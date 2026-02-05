Bello, director deportivo del Xerez DFC: "Vinieron a por Ilias el último día de mercado"

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, ha hecho balance del mercado de invierno cerrado desde el pasado lunes 2 de febrero hablando de las incorporaciones y de las bajas que se han producido en el equipo, ha comentado que los refuerzos de Javi Feria y Samuele Longo se consiguieron a base de paciencia (esperaban ofertas de superior categoría) y ha desvelado que el último día de mercado un equipo de Primera RFEF estaba dispuesto a pagar la cláusula de Ilias Charid.

Tras hacer un repaso a las salidas de Perales, Pepe Greciano, Emaná y Fran Viñuela y las incorporaciones de Rubén Cantero, Javi Feria, Berto González y Longo, el director deportivo explicaba que "el último día de mercado hubo una acción de un equipo de Primera RFEF que vino por Ilias dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. Hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el futbolista, que se quería quedar aquí por la situación en la que estamos, él sabe perfectamente cómo es el club, cómo es la afición y el sentido que tenemos todos ahora mismo. Ha preferido quedarse con nosotros y súper agradecido".

Bello reconoce que "fueron horas complicadas porque si nos hubieran quitado a Ilias hubiéramos tenido muy poco margen para sustituirlo, pero ya te digo que el jugador ha hecho un esfuerzo porque él ha sido el que ha declinado la oferta para quedarse aquí con nosotros".

También habló de la situación actual del equipo, en zona de descenso tras caer en casa del colista y de la importancia del encuentro contra el Real Jaén. Comentó que la plantilla "sabe perfectamente el enfado que hay tanto en la directiva, como en el cuerpo técnico, como el enfado que tengo desde el sábado porque es que es normal, es normal porque yo creo que el equipo no estuvo a la altura, el equipo no tuvo la actitud necesaria. Aquí todo futbolista que ha llegado sabe para lo que viene y para lo que tiene que pelear y eso es innegociable. Aquí en nuestro club la actitud es innegociable, el sudar la camiseta porque llevas un escudo que representa a muchísima gente y que te tiene que dejar todo en el campo", señaló.