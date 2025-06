Marcelo Villaça, una mirada a la historia del Xerez DFC

Todos los aficionados del Xerez DFC saben que por Marcelo Villaça, lateral derecho azulino, no pasan los años y que tiene cuerda para rato. A los 30, no se cansa de sumar partidos y lleva camino de convertirse en el jugador con más encuentros en la historia del club, con permiso de Antonio Bello y Álex Padilla. El defensa se acerca a la barrera de los 175 y está a punto de cazar al ahora director deportivo, que dejó el listón en 178. Llegó al club con apenas 23 años procedente del Atlético Sanluqueño para jugar en Tercera a las órdenes de Pepe Masegosa, siempre ha contado con la confianza de los entrenadores y sólo las lesiones le han apartado de la titularidad.

La campaña 24/25 que ya ha tocado a su fin ha sido su séptimo ejercicio en el equipo y, aunque el plantel no brilló y logró la permanencia de forma agónica en la penúltima jornada superando al Xerez CD en el derbi por 2-1, a nivel personal él sí cumplió sus objetivos y se ganó la renovación. Encara la que será su octava temporada como azulino en una entidad que se ha convertido en la de sus amores y en la que es uno de los capitanes. Es algo impensable para aquel joven y espigado jugador que desembarcó en un Xerez DFC que debutaba en Tercera y comenzaba a crecer.

El jerezano disfruta de unas vacaciones que se le están haciendo "eternas y muy tranquilo. La pasada temporada, con el play-off, apenas tuvimos días de descanso y este año vamos a tener casi tres meses. Creo que hace ya más de diez años que no tenía unas vacaciones tan largas, estoy loco por volver y no paro porque me gusta, me aburro si no hago deporte. De todos modos, sí que es verdad que a nivel mental nos están viniendo de lujo. Esta temporada creo que ha sido la de más desgaste, en las dos primeras semanas sentí una liberación brutal".

Marcelo posa con una camiseta del Xerez DFC tras disputar 150 partidos. / Manuel Aranda

Y se muestra radiante con su continuidad. "Llegué con sólo 23 años, era casi un niño, y en este club he crecido como profesional y como persona. Por las ocho temporadas seguidas, que se dice pronto, parece que soy un veterano de 38 o 40 años, pero tengo 30", apunta entre risas. "Estoy muy contento. En mi cabeza siempre ha estado seguir aquí, estoy a gusto y estar en el equipo de mi ciudad al que sigo y quiero es precioso. No tengo palabras ni para explicarlo, me llena de orgullo y, a la vez, es una responsabilidad enorme que asumes hasta de forma inconsciente. De todos modos, cuando las cosas salen bien, la recompensa es mucho más gratificante".

Echa la vista atrás y considera que el Marcelo que llegó al club y el que se enfrenta a su octavo reto "ha evolucionado mucho. Era un niño y he madurado muchísimo. He vivido infinidad de experiencias, tanto buenas como malas, y me han hecho crecer deportiva y personalmente. El tema de las lesiones es el que más me hizo madurar, sufrí la otra cara del fútbol, que hasta que no te toca no eres consciente de lo duro que es, valoras mucho más el papel que tienes dentro del equipo y del club. Te toca asumir otro rol, pero eso da igual, tienes que saber que perteneces a una entidad, a una plantilla, y lo más importante es sumar lo máximo desde tu posición para que todo siga su cauce normal. Llegué con ese hambre de querer crecer y de hacerlo con el proyecto del club y lo estamos consiguiendo, estamos dando pasos para afianzarlo y que siga creciendo".

El Xerez DFC la temporada pasada sufrió y durante muchas jornadas no respondió a las expectativas. El lateral apunta: "Más allá del trabajo, los resultados son los que marcan los frutos y soy de los que piensan que ese trabajo no siempre te garantiza éxito. Cuando das lo máximo día a día y no logras lo que busca, te frustras. La temporada fue muy irregular en cuanto a resultados, aunque, como he dicho antes, el trabajo diario siempre fue constante. Lo que sí hemos aprendido es que no te puedes estancar, hay que exprimirse, exigirse un poco más porque es lo que te permite estar más cerca del triunfo. Al final, esto es fútbol y hay otros equipos que buscan lo mismo que tú. Siempre hay que intentar sumar, ayudar lo máximo, tener la conciencia tranquila y cuanta más gente tenga esa idea más fácil será".

Marcelo celebra junto a sus compañeros un de los goles de su equipo en Chapín. / Manuel Aranda

De cara al futuro de la entidad, Marcelo es optimista. "Llegué cuando el equipo se estrenaba en Tercera y nos costó bastante dar el salto. Ahora, somos un club de Segunda RFEF y parece fácil, pero no lo ha sido, es muy complicado dar el salto y mucho más mantenerse. Tenemos que ser conscientes de lo que hemos logrado, pero tampoco podemos quedarnos ahí, el club tiene mucho margen de mejora y es la idea que tenemos todos, seguir creciendo, pero también afianzando los pasos que hemos dado, tienen que ser seguros y firmes".

Y sobre la próxima campaña, el hispano-brasileño tiene claro que el reto "es muy importante para el club, ya que no hemos logrado permanecer dos temporadas seguidas en Segunda RFEF. Para ello, hay que dar un pasito más para que esto siga creciendo y es la idea que debemos tener todos, los que ya estamos y los que lleguen. Tanto el míster como los jugadores que llevamos aquí más tiempo intentaremos ayudar a los nuevos para ir todos en la misma dirección. Cada uno, dirigentes, aficionados o jugadores, de los que formamos parte del club tenemos que dar lo máximo par ayudar, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad para que esto siga creciendo, todos podemos aportar nuestro granito de arena para conseguir las cotas más altas posibles. La intención es tener ambición, exprimirse al máximo, ser competitivos para seguir creciendo en el fútbol y de la mano del Xerez".

La composición de los grupos no está cerrada y al xerecista le gustaría "eludir a los equipos murcianos porque son muy fuertes y nos obliga a realizar desplazamientos largos y muy costosos, que a un club como el nuestro le supone un esfuerzo en su presupuesto. Lo mejor que nos podía pasar es evitarlos, pero lo que venga, bienvenido será y tocará afrontarlo de la mejor manera posible".