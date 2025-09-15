Mauro, central del Xerez DFC, duda para el domingo

Mauro Lucero, central del Xerez DFC que se lesionó este domingo ante el Unión Malacitano en Totana en los primeros minutos del partido y que tuvo que abandonar el campo dejando, no conocerá el alcance de sus problemas hasta este miércoles y se convierte en duda para el compromiso que los azulinos deben afrontar en Chapín este domingo (19:00) frente al Atlético Malagueño. El xerecista se realizará ese día una resonancia que determinará el daño que padece en su rodilla derecha.

El defensa es una pieza importante para Antonio Fernández, técnico azulino, que durante toda la pretemporada ha confiado mucho en él y el zaguero alicantino procedente del Linares también ha demostrado un gran nivel. De momento hasta que se sepa qué tipo de molestias arrastra su concurso ante el filial es una incógnita. Su puesto en el Juan Cayuela lo ocupó el joven central nigeriano sub-23 Udom Ekerette, que cumplió bastante bien a pesar de llevar poco tiempo entrenando con sus compañeros, ya que ha sido el último en llegar y no ha realizado la pretemporada.

Por su parte, Diego Iglesias, aunque aparecía en la lista de convocados, se quedó fuera por un fuerte golpe que recibió en el entrenamiento del sábado justo antes de viajar. Los técnicos optaron por no forzar la máquina, ha mejorado con el paso de las horas y, en principio, no debe tener problemas de cara al compromiso contra los costasoleños.

El filial del Málaga, un recién ascendido que es colista y el único equipo que todavía no ha estrenado su casillero de puntos, se presentará en Chapín después de dos derrotas contra el Extremadura (3-2) y Almería B (0-1) y la baja de su portero titular por sanción, ya que Andrés Céspedes fue expulsado con roja directa por tocar el balón con la mano fuera de su área. Su equipo encajó justo en esa falta directa el tanto de la derrota. Por contra, será alta del centrocampista Joseph Otunenche, que vio la roja directa en el primer partido del curso ante el Extremadura y fue castigado con un partido que ya cumplió.