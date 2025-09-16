Atlético Malacitano: un colista herido y mermado visita al Xerez DFC

La liga acaba de comenzar, pero no da tregua y no permite errores. El Xerez DFC, que cuenta en su haber con una derrota y un empate, el del pasado domingo ante La Unión en Totana, y está en puestos de descenso, ya sólo tiene en mente su próximo objetivo, que es lograr un resultado favorable en Chapín este domingo (19:00) ante el Atlético Malagueño, un filial que conserva el bloque que logró el ascenso el pasado curso como campeón del Grupo IX, pero que ha perdido a sus mejores piezas y que, además, no ha arrancado la campaña con buen pie. Es colista con cero puntos.

Los de Antonio Fernández, que este martes tienen el día libre, comenzarán este miércoles a preparar un encuentro en el que saben que no deben fallar. Al igual que en la recta final de la pasada temporada tras la llegada del técnico gallego al banquillo, el Municipal debe convertirse en un fortín para no sufrir en una campaña en la que el reto que se han marcado es superar lo realizado el ejercicio anterior.

Los blanquiazules llegan heridos y mermados. Los pupilos de Juan Funes, que a sus 42 años cumple ya su sexta campaña al frente del filial, han perdido los dos partidos que han disputado, pero en los dos compitieron. Se estrenaron en el estadio Francisco de la Hera contra el CD Extremadura y cayeron 3-2 después de colocarse con un 0-2 a su favor a los veinte minutos con dos goles seguidos. En el segundo tiempo, la experiencia, el empuje azulgrana y los errores defensivos y en la definición les condenaron.

Andrés Céspedes fue expulsado el domingo ante el Almería B y será sancionado con un partido. / Málaga Hoy

El domingo en su feudo tropezaron ante el filial del Almería B, que aprovechó la expulsión del guardameta Andrés Céspedes para marcar y llevarse los tres puntos. El meta vio la roja tras realizar una salida en falso y tocar el balón con la mano fuera de su área. Su compañero Jorge Ruiz entró para suplirle y no pudo hacer nada para evitar el 0-1. En esa falta, el lateral zurdo Martim Alberto con un lanzamiento sobresaliente le superó.

El filial, de este modo, llegará a Jerez sin Céspedes, que es el tercer portero del primer equipo, y tendrá que ser titular Jorge, un cancerbero de 19 años que la pasada temporada jugaba en División de Honor Juvenil, salvo que Funes se decante por Álerx Mateos. También es probable que no estén en Chapín ni el capitán Ángel Recio, central que debutó la pasada jornada con el primer equipo en Huesca, ni Rafita, que viajó, pero no jugó. Hasta última hora, Pellicer no sabrá si se los queda o pueden bajar a ayudar a sus compañeros.

La plantilla de los malacitanos es muy joven y al bloque de los 'veteranos' que lograron el ascenso, entre los que se encuentran Céspedes, Recio, Rafita, Ángel Mateo, Arriaza, Juani, Alfonso Rodríguez, Santaella o Charromo, se han unido hasta siete futbolitas del juvenil y han llegado otros como el lateral izquierdo Óscar González, del Collado Villalba, o Ibon Badiola, centrocampista que jugó el año pasado en el Basconia y el Arenas. Su principal pérdida la ha sufrido en ataque. Su goleador Chupete, que el pasado curso anotó 24 tantos, dio que están en dinámica del primer equipo Ochoa o Rafa Rodríguez.