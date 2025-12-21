El Xerez DFC se queda sin gol (0-0)

El fútbol a veces premia a quien no lo merece y así ha ocurrido en el último partido del año 2025 en Chapín, donde el Lorca Deportiva vino a no perder y se ha llevado un punto frente a un Xerez DFC que ha sido superior durante los 90 minutos, pero que por primera vez esta temporada no ha encontrado el camino del gol sobre un césped del Municipal impracticable. El equipo de Diego Caro lo ha intentado por todos los medios, pero se ha encontrado a un adversario que se ha defendido con orden y que ha utilizado 'el otro fútbol' con pérdidas de tiempo constantes para no permitir el juego alegre y con ritmo de los azulinos.

Con este empata sin goles, el Xerez DFC se queda con 22 puntos igualado a Deportiva Minera, Linares Deportivo y Puente Genil, fuera del descenso y también del play-out, a expensas del resultado del Yeclano, que ocupa la 13ª posición con 21 unidades y que juega a las ocho de la tarde contra el filial del Málaga.

Dos cambios

Se vio obligado Diego Caro a realizar un cambio en la medular dejando en el banquillo a Rafa Parejo -indispuesto desde el día anterior y con mascarilla en el banco- y otorgándole dorsal de titular a Curro Rivelott. Como se preveía, Julen Ekiza volvió al once en lugar de Emaná y Marcelo se mantuvo en el equipo por segunda semana aunque se esperaba el regreso al lateral derecho de Juanjo Mateo una vez cumplido el partido de sanción frente al Linares. El resto del equipo, el mismo que actuó en Linarejos: Bloch en la portería, la defensa compuesta por Edum, Carlos Daniel y Morante -además del capitán-, la medular para Yago Gandoy y Rivelott; en la izquierda como carrilero Sergio García; Ilias y Ekiza actuando con más libertad y arriba Dieste.

Bajo una pertinaz lluvia arrancó el encuentro en Chapín, cuyo césped va a peor con el paso de los días. Los clásicos primeros minutos de tanteo dieron paso a una primera ocasión, clarísima, para los azulinos en una falta botada por Julen Ekiza y remate de Carlos Daniel. El central, absolutamente solo, remataba de cabeza a la derecha de Ernestas, aunque el línea de Preferencia levantaba el banderín por fuera de juego, quedando la jugada invalidada.

Agraz Díaz amonesta a Ilias Charid. / Miguel Ángel González

Hacia el primer cuarto de hora, el Xerez DFC ya era claro dominador del balón ante un rival que le esperaba a mitad de campo sin presionar la salida de balón de los locales y a la caza de una contra. El público se impacientaba y recriminaba a Gabri López por fingir, a su entender, haber recibido dos golpes en la cara de Udom.

Dominio local

Tuvo que salir Bloch a los pies de Naranjo tras un buen pase de Kiko al espacio y en la contra el centro de Sergio García lo remataba de cabeza picado Christian Dieste, mandando Ernestas a córner. Malograba luego una clara contra Dieste tras un pelotazo de Udom. El delantero se midió en carrera con Tafalla, al que ganó en velocidad, pero luego se le hizo de noche y finalmente el pase a Ilias se le fue largo y la oportunidad quedó en nada. Tampoco se supo muy bien qué quiso hacer Ilias dentro del área con un pase a nadie cuando lo que mandaba la jugada era templar y esperar la mejor opción. Se equivocó el navarro en otra acción clara para los locales, a quienes les faltaba concretar en la zona peligrosa.

Morros evitó males mayores para el Lorca despejando un centro de Ekiza tras un excelente pase al hueco de Yago Gandoy, de los más destacados de los xerecistas. Caminaba el choque hacia el descanso con un Lorca sobrepasado y del que no hubo noticias en toda la primera mitad. Ernestas salvaba 'in extremis' un centro de Marcelo al que no llegó por centímetros Dieste en lo que pudo ser el primer gol del encuentro.

Campo impracticable

Sebas López aprovechó el descanso para realizar un cambio quitando a Kiko, que tenía amarilla, y dando entrada a Soler, pasando este a jugar en el lateral derecho y Jaime Escobar al izquierdo. La lluvia no cesó en ningún momento y el campo, ya de por sí en penosas condiciones, comenzaba a ponerse complicado para los dos equipos. Encontraba el equipo de Diego Caro un pasillo por la banda de Sergio García, aunque los centros no encontraban rematador en este primer tramo de segunda parte en el que cambió poco la decoración de los primeros 45 minutos, con un Lorca muy poco ambicioso.

Ekiza regresó al once y sufrió varias entradas fuertes. / Miguel Ángel González

Ernestas tuvo que emplezarse a fondo en un disparo colocado de Yago Gandoy que iba a la escuadra derecha. Luego, Dieste no controlaba bien cuando ya le había ganado la espalda a Morros y se perfilaba para encarar a Ernestas. Seguía insistiendo el equipo azulino en sus ataques. Dieste fue al primer palo en un centro que Ekiza puso atrás y la defensa visitante se multiplicaba para achicar agua, nunca mejor dicho.

Sin gol

Con 15 minutos por delante, el partido se había convertido en un ejercicio de mantener la verticalidad en un terreno de juego pesado e impracticable, pero también rápido para pegarle desde lejos. Diego Caro metía a Fran Viñuela por Sergio García (apercibido con 4 amarillas no se perderá el derbi) y Sebas López también introducía cambios para ir a por el partido, con la participación de Carrasco en lugar de un desaparecido Naranjo. Entraban también Juanjo Mateo y Beny por Marcelo y Ekiza y la grada se soliviantaba por un agarrón de Willy a Ilias cuando el atacante enfilaba el área. Caro hacía los dos últimos cambios con Emaná y Rafa Parejo por Ilias y Curro.

Sergio García, en un lance del encuentro. / Miguel Ángel González

La tuvo el Lorca en un saque de esquina de Juan Hernández y tras un par de rechaces remate de Saturday que atrapaba Bloch sin excesivos problemas. Era el minuto 89 de partido y el primer acercamiento con peligro de un Lorca que pasó por Chapín sin pena ni gloria y lejos de ese equipo que ganó siete encuentros consecutivos. No hubo tiempo para más y el Xerez DFC cierra 2025 con un empate sin goles -primera jornada en la que se queda sin anotar-. El primer partido de 2026, el derbi contra el Xerez CD para cerrar la primera vuelta.