El Xerez DFC, sin tregua tras ganar en Arcos

El Xerez DFC, sin apenas tiempo para recuperarse después de su triunfo en el Antonio Gallardo por 0-2 frente al Arcos en un partido tenso y bronco, en el que incluso hubo entradas algo más que duras, ha llevado a cabo este jueves en el Anexo Pepe Ravelo una nueva sesión de trabajo, en la que los azulinos han respirado, centrados ya en el nuevo compromiso al que tienen que hacer frente este viernes. Los xerecistas disputarán frente al Chiclana de Alfonso Cortijo, que ha logrado el ascenso esta temporada a Tercera RFEF, en el Municipal el XIV Trofeo de la Vendimia. La cita está fijada para las 20:30 de la tarde.

Será el cuarto test tras los que han disputado frente al Jerez Industrial (0-1), Trofeo San Roque en formato triangular (Extremadura, 0-0 y San Roque, 0-1) y el ya citado en Arcos. Lo normal es que Antonio Fernández siga repartiendo los minutos y monte dos equipos, para ya comenzar a perfilar su posible once a partir de la próxima semana frente a adversarios de Primera Federación, el Sevilla Atlético el martes en Chapín (20:30) y el Atlético Sanluqueño el 16 de agosto en El Palmar.

Pirri celebra su golazo desde fuera del área en Arcos, que suponía el 0-2. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Sentí una alegría enorme con el gol, trabajar con Antonio Fernández es un orgullo, esta pretemporada la voy a recordar toda la vida" — Pirri - Juvenil del Xerez DFC

En el compromiso del miércoles contra la escuadra arcense, los canteranos volvieron a tener protagonismo y, de hecho, el juvenil Pirri fue el autor del segundo tanto de su equipo y su primera diana con la camiseta del primer equipo. El joven atacante, que hizo un golazo desde fuera del área, sintió al anotar "una alegría enorme, no me lo esperaba. El míster nos está dando muchos minutos y queremos aprovecharlos. He pasado por varios equipos de la cantera y, como he dicho antes, marcar con el primer equipo es una alegría, he trabajado mucho para llegar hasta aquí".

Tras los tres encuentros disputados ya este verano, sus sensaciones son "positivas, veo al equipo muy metido, es bueno y podemos hacer muchas cosas durante la temporada. Todos los futbolistas que han llegado son muy buenos, se están adaptando muy bien y a los canteranos nos ayudan. La competencia que hay entre todos es grande, mis compañeros canteranos son también unos máquinas todos. Trabajamos para buscarnos un hueco".

Junto a él, hay ocho compañeros más del filial y del juvenil que están completando la pretemporada y valora al máximo todo lo que está disfrutando y aprendiendo. "Trabajar con Antonio Fernández es un placer y un orgullo por las facilidades, las enseñanzas y la oportunidad que nos está dando, es algo que voy a recordar toda la vida. Ya pensamos en el Chiclana y en volver a darlo todo".