El ex azulino Pepe Graciano firma por el Bollullos

El extremo tarifeño Pepe Graciano se ha convertido en nuevo jugador del Bollullos. El futbolista se desvinculó el pasado mes de diciembre del Xerez DFC, club al que llegó durante el pasado mercado invernal con plaza sub’23. Durante su periplo en la entidad xerecista apenas tuvo protagonismo, ya que con AntonioFernández apenas participó en dos encuentros, frente a la Deportiva Minera (1-3), cuando disputó cinco minutos y con el Águilas (1-1), en los que jugó cuatro.

La llegada del nuevo entrenador, Diego Caro, tampoco cambió su panorama en el equipo, por lo que a finales de diciembre decidió rescindir, de mutuo acuerdo, su vinculación con el club.

Ahora, el tarifeño ha optado por bajar una categoría y marcharse hasta el grupo X de Tercera División para tratar de tener continuidad, y lo hará en el Bollullos de Antonio Calle, que marcha tercero.