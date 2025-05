Bello y Antonio Fernández ya sientan las bases del Xerez DFC 25/26

El Xerez DFC ya ha comenzado a sentar las bases de la temporada 25/26. No hay tregua. Tras anunciar la continuidad de Antonio Fernández como técnico de la primera plantilla la pasada semana, Antonio Bello y el entrenador gallego han empezado a trabajar tanto en la confección de la primera plantilla como en la planificación de la pretemporada, que marcará la puesta a punto del equipo para afrontar con las máximas garantías el nuevo curso. Los amistosos ola fecha de la vuelta al trabajo son otros de los temas que están valorando ya.

Los técnicos se han sentado y tienen casi perfilada la lista de bajas que, dado el rendimiento ofrecido el pasado curso por la mayoría de jugadores, va a ser importante, aunque también irá en función de las incorporaciones que la entidad pueda realizar en base a su presupuesto. En principio, la partida para el primer equipo va a aumentar, pero no llegará al de otras entidades con un mayor potencial económico, por lo que los entrenadores consideran vital adelantarse. De momento, Ivo Gómez ha regresado al Leganés tras finalizar su lesión, y Álvaro Martínez y el Xerez DFC también han separado sus caminos de mutuo acuerdo tras dos temporadas. Además, el club no oculta su deseo de atar al central Salguero y el lateral jerezano Beny.

Fernández, tras su renovación, se va a quedar en Jerez casi todo el mes de junio para trabajar con Bello y, en declaraciones a los medios oficiales del club, ha explicado que "me ilusiona el proyecto, siempre comenté cuando me preguntaron en alguna rueda de prensa que me gustaba la ciudad y que estaba contento. Hablamos algunos aspectos que había que mejorar y nos entendimos. Hay que ser más ambiciosos, dar un pasito más respecto a la temporada pasada para afianzar al equipo en la categoría y no pasar tantos apuros. Desde ya, me encuentro responsabilizado en intentar ayudar a la dirección deportiva en la confección de una plantilla lo suficientemente competitiva para mejorar los números del curso pasado. Queremos montar una plantilla competitiva y ambiciosa, en la línea de los partidos de casa, de la que la gente se sienta orgullosa, que tenga las ideas claras y que lo dé todo desde el minuto uno al noventa".

Y si Antonio Fernández se ha mostrado feliz tras su renovación, igualmente satisfechos se han mostrado los dirigentes xerecistas, que este miércoles por la noche acudieron a la VII Gala de los Premios Cultura del Deporte de Jerez. Sebastián Alonso de Medina, presidente azulino, y su vicepresidente Fran Lema no quisieron perderse un acto en el que departieron con otros asistentes destacados, como José Antonio Neva, presidente de la Gaditana, Diego Galiano, entrenador del Atlético Antoniano y delegado de Deportes de Guadalcacín, o con Emilio y José Manuel Mena, presidente y entrenador del Jerez Industrial, respectivamente.

Ambos directivos aseguraron que "estamos muy contentos con la continuidad de Antonio Fernández. Se ha ganado la renovación con creces. Hay que tener en cuenta que llegó al club en una situación muy complicada, en un momento delicado para todos, y ha sido capaz de revertirla a base de trabajo. Fue perseverante, su actitud nos ayudó mucho a todos y terminó logrando el objetivo incluso una jornada antes del final. Ojalá la temporada que viene consolide al equipo en la categoría para no sufrir tanto. Está muy ilusionado porque en sus dos últimos proyectos no pudo comenzar desde el inicio. Se va a quedar en Jerez estas próximas semanas para ayudar a Bello con todo el trabajo de la plantilla y la pretemporada".