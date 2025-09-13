Campos: "El Xerez DFC es un buen equipo, perdió contra la Minera por dos errores individuales graves en los goles"

El Xerez DFC visita este domingo (11:30) el Juan Cayuela de Totana para medirse al CD Unión Malacitano en uno de los duelos más extraños de la jornada, ya que la escuadra que hace de anfitriona no puede utilizar ni su sede prevista en Málaga ni, por supuesto, la del pasado curso en La Unión. La entidad solicitó el cambió de territorial y obtuvo el visto bueno tanto de la Federación Murciana como de la Andaluza, pero se encontró con el no de la Española, que no le reconoce nada de nada. De hecho, el pasado domingo en Lebrija se topó con la cruda realidad por primera vez, para poder enfrentarse al Antoniano tuvo que vestir la segunda equipación del equipo sevillano porque el árbitro no le autorizaba a utilizar las nuevas con su nombre porque que no figura como tal en la RFEF.

A pesar de todos los problemas, el club ha seguido su hoja de ruta y no le ha quedado más remedio que adaptarse a una situación compleja, que puede pasar factura a un conjunto que entrena en Málaga y que debe jugar como local en Totana. José Miguel Campos, técnico del cuadro unionista que la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso directo a Primera RFEF y luego cayó en el play-off, le pone al mal tiempo buena cara.

El entrenador murciano, con la moral reforzada por el punto logrado contra el Antoniano (0-0), considera que su equipo está preparado para recibir al Xerez DFC. "El empate en Lebrija hay que valorarlo, aunque no fue un partido brillante y nos costó, sufrimos solo al final y el escenario es complicado. Ahora, jugamos en casa, en un campo de césped natural, de buenas dimensiones y el dibujo de partido y el plan son distintos, espero que nos aproximemos más a nuestro estilo y a nuestras maneras y ser un equipo dominante".

El choque ante el Xerez DFC espera que sea "complicado. Como dije en la primera jornada, todos los equipos estamos presionándonos, no estamos a un tanto por ciento total de los comportamientos y de los automatismos tanto defensivos como ofensivos, pero espero que mi equipo tenga más personalidad con balón de la que mostramos ante el Antoniano, en un partido difícil y condicionado por las características del campo. Debemos controlar el partido, tener el dominio, darle profundidad al juego y velocidad".

El cuadro azulino llega a este compromiso tras perder 1-3 ante la Minera, pero el preparador de Mazarrón no se fía y resalta: "Es un buen equipo, lo hemos analizado y hemos visto el vídeo contra la Minera. Ellos cometieron dos errores bastante importantes individuales en los goles, que no son producto del mal juego ni de su potencial, fueron fallos en momentos puntuales que le provocaron la derrota. Es un equipo confeccionado para pelear bien en la categoría, para competir, pero intentaremos mirar hacia arriba. Como siempre, respetamos al máximo al rival, pero sabemos que si somos nosotros mismos y le metemos al partido esa intensidad y ese fútbol que podemos hacer, creo que tendremos mucho ganado. Tenemos ganas de ganar y de hacernos fuertes en Totana, que debe ser nuestro fortín".