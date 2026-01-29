Un árbitro sevillano para el Atlético Malagueño-Xerez DFC

El colegiado sevillano Abraham Gutiérrez Perera será el encargado de dirigir el encuentro que el sábado 31 de enero a partir de las 17.00 horas enfrentará al Atlético Malagueño y al Xerez DFC. El árbitro ha pitado a los azulinos en dos ocasiones en las últimas temporadas, y de momento, no conocen la derrota. Su primer partido arbitrado fue en la campaña 22/23 en Chapín frente al Cádiz Mirandilla, un choque se saldó con empate a un tanto. El segundo partido fue en la jornada 29 de la pasada campaña, esta vez en la Ciudad Deportiva del Almería, en un duelo entre Almería B y Xerez DFC que se saldó con triunfo jerezano por 0-1.

En lo que va de temporada, el árbitro hispalense ha dirigido 7 encuentros en Segunda RFEF, de los cuales cinco han sido a equipos del grupo IV. El balance es de 3 triunfos locales, un empate y tres triunfos visitantes.

En concreto, ha pitado el Estepona-Recreativo de Huelva de la jornada tres, que acabó con 0-1; el Extremadura-UCAM Murcia de la jornada 5, que se saldó también en empate (2-2); el derbi entre Jaén y Linares de la jornada 10 que acabó con triunfo visitante (0-1), el duelo regional entre Lorca-Águilas de la jornada 15, que acabó con 0-1; y el encuentro que midió al Almería B y al Xerez CD del pasado 11 de enero y que terminó con 1-2.

Respecto a las tarjetas, Gutiérrez Perera ha mostrado en estos siete encuentros un total de 48 tarjetas, es decir, cuenta con una media de seis amarillas por partido. En cambio, sólo ha mostrado una roja.