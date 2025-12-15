Gandoy: "El míster tiene razón, tenemos un buen equipo, con jugadores increíbles y la unión es espectacular"

Iago Gandoy, considerado durante varias temporadas una de las joyas de la cantera del Deportivo de La Coruña y que llegó a debutar en la primera plantilla en Segunda cuando era muy joven, aterrizó en el Xerez DFC el pasado verano procedente del San Sebastián de los Reyes para reforzar la medular azulina y convertirse en uno de sus referentes. El zurdo gallego lo ha jugado casi todo y se ha ganado a pulso los galones, pero, como casi todos sus compañeros, desde la llegada de Diego Caro ha mejorado sus prestaciones y se encuentra a un nivel impresionante.

En Linares fue el autor del gol del triunfo por 1-2 en el minuto 88 que sirvió para que su equipo siga sumando, encadene siete jornadas sin perder y haya pasado en menos de dos meses de mirar al descenso a ser optimista y mirar hacia la zona noble de la tabla. Yago no lanza las campanas al vuelo, se muestra cauto, destaca el buen trabajo que están haciendo, lo importante que ha sido la llegada de Diego Caro por el cambio de mentalidad, "nos dice tantas veces que somos buenos, que ya hasta nos lo creemos", y se muestra feliz con su primera diana como xerecista. El equipo ha sumado 15 puntos de 21 posibles y se ha colocado noveno con 21, los mismos que Antoniano, Yeclano, Linares y Puente Genil, que marca el play-out en una tabla ajustadísima. Del play-off le separan tres puntos, ya que el Lorca es quinto con 24.

–En Linarejos se medían dos equipos con la misma dinámica, seis encuentros seguidos sin perder, y el triunfo cayó del lado del Xerez DFC...

–Fue un partido bastante sufrido, no estuvimos cómodos en casi ningún momento, sus dos mediapuntas nos hicieron bastante daño. Ellos en la primera parte estuvieron mejor, tuvieron más ocasiones, aunque no las metieron. Nosotros tuvimos la suerte de meter ese gol a balón parado y luego nos empataron con el penalti. En la segunda parte, el partido sí que estuvo más abierto y mejoramos un poco. Fue un partido bastante disputado y ellos fueron algo mejor. En otros encuentros fuimos superiores al rival y no ganamos y esta vez nos ha sonreído un poco la suerte, creo que nos lo merecíamos. El trabajo del equipo es increíble.

El gol

–Empezó a correr en cuanto la pelota salió de los pies de Beny, ¿cómo explica la jugada del gol?

–Estábamos defendiendo un balón parado, recogimos la segunda jugada, Beny me ve muy bien, me la da y la verdad es que estaba ya bastante cansado, así que creo que hice bien en adelantarme para ponerme por delante de Fran Lara, creo que era. En la definición, me la para primero el portero, tuve la suerte de que me cayó el rechace y pude hacer mi primer gol. Fue increíble, dio los tres puntos al equipo. Es una sensación increíble, nos lo merecíamos.

–Ha hablado de fortuna, pero ya no es casualidad marcar en tres partidos, Melilla, Recre y Linares, en los minutos finales...

–Sí, en la primera parte de la temporada hacíamos también buenos partidos, pero no nos sonreía tanto la suerte y en este partido creo que en el cómputo general, en cuanto a ocasiones y en cuanto a sensaciones, puede ser que hayan sido superiores ellos. Hay que admitirlo, pero nos encontramos ese gol al final y tres puntos que nos llevamos para Jerez y ahora a encarar el siguiente partido con ganas.

Cambio de mentalidad

–Pese a las bajas y al planteamiento distinto de partido, el equipo se ha repuesto, se ha adaptado y ha logrado el segundo triunfo fuera...

–Teníamos alguna baja, somos una plantilla corta y todo afecta. Julen no pudo llegar, pero Emaná y Sergio, a pesar de que fueron cambiados en el descanso, hicieron un trabajo increíble, todos estamos conectados, todos nos sentimos partícipes, juegue quien juegue el equipo responde y la victoria ha sido increíble, no tenemos palabras. Nos volvemos felices, felices de verdad.

–El míster dice que sois muy buenos, lo repite en todas las ruedas de prensa, ¿ya os habéis creído que sois muy buenos?

– Nos lo repite mucho, confía mucho en nosotros, incluso muchísimo más allá de nuestras posibilidades. Es un entrenador increíble. Creo que el equipo es muy bueno, tiene razón, tenemos jugadores increíbles, ahora mismo tenemos una unión espectacular y eso es lo que nos está llevando a no perder y a buscar la fortuna, que al final no es casualidad.

Play-off

–La afición está eufórica con la reacción del equipo y mira hacia arriba, ¿hacia dónde mira el equipo?

–Yo no miro para arriba, ni creo que dentro del vestuario se mire para arriba. Llevamos esta primera parte de la temporada ahí abajo y el objetivo es el siguiente partido, creo que no nos equivocaríamos, si miramos hacia arriba, si miramos hacia el playoff. El objetivo es estar tranquilos y a partir de la tranquilidad, pues a trabajar y a ver a dónde podemos llegar.

–El siguiente reto, el Lorca en el último partido del año...

–Viene en una dinámica increíble, había ganado siete partidos seguidos, aunque ha perdido los dos últimos. En nuestra casa nos tenemos que hacer fuertes y seguir con esas ganas y esa ilusión de hacer algo bonito este año. Hay que encarar el partido con ganas. Iremos a por ellos, a ganarles.