Antonio Fernández: "La victoria es merecida, en casa estamos fuertes"

Antonio Fernández no paró de dar instrucciones a sus jugadores desde la banda.

El Xerez DFC tenía un complicado reto en Chapín para seguir aspirando a la permanencia y para mantener su dinámica positiva en casa desde la llegada del nuevo entrenador Antonio Fernández. Se medía al Antoniano, el mejor equipo a domicilio en la segunda vuelta y en puestos de play-off, y se impuso por 2-0 de forma justa. Su rival nunca tuvo opciones. El técnico azulino se ha mostrado satisfecho con el resultado, considera justo el triunfo y resalta el buen trabajo de todo el equipo, pero sigue con los pies en el suelo, ya que todavía continúan en play-out, aunque la salvación la tienen más cerca.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Hemos hecho un partido muy serio, el mejor en casa desde que estoy aquí delante de nuestra afición y hemos conseguido los tres puntos. El equipo supo leer en todo momento el partido que teníamos entre manos ante un rival muy complicado y le minimizamos. La victoria es totalmente merecida y sin paliativos. El equipo se comportó muy bien desde el minuto uno hasta el noventa y seis. Era una victoria muy necesaria para seguir en la pelea.

–¿Una de las claves del partido estuvo en el gol tempranero de Abraham?

–En nuestro plan de partido estaba salir muy fuerte para ponerles las cosas complicadas y hacerles ver que el encuentro iba a ser difícil. Estuvimos acertados y metimos ese gol que, lógicamente, nos dio tranquilidad, pero no era definitivo. En la situación en la que estamos, no hay nada definitivo. Creo que hicimos un partido completo en líneas generales y no puedo destacar a ningún futbolista porque todos estuvieron a un gran nivel. Hay que darles la enhorabuena y hay que seguir trabajando.

–Desde que llegó, el equipo ha hecho pleno en casa, pero todavía le falta ese saltito para salir del play-out...

De no haber ganado, estaríamos descendidos. Ahora mismo, estamos demostrando que en casa estamos muy fuertes y es la línea a seguir, sabíamos que la salvación pasa mucho por lo que hiciésemos en casa y nos quedan tres y tres. La salvación pasa por Chapín, pero ahora es momento de disfrutar de este triunfo todos, que lo necesitábamos mucho. Todavía seguimos abajo y a partir del miércoles, ya pensaremos en Almería, donde iremos con la intención de sumar, igual que la pasada jornada ante el líder. Este es el camino a seguir y lo que tenemos entre ceja y ceja. Estoy contento porque los futbolistas se han vaciado y han hecho un partido muy completo. Cuando tocaba defender, tenían todos los argumentos para saber contrarrestar al rival. Sabíamos que iban a dejar espacios porque acumulaban a muchos jugadores en nuestra línea defensiva para las peinadas y en los segundos balones y podíamos cogerlos desprotegidos en algunos. Les hicimos daño. El único pero que le puedo poner al partido es que tuvimos bastantes ocasiones para haber dejado el partido finiquitado y no lo hicimos para no haber sufrido más.

–El triunfo será un chute de moral para lo que resta...

–Seguimos enganchados y se han dado resultados que nos han favorecido. Nosotros hicimos los deberes, que era sumar de tres, seguimos en la pelea y a ver si podemos coger pronto a algunos de esos equipos que también están ahí para seguir sacando la cabeza un poquito más. Hasta el final, vamos a sufrir, pero sufriremos menos si damos este nivel.

–¿Esperaba más de Antoniano, un equipo que era el mejor visitante de la segunda vuelta?

–Si no estuvo bien, igual es mérito nuestro, que le supimos contrarrestar muy bien. Supimos plantear el partido para que ellos sufrieran y para minimizarles, ocasiones tuvieron pocas y eso que a balón parado es un equipo que tiene mucho y bien trabajado. Nos han hecho muy poco, como he dicho antes, la victoria es totalmente justa. Ellos están en una posición privilegiada y nosotros por conseguir los puntos que ellos tienen.

–Oca se pierde la temporada, ¿cómo se encuentra?

–Es un tema más de servicios médicos. Tiene un problema en los ligamentos del tobillo, no sé el alcance exacto, pero no creo que podamos disponer de él antes del final de temporada, creo que ya Oca es uno menos. Es una pena por la parte que me toca porque es muy comprometido, es un jugador que quiere mucho al club y ha tenido la mala suerte de caer lesionado.

–¿Cómo se encuentra Salguero?

–Durante la semana se resintió un poquito de las molestias que tiene en el psoas ilíaco y durante la primera parte, también. Decidimos quitarle, tuvimos la suerte de poner a Marlone y ha rendido a un buen nivel. Estoy contento porque el partido se podía haber complicado mucho y la gente que salió desde el banquillo aportó y puso su granito de arena para dejar la portería a cero, que a estas alturas es muy importante, y para conseguir tres puntos vitales.

–¿Ha comentado con Ilias su golazo de chilena?

–De halagos, pocos, el halago debilita. Él sabe lo que ha hecho, es muy buen gol y este es el Ilias trabajador que quiero. El otro día le tocó salir desde el banquillo porque el campo tenía unas connotaciones diferentes al nuestro, esta vez ha sido titular, ha tenido sus minutos y ha aportado muchas cosas buenas al equipo y un gol. Estoy muy contento, tiene que seguir en esta línea y no puede bajar el nivel porque hay compañeros que están apretando. Ahora mismo, tiene un rol protagonista y lo mismo puede pasar a un rol no tan protagonista. Han habido jugadores que han dado un paso adelante después de no estar jugando de manera continua. Álvaro o Rafa Parejo han hecho un partido muy completo, la línea defensiva ha estado muy bien, la gente de arriba ha apretado... Todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo. A Núñez le ha tocado salir y ha hecho muy buen partido... En líneas generales es para estar contento, pero estamos donde estamos, hay que seguir trabajando y no confiarnos, sólo hemos sumado tres puntos. Seguimos a tres puntos de la Minera y cogimos al San Fernando. Estamos un poquito mejor que la semana pasada y, desde el miércoles, a pensar en la final de Almería.