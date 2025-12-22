Carlos Daniel, presencia y seguridad en el centro de la defensa del Xerez DFC

Carlos Daniel Dorado llegó al Xerez DFC de rebote y se ha convertido en uno de sus pilares en la defensa. El cacereño aterrizó en la escuadra azulina a finales de julio tras el adiós inesperado de Antonio Oca, que recibió una oferta laboral que le hizo replantearse su futuro. Antonio Bello le tenía en cartera, quería un jugador zurdo que pudiese actuar en el centro de la zaga y en el lateral izquierdo y el futbolista, que la pasada campaña militó en el Villanovense, quería jugar en ese grupo. Con Antonio Fernández lo jugó casi todo, pero desde la llegada de Diego Caro, un entrenador que le conoce bien porque le entrenó en el filial del Córdoba, ha ido a más y está mostrando su mejor versión junto a Udom y Morante. Siempre cumple con nota y es de los que se suman al ataque en las acciones de estrategia, aunque de momento ha anotado un gol, frente al Real Jaén en la Nueva Victoria (2-1).

Carlos Daniel hace un balance positivo de este primer tramo final de liga, considera que la clave del éxito con Caro es la unión en el vestuario, se muestra ambicioso, considera que hay equipo para estar más arriba, lamenta que se truncara la excelente racha de partidos marcando y el empate ante el Lorca porque estima que hicieron méritos para ganar y que fueron superiores al rival.

–El Xerez DFC lo puso todo para cerrar 2025 con un triunfo ante el Lorca en Chapín, pero no pudo ser...

–La valoración del partido es más que positiva. A pesar del tiempo que hizo y de las condiciones en las que estaba el campo, el equipo estuvo muy bien. Desde el principio tuvimos el balón, el dominio fue total y apenas sufrimos. En la segunda parte, evidentemente, el campo estaba en peores condiciones, pero aún así el equipo tuvo personalidad y fuimos a por ellos.

Chapín, un barrizal

–¿Cómo influyó el mal estado del campo?

–Influye para mal, además de tener más riesgos de lesiones, también a la hora de jugar como nosotros queremos y de plantear sobre el césped lo que el míster nos pide. Se nos complicó todo, pero, como he comentado antes, el equipo tuvo personalidad, los llevamos de un lado a otro, fuimos verticales y creamos ocasiones. En la segunda parte fue todo más de lo mismo, aunque, al final, con el cansancio, ellos tuvieron algún córner, alguna ocasión, pero estuvimos muy bien.

–El Lorca llegaba con dos derrotas después de encadenar siete triunfos seguidos, ¿se tiene en cuenta el aspecto mental del rival en este tipo de partidos?

–No teníamos dudas. Es de alabar tener una racha tan larga de victorias, es supercomplicado, pero todos los equipos pasamos por malas rachas. Ahora, no estaban consiguiendo los resultados que ellos querían y sí es cierto que teníamos que jugar un poco con eso. El equipo fue superior al Lorca, que para mi gusto fue un gran equipo, pese de traer un planteamiento que neutralizamos y fuimos superiores, tienen muy buena plantilla.

Fin a la racha de partidos marcando

–Por primera vez en toda la temporada el Xerez DFC se quedó a cero...

–Es muy complicado hacer lo que hemos hecho, generar tanto en tantos partidos seguidos y, aunque esta vez nos quedamos a cero, tuvimos ocasiones más que suficientes para llevarnos los tres puntos. Hay que seguir, en ese aspecto no tenemos gran preocupación porque se genera, se crea, llegamos a línea de fondo, hacemos muchas cosas bien y los goles van a seguir llegando.

Carlos Daniel asegura que la llegada de Diego Caro ha sido muy positiva para el equipo. / Miguel Ángel González

La confianza de Diego Caro

–Desde la llegada de Diego Caro al banquillo en lugar Antonio Fernández hace ocho jornadas, el Xerez DFC ha crecido, ¿cómo ha visto la evolución?

–Desde que llegó él nos transmitió confianza desde el primer momento y eso se nota en cada partido. Nos lo creemos. Y desde que llegó él, también lo éramos antes, aunque no salieran los resultados, pero somos ambiciosos y creemos en nosotros. El equipo está hecho para estar en los puestos más altos de la tabla, aunque con los pies en el suelo siempre, pero teniendo ganas y queriendo llevarse los 3 puntos todos los partidos.

–Con el nuevo entrenador, el equipo no ha perdido...

–Es complicado y más en esta categoría que no sabes a quién te puedes encontrar. Cada partido es una historia totalmente diferente, es verdad que el equipo está siendo regular, constante y no está perdiendo la personalidad se ponga adelante quien se ponga.

2025 y los retos para 2026

–¿Qué balance hace de 2025?

–El balance es más que positivo, el equipo ha hecho un trabajo a nivel psicológico importante y lo fundamental ha sido la unión del vestuario, creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a terminar de creérnoslo y a salir de ese bache que pasamos a principios de temporada.

–¿Qué le pide a 2026?

–Lo primero todo salud y lo segundo seguir igual, no perder el hambre sabiendo lo que tenemos que hacer. Si seguimos así en esta dinámica y no bajamos el pie del acelerador se pueden conseguir cosas bonitas.

–¿Les puede afectar el parón por vacaciones ahora que están en un buen momento?

–Con eso no va a haber problemas, al final vamos a tener cinco días de vacaciones y no da tiempo de perder la forma. En ese aspecto el equipo va a estar bien, además tenemos un bonito partido en el inicio del 2026 y tenemos muchas ganas de seguir.