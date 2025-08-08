Así es la primera camiseta del Xerez DFC para la temporada 25/26

Llegó una de las noticias más esperadas del verano para los aficionados del Xerez DFC. El club azulino ha desvelado uno de sus secretos mejor guardados. Ha dado a conocer junto a la marca deportiva Hummel el diseño de su primera camiseta para la temporada 25/26. La elástica lucirá un azul que han denominado 'Chapín' y rinde homenaje a la afición y, especialmente, a sus socios.

El club explica que "el corazón del Xerez Deportivo, como el de cualquier otro equipo de fútbol, es su afición. Pero en este club, los aficionados no solo son el corazón, son el alma misma y el motivo de la existencia de la entidad. Los socios son dueños y toman las decisiones importantes que cambian el devenir de nuestro relato. Esta temporada 2025-26, rendimos homenaje en la primera equipación a aquellos que hacen posible nuestra historia".

Detalles de la nueva camiseta del Xerez DFC. / Juampe Vázquez/Xerezdfc.com

La camiseta tiene "un diseño único, hecho posible gracias a la labor conjunta de Juampe Vázquez, el departamento de merchandising del Xerez Deportivo y Hummel y recoge muchas de las imágenes más icónicas de la afición en estas 12 de temporadas de historia del club. Fotografías reales, momentos inolvidables y emociones que se podrán recordar tan solo con mirar el patrón que conforma nuestra nueva equipación. Conservando la esencia de los colores azul y blanco que nos representan, esta edición es un tributo visual y emocional a aquellos que nunca fallan, los xerecistas", subrayan.

Desde este mismo viernes 8 de agosto, la camiseta está disponible en preventa en la oficina del club (Avenida Alcalde Jesús Mantaras, 1) a un precio de 59,95 euros. El primer pedido estará disponible durante el mes de agosto.