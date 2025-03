Antonio Fernández: "El vestuario está muy responsabilizado, nos jugamos mucho todos"

Antonio Fernández Rivadulla, técnico del Xerez Deportivo FC, ha comparecido en rueda de prensa para hablar del encuentro que su equipo afronta este domingo (Chapín, 17 horas) frente al Atlético Antoniano, quinto clasificado y en puesto de play-off de ascenso. El entrenador gallego espera un rival que hace las cosas muy bien y que es el mejor visitante de la segunda vuelta con cuatro victorias en sus cinco últimas salidas. Rivadulla asegura que al Antoniano "nadie le está regalando nada" y que está "peleando por un objetivo diferente al nuestro" por méritos propios. Señala igualmente que el partido es una "nueva final para nosotros" y con respecto a las bajas de Jacobo y Espinar apunta que es el momento de otros compañeros "para reivindicarse". En cuanto a cómo está el vestuario tras la derrota en La Unión, afirma que lo ve "responsabilizado" y consciente de que "nos jugamos mucho todos".

Pregunta.¿Cómo ha ido la semana de trabajo?

Respuesta.Bueno, pues una semana... buena, en la que el equipo está trabajando muy bien para preparar el partido del domingo. Otra final. Ya llevamos cinco y ahora mismo nos encontramos con la sexta final; en casa, delante de nuestra gente, en la que tenemos que intentar sacar ese resultado positivo que buscamos, esa victoria que queremos conseguir frente a un equipo que, ahora mismo sabemos sus estadísticas, es el mejor equipo de la segunda vuelta fuera de casa, que está peleando por un objetivo diferente al nuestro, pero que tenemos que hacerles ver que es complicado sacar puntos aquí.

P.Las cuentas siguen saliendo. Ganando los cuatro partidos que restan en Chapín se llega a los 42 puntos. Ningún equipo ha descendido con esas cifras.

R.Sí, bueno, es decir, ahora el partido más inmediato que tenemos es Antoniano y es el que tenemos que focalizar y pensar en intentar sacarlo adelante. Después otras cábalas ya serían a posteriori. Yo creo que tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa. Llevamos dos partidos en casa, dos victorias. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene las cosas muy claras. Su modelo de juego lo tienen claro, los jugadores creen en ese modelo de juego y es lo que les está haciendo estar donde están. Nadie les está regalando nada, llevan una temporada muy buena y ahora mismo, ya con la permanencia prácticamente atada, lógicamente jugarán con menos presión y jugarán con otra alegría. Nosotros tenemos que intentar hacerles un partido complicado y hacer un partido en el que se vea que desde el principio queremos ir por los tres puntos. Yo lo que le pido a mis jugadores es eso, que estemos concentrados desde el minuto uno y que lo demos todo.

P.¿Cómo hay que jugarle a este equipo que te hace tan incómodo todos los partidos?

R.Bueno, pues, primero saber adaptarse. Es decir, saber adaptarse a lo que nos vamos a enfrentar. Llevamos toda las semana intentando trabajar ciertas cosas que ellos manejan muy bien en las que son muy fuertes y después ser nosotros mismos. Nosotros también jugamos en casa, en Chapin, delante de nuestra gente, en un estadio con unas dimensiones diferentes a las que tienen ellos. Pero bueno, ya vinieron aquí con el otro Xerez y fueron capaces de llevarse la victoria. Va a ser un partido diferente, lógicamente, pero la idea es esa, ser un equipo muy competitivo, un equipo que gane duelos, un equipo que esté concentrado del minuto uno al 95 que dura el partido porque un fallo de concentración, un error propio, nos puede condenar a no conseguir esos puntos que necesitamos.

P.Ha comentado antes que la semana ha sido buena en el entrenamiento. Aunque se viene de la derrota en La Unión, ésta no ha tenido que ver nada con la de Linares.

R.Las sensaciones son totalmente diferentes. Yo creo que el domingo pasado hicimos una primera parte muy, muy, muy buena. Hemos minimizado a todo un líder en su casa y nos hemos ido al descanso con el marcador a favor. Era todo lo que se pedía en el plan partido, pero después ya sabíamos que podía suceder, que ellos apretaran más y que se podía dar la situación de que la mínima el árbitro pudiese compensar ese penalti que nos dio a favor en la primera parte. Así fue y después nos costó un poquito más, pero, bueno, va a ser un partido totalmente diferente.

P....

