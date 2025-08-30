El Girona pagará la cláusula de rescisión de Salguero y se lleva al central sub-23 del Xerez DFC

Problemas de última hora para el Xerez DFC y en la víspera de la disputa del Trofeo de la Vendimia este mismo sábado por la tarde ante el Real Madrid Castilla. Su central sub-23 Antonio Salguero, que ya el pasado mes de junio estuvo en conversaciones con el Getafe, hace las maletas y se marcha al filial de un equipo de Primera División a falta de una semana para el inicio de la competición en el Grupo IV de Segunda Federación. El Girona FC pagará su cláusula de rescisión y se hará con los servicios del joven defensa para su segundo equipo, que también milita en Segunda RFEF, aunque también realizará algunos entrenamientos con el primer equipo.

El periodista Ángel García (Cazurreando) así lo ha desvelado en sus redes sociales y así lo ha confirmado este Diario. La noticia ha corrido como un reguero de pólvora entre los xerecistas, que se quedan sin uno de sus centrales más prometedores. Girona y Xerez DFC se encuentran negociando las condiciones del traspaso, pero no hay acuerdo entre las partes y la entidad catalana pagará su clásula, que es de 25.000 euros tras renovar el pasado mes de enero, con lo que se convirtió en el primero en ampliar su contrato. El Xerez DFC se la subió y le mejoró las condiciones cuando no estaba jugando todavía como titular.

Salguero y Beny eran dos de las piezas con las que Antonio Fernández quería contar para el próximo curso y Bello consiguió atar a los dos, pero ahora puede quedarse sin un futbolista de futuro, al que todavía le restan tres años como sub-23, ya que el de Las Cabezas de San Juan tiene solo veinte años. El central aterrizó en el club azulino la pasada temporadas, una vez que finalizó su etapa en la cantera del Real Betis como juvenil y con la marcha de Hugo Castillo al Real Zaragoza se convirtió en un pilar importantísimo en el centro de la zaga para David Sánchez primero y el gallego después. Salguero disputó 22 partidos, 20 como titular, acumuló más de 1.700 minutos y anotó un gol. El jugador ha estado lesionado casi toda la pretemporada y tuvo su primera aparición el pasado sábado en el Nuevo Mirador frente al Algeciras.