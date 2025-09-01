El central del Xerez DFC Salguero pone rumbo a Girona y llega el extremo sub-23 de la Balona Pepe Greciano

Antonio Salguero y el Xerez DFC separan sus caminos. Era un secreto a voces desde el pasado sábado y a menos de una hora del cierre del mercado se ha confirmado. El central azulino sub-23 pone rumbo a Girona para jugar en el filial del conjunto catalán, que también milita en Segunda RFEF. Las negociaciones no han sido fáciles, pero finalmente ambas entidades han llegado a un acuerdo satisfactorio. El sevillano se marcha por una cantidad próxima a los 25.000 euros y con cláusulas por objetivos. Y si uno se marcha, otro llega. La entidad xerecista ha movido ficha y se ha hecho con los servicios del joven Pepe Greciano, extremo sub-23 que el pasado curso defendió la camiseta de la Balona.

El club ha hecho oficial la salida del jugador en un comunicado pasadas las once y cuarto de la noche en el que detalla: "El Xerez Deportivo comunica el acuerdo alcanzado con el Girona FC para el traspaso de Antonio Salguero al conjunto catalán", le agradece "su profesionalidad y entrega" y le desea "la mejor de las suertes en esta nueva etapa".

Salguero llegó a la entidad azulina la pasada temporada, una vez que finalizó su etapa en la cantera del Real Betis en la escuadra de División de Honor juvenil y con la marcha de Hugo Castillo al Real Zaragoza en el mercado de invierno se convirtió en un pilar importantísimo en el centro de la zaga primero para David Sánchez y luego para Antonio Fernández. El jugador, nacido en Las Cabezas hace 20 años y que en verano estuvo cerca de recalar en el filial del Getafe, disputó 22 partidos, 20 como titular, acumuló más de 1.700 minutos y anotó un gol. El jugador sólo ha disputado dos encuentros esta pretemporada, ya que se lesionó al principio. Se estrenó en el Nuevo Mirador frente al Algeciras y se despidió con minutos el sábado ante el Real Madrid C.

Pepe Greciano, en un partido con la camiseta de la Balona la pasada temporada.

Pepe, una joven promesa tarifeña

En cuanto le llegó la oferta por Salguero, Antonio Bello, director deportivo azulino, movió ficha y no buscó un central, se decantó por buscar un jugador ofensivo, Pepe Luis Greciano Castro, nacido en Tarifa hace 21 años. El extremo dio sus primeros pasos en la cantera del Algeciras CF y muy joven recaló en las categorías inferiores de la Agrupación Deportiva Alcorcón. En la temporada 22-23 estuvo en las filas del juvenil de División de Honor del Getafe CF. Las últimas dos campañas ha militado en la Real Balompédica Linense, en el grupo IV de Segunda Federación. La pasada campaña disputó 15 partidos con el cuadro albinegro y fue titular en una oportunidad.

El club ha hecho pública igualmente la llegada del tarifeño a través de sus canales oficiales: "A sus 21 años, Pepe Greciano pasa a formar parte del primer equipo azulino, ocupando ficha sub-23", le ha dado "la bienvenida y le deseamos la mejor de las fortunas en esta nueva etapa en la que defenderá la elástica xerecista".

Así queda la plantilla del Xerez DFC

Porteros

José Perales (1)

Oier Arribas (13)

Villegas (25)

Defensas

Marcelo (2)

Beny (3)

Mauro Lucero (5)

Morante (14)

Carlos Daniel Dorado (18)

Juanjo Mateo (22)

Centrocampistas

Rafa Parejo (6)

Fran Viñuela (7)

Gandoy (8)

Sergio García (10)

Ilias (11)

Curro Rivelott (16)

Diego Iglesias (19)

Ekiza (21)

Pepe Greciano

Delanteros