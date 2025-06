Antonio Oca: "Me lo he pensado, pero quiero disfrutar, habrá un buen equipo"

'El Kaiser' es un veterano de guerra que está dispuesto a conservar sus galones. Antonio Oca, uno de los capitanes del Xerez DFC, a sus 34 años, ha renovado cuando había algunos que pensaban que no lo haría y cumplirá su sexta temporada en el club azulino. El central jerezano tiene experiencia y jerarquía atrás, marca territorio y todo equipo necesita algún jugador de ese corte. El tramo final del pasado curso fue muy duro para él por su grave lesión de tobillo, una rotura de ligamentos que fue capaz de superar sin tener que pasar por el quirófano a base de mucho sacrificio y esfuerzo después de que los médicos le dijeran que tendría que operarse. Estuvo fuera más de tres de meses, pero llegó a tiempo de reaparecer ante el UCAM Murcia y disputar los noventa minutos "en un partido en el que recuperé sensaciones y me demostré que podía, aunque luego las cosas no nos salieron a nivel de resultado. Terminé satisfecho porque pese a todos los problemas fui el quinto jugador con más minutos, más de 1.500. Cuando estuve bien, lo jugué todo".

Se muestra feliz con la ampliación de su contrato y confiesa que "me lo he pensado bastante, pero al final estaré aquí otro añito más. Me han dejado las cosas claras, sé que mi rol no es el de primera espada porque hay competencia y buena, pero puedo aportar otras cosas dentro del campo y en el vestuario, como experiencia, ganas y máxima ilusión. De todos modos, a lo largo de mi carrera siempre me ha pasado lo mismo. Soy cabezón, competitivo, constante y luego el verde será el que decida con tu trabajo diario y con el día a día”.

Oca resalta que "conozco el club, a la afición y al míster. Vamos a tener un buen equipo en base a los fichajes que se están haciendo y quiero disfrutar de esta temporada. El año pasado sufrimos más de lo normal. De los errores se aprende y no podemos cometer los mismos del pasado. Insisto, se están haciendo buenos fichajes, el míster también nos conoce y conoce a los jugadores que están llegando y va a ser capaz de sacar el 200% de todos".

Con muchas caras nuevas, uno de los retos que un veterano como él se marca es "ayudar en el vestuario y hacer ver a todos los jóvenes que esto es Jerez para lo bueno y para lo no tan bueno, que hay que estar preparados para los malos momentos porque hay una masa social importante y muy exigente, que nos apoya a tope siempre y que también es lógico que apriete. Chapín es un escaparate y los que están empezando que quieren llegar lo deben aprovechar".

Oca celebra junto a Abraham uno de los goles del ariete la pasada temporada en el Pedro Garrido. / Manuel Aranda

Y para lograr ese objetivo, tiene claro que "lo principal es la unión. La clave de la permanencia la pasada temporada fue eso, logramos formar una familia. En los momentos delicados nos ayudamos unos a otros y sacamos adelante los resultados con el trabajo de todos, con el de David al principio, luego con el de Antonio, el de los jugadores y, por supuesto, con el de Bello, que acertó con los refuerzos, y con el de la directiva, chapó para ella. Tuvo paciencia, aguantó cuando no era fácil y nos dio confianza. Tampoco me puedo olvidar de la afición, que estuvo ahí hasta el final".

La temporada terminó hace ya un mes, pero para el inicio de la próxima todavía falta bastante. Eso no lo lleva demasiado bien. "Las vacaciones a todos se nos hacen largas, aunque estoy aprovechándolas para disfrutar con mis hijos y para ponerme a punto y llegar lo mejor posible a la pretemporada. Desconectar un poco siempre es bueno".

El Xerez DFC 25/26 todavía está tomando forma, pero le gusta "la plantilla que se está formando, como he comentado antes. El Grupo IV siempre es de los más fuertes y la próxima temporada seguro que también lo es. Hay clubes con presupuestos impresionantes, como el año pasado la Balona y el San Fernando y acabaron descendiendo, o el UCAM, que se ha quedado otra vez a las puertas del ascenso. El dinero no lo es todo cuando empiezas a competir, pero sí que marca diferencias. Lo volveremos a tener complicado, pero por ganas, trabajo e ilusión no va a ser, eso no se negocia nunca. Luego, ya sabemos que los partidos los marcan pequeños detalles y ahí es donde tenemos que estar más acertados".

Los grupos no están configurados y le gustaría "volver a tener a los canarios con nosotros, aunque luego nunca se sabe, ningún partido se gana fácil y todos hay que pelearlos. Los equipos de Murcia son muy duros, siempre pelean por estar arriba. Lo importante es que estemos a un buen nivel y que esta temporada podamos disfrutar y hacer disfrutar a nuestra afición, todos lo merecemos".

Palabra de Oca, palabra de capitán...