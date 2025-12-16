Caro transforma al Xerez DFC: el único equipo invicto del Grupo 4 en las últimas siete jornadas

Diego Caro le ha cambiado la cara al Xerez DFC. El técnico cordobés llegó al club azulino a finales del pasado mes de octubre para ocupar el puesto de Antonio Fernández con un panorama bastante complicado por no denominarlo desolador. El cuadro azulino jugaba bien, competía, pero encajaba demasiados goles, tenía serios problemas en defensa y no sabía cerrar los partidos. El preparador gallego fue despedido en la jornada octava después de perder 3-2 frente al Extremadura en el Francisco de la Hera por 3-2 un encuentro en el que fue por delante en el marcador en dos oportunidades. Dejó al equipo en puestos de descenso (16º) con seis puntos de 24 posibles, con un triunfo, ante el Yeclano en Chapín, tres empates, cuatro derrotas, diez tantos a favor y catorce en contra.

Desde que Caro se hizo con las riendas todo ha sufrido una metamorfosis, el equipo sigue compitiendo, continúa haciendo goles, ha aprendido a defender y gana. El preparador azulino ha sabido dar con la tecla y su equipo se ha convertido en el único invicto en el Grupo 4 desde su llegada, con cuatro triunfos y tres empates, diez goles a favor y cuatro en contra, aspecto clave.

El entrenador xerecista conocía a la plantilla perfectamente antes de firmar, ya que había visto al equipo desde la grada en bastantes ocasiones y su discurso desde el primer minuto fue el mismo, que había mimbres para revertir la situación, aunque necesitaba tiempo y mucho trabajo. Y no era fácil remontar con la presión de los resultados adversos y la exigencia de una grada muy enfadada por el rendimiento que los suyos estaban ofreciendo.

Los números

Caro se estrenó en Chapín ante el Antoniano y su equipo ganó 2-0 con goles de Dieste e Ilias, primeros tres puntos y primera portería a cero. Repitió en casa ante el Almería B, rival en el que se estrenaba Salmerón en el banquillo, y no pudo pasar del empate a uno después de igualar en la recta final con una diana de Diego Iglesias un choque que se le puso cuesta arriba.

El equipo seguía progresando, pero seguía en descenso por el déficit de puntos que acumulaba. La primera salida fue al Álvarez Claro para jugar contra el Melilla y fue capaz de rescatar un punto en el descuento con un tanto de Dieste. En el 93', el ariete desató la locura tras poner las tablas en un partido que había decantado del lado local Alvarito superada la hora de juego. Fue un punto de inflexión. Los xerecistas demostraban que nunca bajan los brazos.

De vuelta a casa, segunda alegría. En un partido complicado frente a un rival directo, el Salerm Puente Genil, volvió a hacer los deberes. Un golazo de un Ilias estelar dejaba los tres puntos en Chapín y sacaba al Xerez DFC del descenso, aunque no podía eludir el play-out (14 puntos). El segundo triunfo seguido se produjo en la siguiente jornada contra el Estepona en el Muñoz Pérez. Beny y Ekiza, en la segunda mitad, sentenciaron el encuentro. El equipo alcanzaba los 17 puntos y se mantenía fuera del play-out.

En la jornada 14ª tenía un duro test en Chapín frente al Recreativo de Huelva, una escuadra que no atraviesa su mejor momento ni mucho menos, pero que tiene un importante potencial, y volvió a tirar de casta para empatar. El Decano se puso por delante con un buen gol de Arcos y en el descuento Udom estableció el 1-1. Una vez más, el cuadro azulino demostraba su gen competitivo. No baja nunca los brazos y siempre lo intenta hasta el final. 18 puntos, los mismos que el Puente Genil que era de play-out.

Clasificación del Grupo 4 en las últimas siete jornadas.

Y la guinda a su buena trayectoria la puso el domingo en Linarejos con un triunfo ante un Linares que afrontaba la cita con la misma dinámica que los azulinos, seis jornadas sin perder. El conjunto xerecista se llevó el gato al agua y venció 1-2. Morante hizo el 0-1, empató Menudo de penalti y sobre la campana, Gandoy anotó el 1-2. Los de Caro son novenos con 21 puntos, los mismos que Antoniano, Yeclano, Linares y Puente Genil, pero con mejor diferencia de goles.

15 puntos de 21 es una buena cifra, pero el líder Águilas, aunque ha perdido un partido, le supera con 16, gracias a cinco victorias y un empate y el Lorca, su próximo rival, también atesora 15 puntos en estas últimas siete fechas, con cinco triunfos y dos derrotas en los dos últimos compromisos.

El potencial goleador del equipo se mantiene y también, una semana más, mantiene el pulso con el Barcelona y el Racing de Santander como los únicos tres equipos de categorías superiores que han marcado en todos los encuentros de liga. El cuadro azulgrana le hizo dos tantos a Osasuna en su último partido y el cuadro cántabro empató en casa frente al Leganés.