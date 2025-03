Se afianza el idilio con la permanencia (2-0)

Alegrón. El Xerez DFC sigue firme en Chapín desde la llegada de Antonio Fernández y ha sumado su tercer triunfo seguido como local desde la llegada del entrenador gallego al banquillo. El cuadro azulino superó con justicia (2-0) al Antoniano, uno de los equipos fuertes del grupo, que pelea por el play-off de ascenso, pero que ha sufrido un frenazo importante en su visita a los xerecistas. Un gol de Abraham a los dos minutos abrió el camino de una victoria menos sufrida de lo esperada. Ilias Charid, de chilena, puso el 2-0 al filo del descanso.

Con estas tres unidades, el combinado azulino suma ya 33 unidades, las mismas que tiene el San Fernando, que perdió ante la Deportiva Minera, pero sigue en play-out por su peor diferencia de goles (-4 por -2). El objetivo de la salvación está más cerca y ya nadie duda.

Fran Núñez ocupó en la derecha el puesto del sancionado Jacobo. / Manuel Aranda

Tres cambios

Con las bajas por sanción de Espinar y Jacobo, Fernández Rivadulla estaba obligado a realizar dos cambios en el once respecto al que perdió ante el líder La Unión (2-1) y realizó tres. De jugar con defensa de cinco pasó a la habitual de cuatro y Marlone fue el sacrificado, Álvaro Martínez entró por Espinar, Fran Núñez por el extremo diestro y en la mediapunta apareció Ilias Charid. El resto de jugadores, los clásicos.

Abraham abrió la lata para su equipo a los dos minutos de juego. / Manuel Aranda

1-0, Abraham (2')

El cuadro azulino necesitaba ganar por lo civil o lo criminal después de los resultados que se habían dado en la jornada -derrota del Cádiz Mirandilla, del Recreativo Granada y del San Fernando ante la Deportiva Minera, otro rival directo- para dar un paso de gigante de cara a sus aspiraciones de huir de la zona caliente de la clasificación, salió intenso y obtuvo recompensa muy pronto. Hizo saltar la banca y colocarse por delante en el marcador a los dos minutos. El de siempre, bien colocado como siempre, mandó dentro después de darse la vuelta y controlar un balón al borde del área pequeña servido desde la derecha de Fran Núñez. 1-0. Gol de Abraham, que ya suma diez dianas y se encuentra en el privilegiado club de los máximos artilleros del Grupo IV.

Los xerecistas habían hecho lo más difícil, ponerse por delante en el marcador ante un rival que llegaba en puestos de play-off y como el mejor visitante de la segunda vuelta, pero que en el Municipal parecía desubicado. De todos modos, a los nueve minutos, acarició el empate con un remate de Raúl Rojas que se le escapó a Matías Ramos en su intento de bloqueo y se estrelló en el larguero.

El crono avanzaba sin que ninguno de los dos equipos inquietara de forma clara a los porteros, hasta que en el 17', una falta desde la frontal del área se marchó desviada después de un excelente golpeo de Sergio García. Y en el 24', un mal despeje de Guille Campos terminó en saque de esquina cuando la grada seguía con expectación la trayectoria del balón porque parecía que podía terminar dentro.

Ilias Charid remató de chilena un balón despejado por Joao para hacer el 2-0. / Manuel Aranda

2-0, Ilias de chilena (41')

El Antoniano no se encontraba cómodo ante un conjunto xerecista que sí lo estaba, aunque tampoco encontraba la fórmula para ampliar su ventaja. Sergio García se entretuvo, tomó la peor decisión y perdió una buena opción superada la media hora. El primer tiempo entraba en su recta final, el Xerez DFC llevaba tiempo sin un homenaje y llegó a lo grande en el minuto 41. Un centro de Fran Núñez lo remató Abraham, lo rechazó Joao y la pelota la cazó Ilias y la mandó dentro de chilena, 2-0 y delirio en Chapín. El golpeo del atacante navarro fue espectacular.

El Xerez DFC cerraba, tras dos minutos de descuento, un primer tiempo muy práctico, en el que se mostró serio y efectivo, pero también con susto. Matías Ramos tuvo que emplearse a fondo para hacer un paradón abajo para despejar un balón que luego pegó en el poste.

Matías Ramos se tuvo que emplear a fondo en un par de ocasiones. / Manuel Aranda

Cambios en el segundo acto

Antonio Fernández dejó en la caseta a Salguero para apostar por la altura de Marlone y Diego Galiano, que seguro no estaba contento con lo que estaba viendo, realizó un doble cambio. Néstor y Nacho entraron acción por Raúl Rojas y Cobo. Los lerbrijanos salieron con más fe y dieron un paso al frente, pero fue Sergio García el jugador que tuvo el 3-0 tras una contra de Ilias (50'). Luego, una acción de Javi acabó en saque de esquina (53') y el árbitro anuló un gol a Mike por una falta clara sobre Matías (56').

Los dos entrenadores siguieron agitando el árbol. El Xerez DFC no dejaba espacios y no renunciaba al tercero. En el 69', un remate de Rafa Parejo se marchó fuera por poco y más tarde otro de Juaniyo. Un choque más tenso que brillante encaraba su recta final en el que lo más importante eran los tres puntos atados. La grada agradecía el esfuerzo, empujaba, cantaba y celebraba como nunca una victoria que le pone mucho más cerca la permanencia, que hace unas jornadas parecía un sueño y que ahora es una realidad, aunque sigue en play-out. El Antoniano no ofreció su mejor versión y nunca pudo hacer daño a un equipo que le superó desde el pitido inicial.

Once del Xerez DFC en su encuentro ante el Atlético Antoniano. / Manuel Aranda