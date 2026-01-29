Carlos Daniel, baja por sanción en el Xerez DFC

El italiano Samuele Longo, en el entrenamiento de esta mañana en La Granja.

Las instalaciones deportivas de La Granja acogieron en la mañana de este jueves una nueva sesión preparatoria del Xerez DFC. Diego Caro pudo contar ya con sus tres últimos refuerzos, el delantero Javi Feria, que ha llegado del Atlético Sanluqueño, el central Rubén Cantero y el delantero Samuele Longo.

El veterano ariete italiano, el último en llegar, se ejercitó ya con sus nuevos compañeros en la jornada de ayer y todo apunta a que será incluido en la lista que el técnico cordobés dará este viernes de cara al encuentro ante el Atlético Malagueño.

En principio, la única baja de cara al próximo partido será la del defensa Carlos Daniel que el domingo ante el UCAM vio su quinta amarilla y se perderá el duelo ante el filial malaguista.

Hay que recordar que los xerecistas tenían para el último duelo que disputaron en Chapín hasta siete jugadores apercibidos de sanción, y afortunadamente, sólo Carlos Daniel vio la amarilla. Por ello, de cara al sábado, seguirán al borde de la sanción Udom, Parejo, Curro Rivelott, Ilias y Beny.