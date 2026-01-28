Samuele Longo, refuerzo de lujo para la delantera del Xerez DFC

Aparcada la opción Mike Cevallos debido a la negativa de La Unión Atlético a dejarlo seguir, el Xerez DFC no se ha quedado parado en busca del nueve que complemente la delantera a Christian Dieste y este mismo miércoles ha alcanzado un acuerdo para la contratación del ialiano Samuele Longo, un viejo conocido del fútbol español cuya carrera ha desarrollado en equipos de la Primera y Segunda División española como Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife, Huesca y Deportivo de La Coruña. El punta italiano de 34 años militó la pasada temporada en el Antequera, este curso se encontraba sin equipo y desde hace unas semanas entrenaba con el combinado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Samuele Longo, natural de Valdobbiadene (Italia), se formó en la escuela del Inter de Milán, club con el que debutó en el Calcio a sus 19 años en la temporada 2011/2012, siendo cedido al RCD Espanyol la campaña siguiente en Primera División, participando en 18 encuentros en la máxima categoría y anotando 3 goles. Tras pasar los años siguientes por el Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari y Frosisone, regresó a España para enrolarse en el Girona en Segunda A, club con el que anotó 14 goles logrando el ascenso a Primera División en la 16/17.

Tenerife fue su siguiente destino un año más tarde, donde también destacó por sus 12 goles en 22 partidos. De las islas pasó al frío de Huesca, en Primera, pero apenas tuvo participación. Por el Deportivo de La Coruña pasó sin pena ni gloria y aún tuvo dos incursiones más en España en Primera RFEF, primero en la Ponferradina (2 goles) y la pasada campaña en el Antequera (4). Actualmente, se encontraba sin equipo y entrenando con la AFE.