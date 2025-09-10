El próximo rival del Xerez DFC, una víctima del 'fútbol moderno'

El Xerez DFC ha regresado este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el segundo partido de la temporada, que va a enfrentar a los azulinos con La Unión Atlético. Tras el tropiezo del pasado domingo contra la Deportiva Minera, el conjunto de Antonio Fernández Rivadulla tratará de sumar los primeros puntos en liga ante un rival que vive en un auténtico caos institucional y que ha protagonizado uno de los culebrones del verano con un traslado desde Murcia a Málaga que sólo se ha completado a medias.

En efecto, la situación que atraviesa La Unión Atlético es complicada y comprometida. Daniel Pastor, uno de los dueños del Málaga 1903, entró la pasada temporada en el club murciano para adquirirlo con el objetivo de trasladar la entidad a la capital costasoleña. En lo deportivo, La Unión tenía el ascenso a Primera RFEF en la mano, perdiéndolo primero en la última jornada a manos del Juventud Torremolinos y luego cayendo en el play-off a las primeras de cambio. No obstante, el plan siguió en marcha y el club obtuvo el visto bueno de las asambleas de las federaciones murciana y andaluza para el cambio de sede.

Sin embargo, la entidad resultante (pasó de La Unión Atlético a Unión Malacitano) se encontró con la respuesta frontal de la Española y el juez único de competiciones no profesionales de la RFEF rechazaba dicho cambio por tratarse de un club nuevo inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas "no habiéndose inscrito en momento alguno un cambio de denominación, domicilio, estatutos y junta directiva del FC La Unión Atlético que continúa inscrito en el REDRM sin cambios".

De este modo, la RFEF obliga al nuevo club a disputar sus partidos en la región de Murcia pese a que el equipo y el cuerpo técnico entrenan en Málaga, una situación sin duda valleinclanesca. Ante la imposibilidad de regresar a la localidad minera de La Unión, los dirigentes han logrado un acuerdo con el municipio de Totana, donde a partir de ahora jugarán sus partidos como local con el Estadio Juan Cayuela, de 2.500 localidades, como escenario.

Vista del Estadio Juan Cayuela.

Para rizar el rizo, en la primera jornada contra el Antoniano, el colegiado del encuentro impedía al Malacitano jugar con su equipación al no estar reconocido su escudo por la RFEF, teniendo que disputar el encuentro con la segunda camiseta del club lebrijano para no incurrir en una incomparecencia, un nuevo episodio kafkiano de un club cuyo desarraigo es patente. Ante el Xerez DFC, el equipo malagueño-murciano tendrá que jugar con la equipación de la pasada temporada de La Unión o bien tener bordado el escudo unionense en la indumentaria de la 25-26 si no quiere tener los mismos problemas que el pasado domingo en Lebrija.

En el aspecto deportivo, La Unión Atlético mantiene a seis futbolistas de la pasada temporada: Diego Ruiz, Karim, Armando, Francis Ferrón, Santos y Bernabéu. José Miguel Campos sigue al frente de un equipo que ha realizado 14 incorporaciones. Ha renovado la portería, a la que han llegado los guardametas Adrián Fernández, procedente del Rayo Majadahonda, y Héctor Olivas, sub-23 que la pasada campaña jugó 20 partidos en Primera RFEF con la Gimnástica Segoviana. Asier Grande (Numancia) y David Márquez refuerzan los laterales y en el centro de la defensa ha firmado a Roan, ex del Torrent. Ekhiotz (Estepona) y Chus Ruiz (Torrelavega) han llegado en la medular y arriba se firmó a Mike Cevallos, delantero que la pasada liga jugó en el Antoniano, donde anotó 8 goles. Los atacantes De Vicente (San Fernando), Raigal (Ourense), Miguel Pérez (Torremolinos), y los defensas Mario Gómez (Pontevedra), Lozano (Ceuta B) y Montejano completan la nómina de caras nuevas.

En la primera jornada, el equipo de José Miguel Campos -el menos goleado la pasada temporada- firmó un empate sin goles en el Municipal de Lebrija. El técnico alineó de salida a Adrián Fernández, Asier Grande, David Márquez, Roan, Diego Ruiz, Karim, Ekhiotz, Armando, Chus Ruiz, Santos y Mike Cevallos. De Vicente y Raigal tuvieron 25 minutos, mientras que Campos también dio entrada en los últimos cinco minutos a Miguel Pérez, mientras que Francis Ferrón jugó trece.