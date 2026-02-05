La portería a cero, la asignatura pendiente del Xerez DFC

El Xerez DFC continúa preparando como buenamente puede el partido de este domingo en Chapín frente al Real Jaén. Los azulinos se han visto perjudicados por la borrasca Leonardo que está especialmente siendo virulenta en la provincia de Cádiz. El equipo no pudo entrenar este miércoles sobre el terreno de juego -las instalaciones deportivas al aire libre estaban cerradas- y este jueves también se ha visto afectado, suspendiéndose el entreno matinal, estando previsto regresar de 16 a 18 horas en La Granja.

Los de Diego Caro afrontan el domingo una final en la pelea por mantener la categoría ante un rival directo que aventaja en cuatro puntos a los xerecistas. Los jiennenses han sido uno de los animadores del mercado de invierno con seis incorporaciones y quieren apurar sus opciones de disputar el play-off de ascenso sin dejar de mirar abajo. Por su parte, el conjunto xerecista no atraviesa su mejor momento y suma tres derrotas consecutivas que les ha devuelto a zona de descenso.

En efecto, diez jornadas después, los azulinos han caído de nuevo a la zona roja de la clasificación tras estancarse en los 25 puntos después de un mes de enero aciago en el que han sufrido cuatro derrotas y sumado el único triunfo frente a La Unión Atlético. Los de Diego Caro arrancaron el mes cerrando la primera vuelta contra el Xerez CD, cediendo por la mínima con el tanto de Adri Rodríguez. Después de golear al Malacitano (4-2), han llegado tres derrotas consecutivas frente a Yeclano (3-0), UCAM Murcia (1-2) y, la más reciente y sangrante, contra el colista Atlético Malagueño (2-1).

De esta forma, el efecto Diego Caro se ha diluido en las últimas semanas después de un inicio fantástico en el que los azulinos sumaron nueve jornadas sin perder, racha que sacó al equipo de los puestos de descenso e incluso hacía mirar a objetivos más ambiciosos. Sin embargo, los 3 puntos sobre 15 posibles han devuelto al XDFc a la 'cruda realidad' y el encuentro contra el Real Jaén se antoja como la primera de las 13 finales que restan hasta final de Liga.

Un motivo de preocupación es el número de goles que de nuevo está recibiendo Florentin Bloch en las últimas semanas. Con Antonio Fernández, el equipo había recibido goles todas las jornadas, el 'grifo' se cerró con Diego Caro, manteniendo la portería a cero en cuatro de las primeras ocho fechas al frente del equipo (Antoniano, Puente Genil, Estepona y Lorca). La racha se rompió en el derbi y desde entonces, los azulinos han encajado 10 goles en cinco encuentros. De tal manera que urge cerrar la portería para cortar la serie de derrotas, coger algo de confianza e iniciar de nuevo un despegue que se ha visto abortado con las últimas derrotas.

Duro calendario

En las próximas jornadas, el XDFC debe afrontar un calendario en el que las va a tener que ver con rivales directos en la pelea por la permanencia. Tras el Real Jaén -una victoria le situaría a un punto de los del Santo Reino- tocará visitar el Manuel Polinario ante el equipo que le precede en la tabla y que ocupa puesto de play-out y después de recibir al Extremadura y visitar consecutivamente al Antoniano y al Lorca, los xerecistas jugarán consecutivamente contra tres equipos actualmente en descenso: Melilla, Almería B y Estepona. La parte final de liga es durísima para los de Diego Caro, que tendrá que visitar al Águilas -actual líder-, recibir al Linares Deportivo, otro rival directo, y cerrar la competición con salidas a la Deportiva Minera y Recreativo (en la última jornada) con el derbi contra el Xerez CD por medio.