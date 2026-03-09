El partido del Xerez DFC en Almería, el domingo 22 a las 12 horas

El Xerez DFC está más lejos que nunca de la permanencia esta temporada. La salvación se encuentra a cinco puntos y el play-out a cuatro después de una racha de ocho partidos sin ganar, la segunda peor de la historia de los azulinos, y que tiene en entredicho la continuidad de Diego Caro, a quien parte de la afición responsabiliza junto a los futbolistas de la mala situación que atraviesa el equipo.

Los azulinos afrontan ahora tres partidos decisivos contra rivales que están aún peor clasificados, empezando el próximo domingo por el choque en Chapín frente al Melilla y acabando la serie recibiendo en casa al Estepona. Norteafricanos y malagueños han cambiado recientemente de entrenador. Miguel Rivera se estrenaba con derrota en La Condomina y este fin de semana su equipo no pasaba del empate contra el Antoniano, un rival directo. El Estepona de Manuel Sánchez, por su parte, vencía a La Unión Atlético (3-2) y aunque llegó a estar a 13 puntos de la permanencia, ha recortado hasta los 7.

Entre medias, el Xerez DFC debe jugar en casa del Almería B, filial que al igual que el Malagueño está prácticamente desahuciado. Los azulinos se medirán en el Anexo de los Juegos Mediterráneos al segundo equipo indálico el domingo 22 de marzo a las doce del mediodía.