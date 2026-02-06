Feria y Longo apuestan por la remontada del Xerez DFC

Javi Feria y Samuele Longo también han sido presentados como nuevos jugadores del Xerez DFC. Tanto el cordobés como el italiano debutaron en el pasado partido contra el Atlético Malagueño, que acabó con derrota de los azulinos -la tercera consecutiva- frente al colista de la clasificación. El mediapunta procede del Atlético Sanluqueño, saliendo en los últimos días del mercado invernal tras tener algo más que palabras con Coke Andújar; el ex del Getafe, por su lado, viene para aportar su experiencia, si bien no tenía equipo desde la pasada temporada y ha estado en las sesiones AFE para ponerse a tono físicamente.

Feria resaltaba que las negociaciones con el Xerez DFC fueron fáciles tras salir del Sanluqueño "por equis situaciones" y se define como un jugador "al que le gusta recibir entre líneas, a pierna cambiada y me suelo asociar bastante bien". Añadía que se ha encontrado un grupo "supersano" y tras tener unos minutos en Málaga está "con ganas de debutar en Chapín e intentar aportar mi granito de arena para sumar los tres puntos" frente al Real Jaén.

Por su parte, Samuele Longo ha firmado hasta final de temporada y una más, por lo que su vinculación con el Xerez DFC se extiende hasta junio de 2027. El italiano, un trotamundos del fútbol, quiere encontrar la estabilidad que necesita en la ciudad y en el club azulino y explica cómo fueron las últimas horas del mercado: "Las negociaciones fueron rápidas. Mi prioridad era un Primera RFEF, no hubo nada concreto y tras hablar con Bello y con el entrenador me decidí. He estado parado muchos meses y es complicado encontrar un club tan serio, por eso me decanté rápidamente. Estoy muy contento de estar aquí", señalaba.

Longo quiere aportar su experiencia, goles y cambio obtener una estabilidad "que nunca la he tenido. El hecho de que me ofrecieran año y medio lo he valorado mucho, no es normal que un club te ofrezca eso. Todo el mundo me ha hablado maravillas del club y de la ciudad y espero estar aquí muchos años". "Me han transmitido -añadía- mucha ambición, yo juego al fútbol por pasión, quiero ganar, aquí hay un proyecto serio y quiero aportar mi experiencia para ayudar al equipo para ir hacia arriba".

Reconoce que la competencia con Dieste será buena para el equipo, "todos tenemos que ir a una" y tras tener minutos en Málaga apuntaba que "me encontré bien físicamente, me sorprendí para bien, no paré estos meses aunque es diferente trabajar por tu cuenta que con un equipo, pero me encuentro bastante bien".