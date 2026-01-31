Dos caras y una derrota peligrosa

Como la novela de Robert Louis Stevenson, el doctor Jekyll y el mister Hyde, el Xerez DFC dejó escapar en Málaga, ante el colista de la categoría, una buena oportunidad para alejarse de la zona complicada. Los xerecistas se dejaron remontar en una mala segunda parte, tras haber completado un primer tiempo excelente, en el que además de adelantarse en el marcador, tuvieron ocasiones para haber cerrado el encuentro.

La derrota mete en un serio problema a los azulinos, que fueron incapaces de controlar a un rival blandito, que denotó falta de confianza en muchos momentos del partido, y que se enconmendaron a la calidad del hispano-paraguayo Alexis Chamorro para ganar el partido.

De inicio, Diego Caro recurrió nuevamente a los tres centrales. La llegada de Rubén Cantero, un futbolista al que conoce bien, invitó al técnico cordobés a volver a utilizar esta formación, una línea de tres que ya le dio buenos resultados en sus primeros partidos al frente del equipo.

Con Udom y Morante acompañando al último fichaje, Caro colocó a Beny y Diego Iglesias en los carriles, dejando en el doble pivote a Yago y Curro Rivelott, escolados por Ilias y Berto y con Christian Dieste como punta de lanza.

Los xerecistas comenzaron muy bien el partido. Bien asentados atrás, el equipo presionaba la salida de balón de un timorato Atlético Malagueño, un rival sin confianza y que una y otra vez se veía incapaz de superar esa primera línea de presión. Los de Caro dominaban por completo la situación, sin dejar al colista que tuviera la más mínima ocasión.

Diego Iglesias adelanta al equipo

Fruto del buen trabajo llegó el 0-1. Fue pasado el minuto 20 cuando una buena acción entre Berto y Diego Iglesias, terminó con un zurdado de éste ajustado al palo, al que nada pudo hacer el meta Andrés.

Los azulinos, que vistieron con su tercera equipación, replegaron tras el gol, tratando de aprovechar alguna contra para sentenciar el partido. Yago y Curro Rivelott controlaban la parcela ancha, mientras que Berto, un jugador que ha caído de pie en el club pues sus actuaciones en estos dos últimos partidos como titular han sido excelentes, estaba en todos sitios, tratando de asociándose con Beny, Ilias, Diego y Dieste.

Antes de la media hora, una buena acción por la izquierda entre el asturiano y Beny, terminó con un centro raso del jerezano que atrapó Andrés.

En el minuto 36 los xerecistas reclamaron penalti por un derribo de Seydu a Berto, pero el árbitro no pitó nada.

Ya antes de finalizar, una buena acción personal de Ilias terminó con un zurdazo de éste que se marchó por encima del larguero.

Cambio de dinámica tras la reanudación

Tras la reanudación, el Atlético Malagueño salió con algo más de mordiente, sobre todo de la mano de Alexis, al que Bravo dio entrada arriba después del descanso. El empuje local hizo que el Xerez Deportivo perdiera el control que había tenido en la primer parte, convirtiendo el partido por momentos en un correcalles, en el que podía pasar de todo.

Esta sensación, no obstante, que ante el UCAM le beneficiaba por la calidad y pose del cuadro murciano, no fue tan positiva ante el filial, un equipo muy dinámico de tres cuartos de campo hacia adelante y que, con espacios, podía causar mucho daño.

Prueba de ello llegaría el tanto del empate a los diez de la reanudación. Así, Iván Benito, que también había entrado en el descanso, puso un centro bombeado al segundo palo y allí, ganándole la posición a Beny, Alexis remató con tranquilidad, estableciendo las tablas en el marcador.

El tanto no cambió nada, y el partido se mantuvo por los mismos derroteros, es decir, un Xerez DFC espeso en mediocampo y sin la profundidad del primer periodo.

Al cuarto de hora, Alexis, que se situó en banda derecha causando serios problemas al costado zurdo xerecista, avisó de nuevo con un disparo que se marchó fuera.

La réplica la puso Ilias en una buena acción personal por banda derecha, pero su centro lo despejó in extremis la defensa malaguista. Un minuto después el árbitro anuló un gol al propio Ilias al entender que hubo falta al portero local Andrés dentro del área pequeña.

Con Yago, que ante el UCAM y en la primera parte ante el Malagueño llevó la manija, desaparecido, y con Berto, sin apenas tener contacto con el balón, Diego Caro trató de refrescar al equipo, realizando un triple cambio. Sergio García, Javi Feria y Juanjo Mateo ocupaban las plazas de Beny, Berto y Diego Iglesias.

Con el paso de los minutos, la situación no mejoró y el filial malagueño se creyó que podía ganar el partido. Liderados por Alexis, un quebradero de cabeza para el Xerez DFC, los locales pusieron cerco a la meta de Bloch, que en los últimos 20 minutos se convirtió el héroe xerecista.

En el 70 de partido despejó una acción personal de Alexis, y siete minutos más tarde, hizo lo propio con otro zurdazo peligrosísimo del hispano-paraguayo.

A pesar de todo, el partido seguía abierto, y los azulinos esperaban alguna llegada con peligro para intentar zar otro zarpazo. Con quince minutos por delante, Diego Caro hizo debutar a Samuele Longo, esperando así que el olfato de gol del veterano delantero italiano saliera a relucir.

A diez minutos para el final, una cabalgada de Sergio García por banda izquierda llevó la desesperación a la grada de aficionados xerecistas desplazados hasta Málaga, pues el balón se paseó por el área pequeña sin que nadie acertara a rematar.

Fue la última aproximación con peligro del Xerez DFC, que a partir de entonces se vio claramente superado por su rival.

Un gol en el último minuto

Ismael avisó con un disparo por encima del larguero, y Gorka Perea la tuvo en dos ocasiones más. La primera en un buen balón al espacio, que desvió Bloch, y la segunda, en una acción personal del delantero que también desbarató como pudo el meta francés.

Cuando el partido agonizaba, Alexis apareció de nuevo para convertirse en el protagonista del encuentro. El punta ganó la espalda a Morante en un buen pase de Ismael, y tras sortear al portero y casi quedándose sin espacio, se sacó un disparo con el exterior del pie que mandó al fondo de la red, llevando la alegría a la parroquia local.

Con el 2-1, el Xerez DFC quedó tocado y fue incapaz de contener el vendaval malagueño que incluso tuvo el tercero en botas de Ismael, pero de nuevo apareció Bloch.