ese partido que ya estaba concertado contra el San Fernando y que nos trastocó un poquito la preparación del domingo porque tuvimos que entrenar por la mañana y jugar por la tarde, lo veo bien y con ganas después del encuentro del domingo. Creo que hicimos un partido muy completo, con poco rédito a nivel de goles y puntos porque lo hemos perdido. Hemos intentado corregir algunos errores que nos podemos volver a cometer y el equipo en ese aspecto está bien y concienciado de que vamos a un campo complicado para medirnos a un buen rival, en un campo que no es conocido para nosotros ni para ellos. Vamos a jugar contra un equipo que ya el año pasado jugó play-off, sigue con el mismo entrenador, sigue con una gran parte del bloque de la temporada anterior y para mí es uno de los equipos mejor trabajados de la categoría que nos va a poner las cosas muy complicadas. De todos modos, nosotros hemo preparando el partido a conciencia, sabemos lo que nos vamos a encontrar, al rival que nos vamos a enfrentar y a ver si estamos acertados en ese planteamiento que vamos a hacer.

–El partido se va a jugar en un escenario desconocido y casi sin afición local, ¿puede afectar?

–El campo es un escenario nuevo para los dos equipos, aunque creo que ellos van a entrenar cuando lleguen el sábado. Lo conocerán en ese momento nosotros al día siguiente, por lo que no creo que haya mucha diferencia. Lo importante es saber el estado en el que está el césped y las dimensiones que tiene el campo. El partido está preparado y estamos mentalizados para intentar hacer un encuentro completo como hicimos el otro día, pero en el que tengamos un pelín más de suerte que la que tuvimos el otro día.

–El equipo generó ocasiones el domingo, pero no las convirtió, ¿ha incidido en esa faceta durante la semana?

–El bagaje es más positivo que negativo en ese aspecto. Si mi equipo genera mucho, el día que estemos acertados no sólo tendremos un gol a favor, sino que tendremos alguno más. Lo que hay que lograr es volver a la senda de intentar mantener la portería a cero porque siempre que mantengamos la portería a cero sumaremos y si estamos acertados a la hora de convertir las muchas ocasiones que generamos pues nos podremos llevar los tres puntos.

–Se ha referido a la importancia de mantener la portería, tras el partido con la Minera se ha hablado mucho de la actuación de José Perales...

–Para mí no hay debate ninguno, mi portero ahora mismo es Perales. Todos tenemos derecho a fallar, yo soy el primero que seguramente fallaré más de una vez porque somos humanos. Se permite el error, lo que no se permite es no levantarse. Una vez que cometes un error hay que asumirlo y sacar fuerzas de donde no hay para intentar que no vuelva a suceder y ser equipo. Eso es lo importante, ser grupo, que nos arropemos todos en las buenas y en las malas.

–Durante la pretemporada, el equipo ofreció buenas sensaciones y también ante la Minera. Con los puntos en juego, ¿qué factores intervinieron en la derrota?

–Obviamente, con los puntos en juego ya hay otro tipo de condicionantes, pero yo el equipo lo vi bien, suelto y atrevido. Vi a mi equipo reflejado, vi lo que me gusta ver de mi equipo. Lo único que no vi fue el marcador que quería que fuera otro. No empezamos como queríamos, pero bueno, esto es muy largo y, lógicamente, para intentar conseguir los 42 puntos que necesitamos queda mucho por delante.

–La Unión estuvo la pasada temporada muy cerca del ascenso y esta temporada se ve sin 'casa' y sin afición, ¿cree que todo eso le puede afectar?

–Lo veremos el domingo. Todo lo que genere un problema, un malestar o una distorsión a la hora de entrenar, de instalaciones, de viajes y de todo lógicamente no es positivo, pero, insisto, veo a un equipo que para mí es de los mejores equipos de la categoría, está trabajado, tiene las ideas muy claras y ya lo vimos el año pasado. Nos pusimos por delante del marcador y después nos dieron la vuelta. Hay que saber a qué escenario vamos, a qué rival nos vamos a enfrentar y el potencial que tiene. Nosotros lo que tenemos que hacere es ser es un equipo atrevido, que un juegue sin complejo ninguno. Debemos ir a hacer nuestro partido y a intentar traernos los tres puntos de Murcia.

–Tras la derrota del domingo y el partido frente al San Fernando, ¿se plantea muchos cambios?

–No, yo las ideas las tengo claras. El partido en San Fernando tenía unos condicionantes claros, jugamos mezclados, con juveniles y jugadores del filial. Todos estaban pensando en función del plan del domingo para que nadie llegara lesionado y evitar pequeñas cosas que nos pudieran trastocar los planes para Murcia. Tenemos, como he dicho antes, las ideas muy claras en cuento a lo que queremos ir a buscar allí.

–El amistoso sí que le sirvió para ver en acción a los últimos jugadores que han llegado...

–Sí, sí. Jugaron Udom, Beny, que viene de una lesión y está sin ritmo ninguno... Nos valió para ver a ese tipo de jugadores y a otros como Santana, Yonier o incluso Emaná, que han tenido menos bagaje en cuanto a minutos en pretemporada.