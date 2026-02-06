Berto y Cantero quieren dar "el do de pecho" en el Xerez DFC

El Xerez DFC aprovechó la jornada del jueves para presentar a los cuatro fichajes del mercado de invierno: Javi Feria, Samuele Longo, Rubén Cantero y Berto González. Este último ya debutó en Yecla en la derrota del equipo por 3-0 en La Constitución y ha sido titular ante UCAM Murcia y Malagueño, partidos que también acabaron con derrota de los azulinos. Por su parte, el central cedido por el Hércules estrenó titularidad contra el filial malaguista y fue el último en llergar.

El extremo quiso "agradecer al club, Bello y el cuerpo técnico por la acogida y darme esta oportunidad. No tuve dudas de venir aquí, las dos partes queríamos y el proceso fue fácil y rápido, quería venir cuanto antes para poder ayudar al equipo, jugar y disfrutar", explicaba en rueda de prensa. "Me habían hablado bien del club y no tuve dudas. La acogida ha sido muy buena tanto dentro del vestuario como fuera, estoy muy contento", añadía.

González explicaba también que tras la derrota en Málaga "el equipo está deseando que llegue el domingo para revertir la situación y poder disfrutar de tres puntos, tenemos un partido muy importante contra el Jaén" y pedía el apoyo de la afición "en este momento difícil, les animo a que sigan viniendo, que nosotros daremos el do de pecho".

Por su parte, Rubén Cantero es un central de 21 años que llega procedente del Hércules, con el que renovó dos años antes de salir cedido al XDFC. Apunta que las negociaciones fueron algo más complicadas porque "tenía una situación contractual que tenía que resolver en mi club para después poder venir aquí. He tenido otras ofertas, pero me mantuve firme a mi palabra, aposté por el club por la confianza que me han dado aquí".

Carlos Daniel fue baja por sanción en Málaga y Cantero ocupó plaza en el centro de la defensa de tres de Diego Caro. "Me sentí cómodo con el equipo, aunque quizá estoy en periodo de adaptación al grupo. No he tenido mucha participación en el Hércules y por eso estoy contento de poder jugar los 90 minutos, aunque no estoy a mi mejor nivel en cuanto a ritmo".

El defensa se considera una persona "competitiva, contundente, soy un central que no es lento, me gusta ir a los espacios y tratar de sacar el balón jugado. Soy joven, tengo 21 años, soy competitivo, un jugador con hambre y quiero llegar lo más lejos posible. Aquí me transmitieron confianza, pero nadie me dijo que iba a llegar y jugar, en el fútbol nadie garantiza que vayas a jugar, esto es una cosa de rendimiento, del día a día y de trabajo".

Para finalizar, comentó que el Grupo 4 es "muy fuerte, nada más que hay que ver los equipos, los presupuestos y los campos que hay. Teniendo las referencias del otro día, jugamos contra el último y perdimos, así que hay que apretar los dientes" y con respecto a la afición asegura que "me sorprendió mucho y para bien, agradecerles el apoyo, las cosas no nos están saliendo como queremos, pero transmitirles que nos animen, quiero disfrutar aquí como no he podido hacerlo anteriormente".