Balona-Xerez DFC: entrenador nuevo, ¿victoria segura?

Cuando un equipo entra en una dinámica negativa y los resultados no llegan, la cuerda siempre se rompe del mismo lado. El Xerez DFC, tras ocho jornadas sin ganar y con cuatro derrotas consecutivas, tocó fondo el pasado domingo en Chapín y la directiva tomó la decisión de prescindir de David Sánchez, el técnico del ascenso a Segunda RFEF. Con el relevo en el banquillo, aparecen nuevos estímulos, una motivación extra en los jugadores y una forma diferente de hacer las cosas, todos factores que deben conducir a un mejor rendimiento del bloque.

Desde ese punto de vista, el Xerez DFC con la llegada de Antonio Fernández debe mostrarse como un equipo diferente, más suelto, con ganas de demostrar al nuevo cuerpo técnico lo que puede dar de sí y con la sensación de que tiene recursos para imponerse este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea a la Balona porque, como el propio técnico gallego defiende, ya no se mira el pasado, se mira el presente y el futuro y todos parten de cero.

El partido, aunque los protagonistas le resten dramatismo es una auténtica final. Los azulinos, con cinco puntos menos que su rival, en playout, (23 por 28) están obligados a sumar de tres para no hundirse más y seguir complicándose la vida. Además, visitan un escenario que es propicio para 'rascar', ya que el combinado de Javi Moreno es el peor conjunto de grupo como local, puesto que sólo ha sido capaz de sumar 10 puntos de 30 posibles.

Antonio Fernández conoce bien al rival y el campo, ya que la pasada temporada dirigió a los albinegros, y se guarda sus cartas. Ha citado a todos los futbolistas disponibles y su primer once es el secreto mejor guardado. Recupera a Beny tras cumplir su partido de castigo la pasada jornada, pierde a Alberto Durán por lesión, y ha citado al central sub-23 francés Marlone Foubert, aunque desplaza a veinte jugadores y tendrá que hacer dos descartes.

Dos bajas en la Balona

Mientras, la Balona, que no termina de remontar el vuelo, de cara a este encuentro tiene las bajas, al margen de la de larga duración de Ale Palanca, de Dani Villa, que continúa restañando su clavícula herida, y Connor Ruane, que ya entrena junto a sus compañeros tras su lesión, pero aún no está al cien por cien y la lógica indica que Javi Moreno no realizará modificaciones en un once que consiguió el domingo romper una racha de tres derrotas y, además, solucionó con un dibujo muy meditado, algunas de las carencias que venía presentando la Balompédica. De ese modo, podrían jugar Álex Lázaro; David Hernández, Luis Martínez, Moha Hamdoune, Fran Moreno; Fran Tena, Toni Jou, Álex Hernández, João Pedro, Fran Carbià y Jack Harper.

Javi Moreno, que insta tanto a su vestuario como al entorno a no despistarse, destaca que "hay que saber de dónde venimos, ser conscientes de que hay que mirar hacia abajo y de que el objetivo es despegarnos de los puestos de descenso todo lo que podamos. Estamos ante un partido muy importante para los dos equipos y será igualado, porque el Xerez DFC es un equipo con muy buen pie y con buenos futbolistas, aunque desconocemos cómo puede jugar aquí, porque ha cambiado de entrenador y el análisis que teníamos de lo que venía haciendo ya no es tan fiable".

El técnico también se refirió a los malos números de su equipo en casa: "Los números están ahí. Es una realidad que fuera estamos consiguiendo mejores resultados. En casa tenemos que mejorar e intentar evadirnos de todo y actuar como lo hacemos fuera. La exigencia y esa ansia de querer ganar muchas veces nos lleva a equivocarnos y eso lo tenemos que corregir".

El árbitro

Este vital compromiso será dirigido por el balear Lluis Balle Reus (Palma de Mallorca), que cumple su segunda temporada en Segunda Federación. No ha pitado hasta el momento encuentro alguno en el que hayan participado ni balonos ni xerecistas y de los nueve duelos que lleva arbitrados esta temporada solo uno acabó con victoria local, el Antoniano, 2-Estepona, 1, el resto finalizaron con cinco empates y tres triunfos visitantes.