R.Yo me quedo con el hecho... El otro día dije que el equipo no había competido en la segunda parte, que no me entienda nadie mal, yo llamo competir, no solo al hecho de que estés al 100% en todos los aspectos; competir es que en momentos individuales sepas resolver situaciones pequeñas que al final se convierten en grandes, como un despeje, eso es a lo que me refiero en competir, esa falta de experiencia que tiene en algún momento algún jugador. Sabemos que tenemos algunas veces ese tipo de condicionantes, pero el equipo dio la cara y mereció mucho más el otro día. Ahora hay que centrarse en Antoaniano, que es el equipo que nos visita y el equipo al que tenemos que intentar doblegar. Siempre digo lo mismo, desde la humildad, desde el trabajo, desde el sacrificio, desde la solidaridad del equipo a nivel ofensivo y defensivo, ese orden que queremos buscar desde que llegué yo. Esa es la idea que yo tengo como entrenador.

P.El jueves teníais previsto entrenar en Chapín y finalmente se optó por el Anexo para preservar el estado del césped. Con tanta lluvia en los últimos días, ¿cree que el campo puede ser un condicionante?

R.No. Tengo que agradecer el trabajo que se está haciendo en el anexo, el campo está mucho mejor. Queríamos preservar el campo para tenerlo muy bien el domingo. Después de las lluvias que tuvimos en el partido (contra el Recreativo Granada) creo que no va a ser un condicionante que el campo esté mal. Se le ha dado descanso, secará si no hay más lluvias y, bueno, yo creo que no va a ser un problema. Nosotros hemos entrenado en el anexo y muy bien. La sesión de ayer ha sido una sesión muy buena en la que he sacado muchas cosas positivas y que se tienen que ver reflejadas el domingo.

P.Tiene las bajas de dos jugadores que están siendo importantes desde su llegada, Espinar y Jacobo.

R.El fútbol tiene estas cosas, hay sanciones, hay lesiones. Los jugadores que les toque el domingo salir al terreno de juego tienen la oportunidad de reivindicarse. Es que no hay más. Lo fuerte de un equipo no es un once titular, sino es el grupo que está detrás, esa gente que está trabajando en esa sombra y está haciendo un trabajo que no se está viendo reflejado a nivel de titularidades, pues ahora les viene ese momento. Yo siempre digo, el futbolista que no está participando en ese momento tiene que entrenar muy bien para cuando llegue ese momento estar lo suficientemente preparado, tanto física como mentalmente, para dar ese paso y demostrarme que tiene que ser titular. Si el domingo las cosas salen como tienen que salir, pues lógicamente hay que dar continuidad a los jugadores que están y que dieron ese paso adelante.

P.El equipo está en play-out empatado a puntos con la Balona, que marca el descenso. Hay enfrentamientos directos y a partir de la próxima semana tienen tres partidos con rivales de la misma pelea. ¿Cómo está el vestuario?

R.Responsabilizado y sabiendo que nos jugamos cosas muy importantes y tenemos cosas muy importantes entre manos, todos, desde el club, desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, es decir, todos nos jugamos cosas porque queremos que el equipo se mantenga y estamos ahora mismo en números de poder conseguirlo. Cada partido va a ser una final, no nos cabe la menor duda, esta es la siguiente que tenemos y es en casa y queremos que se queden los tres puntos en Chapín. Veo bien a la plantilla a nivel anímico. A mí me da esa sensación de tranquilidad, entre comillas. La veo que está trabajando con muchas ganas, está trabajando con ilusión. Si hubiese un equipo que hubiese bajado los brazos, estaría mucho más preocupado. Yo veo un equipo que quiere, un equipo que va a intentar por todos los medios mantenerse. Tenemos finales, pero eso no quiere decir que nos crea una ansiedad extra. Quedarían ahora siete partidos, con el del domingo después de la disputa serían seis. Hay que seguir trabajando y viendo que la salvación es posible.

P.Cambiando de tercio, ¿cómo valora que el club haya puesto en marcha el reto de tener una ciudad deportiva?

R.Si te digo la verdad, lo desconozco porque yo estoy muy centrado en lo que ahora mismo me compete, que es intentar revertir la situación y, sobre todo, intentar salvarnos, que es lo que queremos todos. Después, si eso se lleva a cabo, pues eso es un patrimonio. Yo creo que son pasos de gigante para la consolidación de un club como el Xerez Deportivo. Yo creo que son noticias muy positivas, pero que ahora mismo no son ni a corto ni a medio plazo, creo. Son cosas muy importantes, pero yo creo que la viabilidad del equipo ahora mismo es que sigamos en esta categoría y podamos seguir creciendo como club, en todos los aspectos, en lo Lo deportivo, de la mano también de lo institucional y de la mano también de mejores instalaciones.