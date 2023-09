Adaptarse al césped del campo del Bollullos, principal preocupación del técnico del Xerez DFC

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, espera un partido "muy complicado" en el Eloy Ávila Cano de Bollullos, donde los azulinos intentarán sumar la primera victoria de la temporada tras el empate en casa contra el Puente Genil. El míster sevillano es consciente de la dificultad que entraña el encuentro "en un campo que me dicen que está fatal", pero no lo pone como excusa y explica que su equipo tiene que ser fiel a sus ideas, tener el balón y tratar de imponer su estilo de juego porque, de lo contrario, "estaremos más cerca de perder que de ganar".

El preparador xerecista explica que "nosotros siempre vamos a ir por la victoria sea el campo que sea, es mi seña de identidad y lo que transmito a los jugadores. Vamos a un campo difícil, complicado por las dimensiones, nos comentan que el césped está fatal y que a partir de nuestro partido lo van a poner nuevo". El míster estuvo en el Sevilla C-Bollullos de la jornada inaugural viendo a sus dos próximos rivales (2-2) y del onubense señala que "para mí, se mereció la victoria, pero el Sevilla C en dos chispazos empató el partido".

Sánchez reconoce que lo que más le preocupa es el estado del césped, pero no se parapeta en eso porque "es una excusa. ¿Por qué la Tercera es tan complicada? Pues porque cada semana es un contexto muy diferente. Una semana entrenas y juegas en Chapín, otra entrenas para jugar en la Ciudad Deportiva del Sevilla y otra para hacerlo en el campo del Bollullos. Nosotros no vamos a cambiar, vamos a intentar jugar. Tenemos una seña de identidad y no la vamos a perder, vamos a salir con todo y a hacer nuestro juego. ¿Que después el partido te pone en una situación diferente y hay que cambiar el estilo? Tonto no me considero y nos vamos a adaptar al campo, pero el mensaje que le he dado a mis jugadores es que no podemos jugar a lo que ellos quieren, porque así sí estaremos más cerca de perder que de ganar".

"Cuando haya disputa tenemos que ir a muerte y con el cuchillo, pero también tener el balón, ahí somos peligrosos"

En un campo de reducidas dimensiones, el juego será de disputa y balón arriba, algo de lo que es consciente el míster azulino, que insiste en su idea. "Cuando haya lucha y disputa tenemos que ir a muerte y con el cuchillo, pero también intentar que el balón vaya por abajo porque ahí es donde somos peligrosos, tener balón, correr al espacio, saber cómo se les hace daño, transitar bien, defender bien, el balón parado es fundamental. Tenemos resúmenes del último año y hacen mucho daño tanto en balones laterales como en córners y saques de banda. A todo eso nos tenemos que adaptar, pero a partir de ahí tenemos que mostrar nuestra esencia. Eso es lo que queremos".

Durante la semana, el técnico ha trabajado con sus jugadores la toma de decisiones en los metros finales, considera que hay mucho margen de mejora y que en el primer partido "nos faltó gol o nos faltaron esos últimos metros que es lo que cuesta dinero en el fútbol, decidir bien dentro del área, definir bien delante del portero, dar el último pase, pararse ese segundo para decidir bien... Todo eso nos faltó en la primera parte. Y cuando el partido se volvió en transición tuvimos muchas pérdidas innecesarias y tuvimos que correr mucho hacia detrás y las líneas se separaron".